Corea del Sud: la Corte Costituzionale respinge l’impeachment del Primo Ministro, che torna a svolgere poteri presidenziali

Lunedì la Corte Costituzionale della Corea del Sud ha respinto l’impeachment del primo ministro Han Duck-soo, reintegrandolo come presidente ad interim nell’ambito dell’agitazione in corso per la breve imposizione della legge marziale da parte del presidente sospeso Yoon Suk Yeol.

L’impeachment di Han è stato respinto con un voto di 5-1 dagli otto giudici della Corte. Due giudici hanno votato per respingere completamente la mozione di impeachment.

La sentenza è arrivata tre mesi dopo che l’Assemblea nazionale aveva messo sotto impeachment il primo ministro e poi presidente ad interim per il suo presunto ruolo nella dichiarazione della legge marziale da parte di Yoon il 3 dicembre scorso, tra le altre ragioni.

Quattro dei cinque giudici che hanno votato per respingere l’impeachment di Han hanno riconosciuto che ci sono state violazioni della Costituzione e della legge nella sua decisione di rinviare la nomina di altri giudici della corte, ma hanno notato che ciò non giustifica la sua rimozione dall’incarico.

I sei giudici che hanno votato per respingere o confermare l’impeachment hanno affermato che non ci sono prove a sostegno delle accuse dell’Assemblea nazionale secondo cui Han avrebbe intrapreso azioni proattive per dare legittimità alla richiesta di legge marziale di Yoon, ad esempio convocando una riunione di Gabinetto prima della sua dichiarazione.

Nel frattempo, tutti i giudici, tranne due, si sono schierati con l’Assemblea nazionale, stabilendo che il quorum per l’impeachment di Han è di almeno 151 deputati su 300, che si applica a un primo ministro, e non di 200, come per un presidente. Quindi il primo ministro non ha il privilegio della maggioranza dei due terzi di cui gode il presidente.

La mozione di impeachment dell’Assemblea nazionale elencava anche le accuse di Han di aver tentato di formare un sistema di governo congiunto con l’allora leader del partito al potere Han Dong-hoon e di essersi rifiutato di promulgare due proposte di legge di consiglieri speciali contro Yoon e la first lady Kim Keon Hee. Il tribunale ha respinto queste accuse.

Il primo ministro è arrivato nel suo ufficio pochi minuti dopo l’annuncio del verdetto.

“Ringrazio la Corte costituzionale per la sua saggia decisione”, ha dichiarato ai giornalisti. “Inizierò ad occuparmi prima delle questioni urgenti”.

La sentenza di lunedì è stata seguita con attenzione come un test del punto di vista della Corte sulle accuse sollevate contro Yoon nel suo processo di impeachment.

La Corte non ha ancora annunciato la data della sentenza sul caso di Yoon, anche se molti osservatori prevedono che potrebbe arrivare nel corso della settimana.