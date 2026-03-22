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Come le Zanzare ci trovano: oltre il mito dello sciame, la Scienza dell’Attrazione
Un nuovo studio del MIT e del Georgia Tech svela l’algoritmo di volo delle zanzare: ecco come la combinazione di colori scuri e anidride carbonica le guida infallibilmente verso di noi, e come la tecnologia userà queste scoperte per creare trappole di nuova generazione.
Le zanzare non sono soltanto un fastidio domestico che turba le nostre serate estive, ma rappresentano uno dei principali vettori di malattie a livello globale, con un costo sociale ed economico devastante. Con l’avvicinarsi della stagione calda, in questo marzo 2026, il tema torna prepotentemente al centro dell’attenzione pubblica. Una recente e rigorosa ricerca, condotta in sinergia dai ricercatori del Georgia Institute of Technology e del prestigioso MIT, e pubblicata sulla rivista Science Advances, ha finalmente decodificato i modelli comportamentali che guidano questi insetti verso le loro prede umane. Non si tratta di semplice istinto casuale o di sfortuna, ma di un sofisticato sistema di navigazione aerospaziale basato sull’integrazione di input visivi e chimici.
In un’ottica di sana efficienza, comprendere come operano questi vettori è il primo passo per ottimizzare le risorse pubbliche e private destinate alla disinfestazione, evitando sprechi in soluzioni inefficaci e puntando su tecnologie mirate.
Le premesse dello Studio: ingegneria applicata alla Biologia
Fino a oggi, la maggior parte degli studi sull’orientamento delle zanzare veniva condotta in gallerie del vento, un ambiente artificiale che mal si adatta a simulare l’aria ferma delle nostre abitazioni urbane. I ricercatori hanno cambiato paradigma, costruendo una camera di volo tridimensionale monitorata da un sistema di telecamere a infrarossi ad altissima precisione (Photonic Fence Monitoring Device).
Hanno tracciato il volo libero di centinaia di femmine di Aedes aegypti (la zanzara responsabile della febbre gialla e della dengue), raccogliendo oltre 20 milioni di punti dati sulle loro traiettorie, con una risoluzione di un centesimo di secondo. Questo enorme bacino di informazioni non è stato analizzato con semplici statistiche descrittive, ma attraverso l’inferenza bayesiana applicata ai sistemi dinamici. In termini semplici, i ricercatori hanno tradotto il volo apparentemente caotico dell’insetto in equazioni matematiche prevedibili, separando il “rumore” ambientale dalla reale forza trainante del loro comportamento.
L’illusione dello sciame e la meccanica dell’attrazione
Uno dei miti sfatati dalla ricerca è quello dell’intelligenza di sciame. Le zanzare non si radunano perché seguono un “leader” o comunicano tra loro, ma perché rispondono come microscopici automi indipendenti agli stessi segnali ambientali. Il professor David Hu ha utilizzato una metafora calzante, descrivendo il fenomeno come un bar affollato: i clienti non entrano nel locale perché si seguono a vicenda in fila indiana, ma perché sono tutti inevitabilmente attratti dagli stessi elementi, come la musica ad alto volume o le bevande.
Per isolare queste variabili, il team ha testato l’effetto di stimoli visivi (oggetti di colore nero ad alto contrasto) e chimici (emissioni calibrate di anidride carbonica, equivalenti al respiro umano), sia separatamente che in combinazione.
I risultati hanno delineato un quadro comportamentale estremamente rigido, riassumibile come segue:
- Stimolo Visivo (Solo Colore Scuro): Attira l’insetto anche a distanza. La zanzara si avvicina rapidamente, effettua un volo di ricognizione (“fly-by”), ma in assenza di conferme chimiche si allontana velocemente per evitare collisioni inutili.
- Stimolo Chimico (Solo CO2): Agisce a corto raggio. La presenza del gas induce un drastico rallentamento del volo (da 0,7 a 0,2 metri al secondo) e un comportamento disorientato e circolare definito “tumbling”. L’insetto rimane nell’area, cercando freneticamente la fonte.
- Target Combinato (Scuro + CO2): Innesca la modalità di attacco. Le forze comportamentali si moltiplicano in modo non lineare. La zanzara orbita lentamente e si prepara alla puntura. L’anidride carbonica, in questo caso, non funziona solo come esca, ma come un vero e proprio interruttore neurologico che eccita il dittero.
|Tipo di Stimolo
|Distanza di Attrazione (Stimata)
|Reazione Cinematica Dominante
|Efficacia di Trattenimento
|Nessun Cue
|Casuale
|Volo esplorativo lineare a 0,7 m/s
|Nulla
|Solo Visivo
|Alta (> 1 metro)
|Accelerazione verso il target e fuga
|Molto Bassa
|Solo CO2
|Bassa (< 0,5 metri)
|Decelerazione e “tumbling” circolare
|Media
|Visivo + CO2
|Altissima
|Volo orbitale mirato e ravvicinato
|Altissima
Il test umano e le implicazioni pratiche
La validazione di queste equazioni è arrivata con i test umani. Un ricercatore, indossando abiti con forti contrasti (bianco e nero) e posizionandosi nella camera, ha confermato freddamente le teorie matematiche. Per una zanzara, l’essere umano è percepito primariamente come una geometria solida scura che emette gas. Le concentrazioni maggiori di insetti si sono formate attorno alla testa e alle spalle, le zone che offrono il massimo contrasto visivo e la massima vicinanza alla fonte di anidride carbonica.
Perché questa scoperta è fondamentale per noi e per le nostre vite? Da una prospettiva di efficienza strutturale, l’approccio empirico alla disinfestazione ha mostrato i suoi limiti. Spruzzare insetticidi a pioggia è costoso, inquina e genera resistenza. Le attuali trappole ad aspirazione commerciali, che emettono CO2 in modo continuo, hanno un’efficienza che oscilla solo tra il 10% e il 50%, poiché le zanzare si abituano al segnale stabile e, non trovando calore corporeo, si allontanano.
Lo studio suggerisce un intervento molto più razionale: progettare sistemi di cattura che emettano stimoli in modo intermittente. Un’erogazione pulsata inganna i modelli decisionali dell’insetto, massimizzando le catture. Si tratta di una visione pragmatica e moderna alla salute pubblica urbana: investire in infrastrutture e tecnologie repellent-by-design che sfruttano le vulnerabilità algoritmiche dei parassiti, ottimizzando la spesa sanitaria e riducendo l’impatto economico di malattie tropicali sempre più presenti alle nostre latitudini. La lotta biologica entra ufficialmente nell’era dell’ingegneria dei dati.
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