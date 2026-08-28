Conti in Svizzera quasi impossibili: la Direttiva UE che alza il muro sui risparmi dei cittadini

Chiunque pensi di aprire un conto corrente a Zurigo o Lugano per proteggere i propri risparmi rischia di trovarsi la porta sbarrata in faccia. Da questa estate, per i cittadini dell’Unione Europea trasferire la liquidità fuori dai confini comunitari è diventato un percorso a ostacoli burocratico quasi insormontabile.

Non siamo davanti a un divieto esplicito di espatrio dei capitali, ma a un meccanismo regolatorio molto più sottile. Rendendo la vita impossibile agli istituti di credito elvetici, Bruxelles ha ottenuto lo stesso identico risultato pratico: blindare la liquidità dei risparmiatori dentro i confini europei.

La trappola dell’Articolo 21c

Il perno di questa svolta normativa si chiama CRD VI (la sesta revisione della Direttiva sui requisiti patrimoniali), nello specifico il suo controverso Articolo 21c.

La regola imposta dall’Unione Europea è semplice quanto spietata: le banche di paesi terzi — categoria in cui rientrano la Svizzera, ma anche Regno Unito, Stati Uniti ed Emirati Arabi — non possono più offrire servizi bancari di base (conti correnti, depositi, prestiti) ai residenti nell’UE senza aver aperto una vera e propria filiale autorizzata in ogni singolo Stato membro in cui risiede il cliente.

Per una banca cantonale o un istituto regionale svizzero, sostenere i costi legali, amministrativi e patrimoniali di una filiale locale per gestire i depositi di risparmiatori esteri non ha alcun senso economico.

Il risultato è immediato: le banche estere stanno chiudendo l’accettazione di nuova clientela retail residente nell’Unione.

Prima e dopo la CRD VI: cosa cambia per i risparmiatori

Aspetto operativo Prima della riforma Con la nuova normativa (CRD VI) Apertura nuovo conto retail Accessibile tramite esenzioni nazionali e canali transfrontalieri Bloccata di fatto per insostenibilità dei costi di filiale Conti già esistenti Piena operatività Clausola di salvaguardia (grandfathering), ma a rischio revoca alla prima modifica contrattuale Presenza fisica della banca Operatività transfrontaliera dalla sede estera Obbligo di succursale autorizzata e vigilata nel Paese del cliente Servizi di investimento complessi Consentiti con regole MiFID Ancora accessibili solo per clientela con grandi patrimoni (private banking)

Vecchi conti e la finzione della “richiesta spontanea”

Chi possedeva già un conto prima del giro di vite dell’11 luglio 2026 può beneficiare, in teoria, di una clausola di salvaguardia (grandfathering).

La realtà operativa è però molto più rigida. Se il cliente chiede una variazione contrattuale, una nuova linea di credito o persino il rinnovo di determinati strumenti, il diritto acquisito rischia di decadere all’istante. Molti istituti, temendo sanzioni pesantissime dalle autorità europee, preferiscono inviare lettere di recesso e liquidare i conti.

Resta formalmente aperta la cosiddetta “sollecitazione passiva”, ovvero il caso in cui sia il cittadino a recarsi di persona in Svizzera per chiedere l’apertura di un conto di propria iniziativa. Nella prassi, l’onere della prova e i rischi legali spingono la maggior parte degli istituti elvetici a respingere le richieste del risparmiatore comune, limitando l’accesso ai soli grandi patrimoni con strutture di gestione titoli.

La fame di capitali di Bruxelles: verso una gabbia finanziaria?

Ufficialmente, Bruxelles giustifica questa stretta con la “stabilità finanziaria” e la “protezione dei consumatori”. Dietro la patina tecnica della vigilanza prudenziale, quello che però appare è il desiderio della Commissione Europea di imporre dei controlli ai capitali dei cittadini europei. Fino a due mesi fa era possibile, e relativamente facile, aprire un conto corrente, magari durante un viaggio. Ora questo è diventato molto più difficile. Perché, se non per imporre dei controlli sui capitali dei cittadini con finalità non trasparenti?

L’Eurozona affronta una fase di enormi fabbisogni finanziari: spese per la transizione energetica, rilancio industriale, riarmo e gestione di debiti pubblici elevati. Per sostenere emissioni di debito massicce a tassi sostenibili, il sistema bancario europeo ha bisogno di una risorsa primaria: la liquidità dei propri residenti.

Rendere impraticabile il deflusso di risparmi verso porti sicuri extra-UE produce tre effetti economici diretti:

Trattenimento forzato dei depositi: la liquidità resta depositata nelle banche dell’Eurozona, sostenendo la domanda interna di titoli di Stato e riducendo il costo del rifinanziamento pubblico.

la liquidità resta depositata nelle banche dell’Eurozona, sostenendo la domanda interna di titoli di Stato e riducendo il costo del rifinanziamento pubblico. Margini bancari protetti: gli istituti europei subiscono meno concorrenza da piazze finanziarie esterne storicamente più solide ed efficienti.

gli istituti europei subiscono meno concorrenza da piazze finanziarie esterne storicamente più solide ed efficienti. Supervisione e facilità di prelievo: i patrimoni interamente tracciati e custoditi entro i confini comunitari restano a portata di mano per eventuali future misure fiscali straordinarie o prelievi patrimoniali.

Non c”èera nessun bisogno di questa revisione della direttiva, eppure è stato fatto. Non so voi ma io ho ora qualche dubbio in più.