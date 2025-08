Il fisco mette nel mirino i i contribuenti più piccoli, i Forfettari, andando a caccia di quelli scorretti: sono in arrivo controlli sui conti correnti, carte prepagate e patrimonio per l’incrocio tra bonifici e fatture. Sono 4000 i soggetti a rischio di accertamento e che quindi saranno presto contattati per spiegare la propria situazione.

Il campione tipo sono quelle partite Iva forfettarie che, per l’anno di imposta 2021 hanno ricevuto pagamenti in misura maggiore della soglia limite all’epoca fissata a 65000 euro e che quindi avrebbero dovuto comunicare il passaggio di soglia e alla contabilità ordinaria. Questo quindi viene a comomportare anche delle comptenze legate all’IVA e alla tenuta della relativa contabilità.

L’elevato profilo di rischio di questi contribuenti è confermato dalla presenza anche nel 2022 di flussi finanziari di ammontare rilevante. La conseguenza di questi controlli sarà recuperare a tassazione ordinaria, ai fini II.DD. e IVA, i compensi/ricavi conseguiti nell’anno d’imposta 2022, indebitamente assoggettati ad imposta sostitutiva tramite l’applicazione dei coefficienti di redditività. Il rischio è di ritrovarsi di fronte a brutte sorprese, anche perché sarà necessario recuperare la documentazione delle spese.

Il rischio, per chi avesse evaso cifre importanti, è quello di dover affrontare pesanti sanzioni anche per la violazione degli obblighi di contabilità ai fini IVA. Probabilmente proprio questo è il motivo per cui questi contribuenti sono stati messi stati messi sotto controllo: perché la possibilità di recupero è maggiore.