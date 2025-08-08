Come guadagnare con Instagram – 10 Strategie che funzionano davvero

Hai mai guardato il profilo di un influencer e pensato: “Magari potessi farlo anch’io”? Beh, lasciatelo dire da qualcuno che ci è passato: non è un sogno irraggiungibile. Oggi più che mai, è possibile guadagnare su Instagram, anche se sei agli inizi e il tuo numero di follower è ancora limitato.

In questo articolo, voglio condividere con te 10 strategie pratiche che ti aiuteranno a capire come guadagnare su Instagram, anche se stai partendo da zero. Ti mostrerò che, anche con pochi follower, puoi comunque ottenere risultati concreti, e ti spiegherò anche come guadagnare su Instagram con le visualizzazioni.

Non ti prometto soldi facili (perché, purtroppo, non esistono), ma ti fornirò strumenti, idee e consigli efficaci, testati da chi lavora su Instagram ogni giorno.

Pronto a metterti in gioco?

1. Il potere delle collaborazioni con i brand

Quando si tratta di capire come guadagnare con Instagram, uno degli aspetti che salta subito in mente sono le collaborazioni con i brand. In molti pensano che per poter iniziare a lavorare con le aziende servano decine di migliaia di follower. Se anche tu credi che sia così, ti capisco perfettamente, perché fino a poco tempo fa era davvero la realtà. Ma oggi le cose sono cambiate. I brand, specialmente quelli più moderni e attenti, hanno capito che la quantità di follower non conta più quanto la qualità del rapporto che hai con la tua community. È per questo che si parla sempre di più di come guadagnare su Instagram con pochi follower, perché anche con una nicchia ristretta puoi portare risultati reali.

Che cosa cercano i Brand oggi?:

Creator con valori affini

Profili coerenti e autentici

Community coinvolte,anche se piccole

Il punto è che non devi aspettare che siano i brand a trovare te. Prendere l’iniziativa è fondamentale. Inizia a taggare i prodotti che già usi e che ti piacciono davvero, fallo in modo spontaneo, senza aspettarti nulla in cambio. Poi, quando ti senti pronto, manda messaggi professionali ma umani alle aziende che ti piacciono, proponendo una collaborazione. Puoi presentarti con una mini bio, spiegare chi sei, cosa fai e perché pensi che una partnership con loro sarebbe interessante. E non preoccuparti se non rispondono subito: capita spesso, e fa parte del gioco.

Con il tempo potresti anche trovarti a lavorare con più brand contemporaneamente, ognuno con esigenze diverse. Alcuni vorranno visibilità, altri vorranno vendite. Ed è qui che entra in gioco un altro aspetto: la tua capacità di influenzare davvero. Se impari come guadagnare su Instagram con le visualizzazioni, cioè sfruttando la portata dei tuoi contenuti per generare azioni (clic, acquisti, interazioni), diventerai una risorsa preziosa. Le visualizzazioni da sole non bastano, certo, ma se sai trasformarle in fiducia, allora sì che puoi iniziare a guadagnare davvero.

Uno strumento che ti consiglio vivamente di usare è il calcolatore dei costi degli annunci su Instagram. Questo strumento ti aiuterà a stimare il range di costo per un account o per un tipo di post, permettendoti di valutare i potenziali guadagni. In questo modo, avrai un quadro completo del tuo operato. Questo ti aiuterà nella definizione della tariffa da proporre ai Brand.

Quindi sì, se stai cercando come guadagnare con Instagram, le collaborazioni con i brand sono un ottimo punto di partenza. Ma non lasciarti scoraggiare se non arriva subito il “sì”. Ogni contenuto che pubblichi, ogni messaggio che rispondi, ogni follower con cui interagisci è un investimento. E se lo fai con passione e costanza, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Guadagnare su Instagram con i brand non dipende più solo dal numero di follower, ma dalla qualità delle relazioni con la tua community. Inizia con autenticità, proponi collaborazioni in modo spontaneo e impara a trasformare le visualizzazioni in azioni concrete.

2. Guadagna con le affiliazioni: promuovi e incassa

Se ti stai chiedendo come guadagnare con Instagram senza dover dipendere dai brand o senza aspettare che arrivi la classica collaborazione sponsorizzata, c’è una strada che moltissimi creator sottovalutano ma che può davvero fare la differenza, anche se hai numeri piccoli: sto parlando delle affiliazioni.

Ti spiego subito di cosa si tratta, senza giri di parole. Il marketing di affiliazione funziona in questo modo: tu promuovi un prodotto o un servizio utilizzando un link speciale, chiamato link affiliato. Ogni volta che qualcuno effettua un acquisto tramite quel link, guadagni una commissione. . Semplice, no?

La cosa bella è che non hai bisogno di avere 100.000 follower per iniziare. Anzi, molte delle persone che hanno imparato come guadagnare su Instagram con pochi follower usano proprio le affiliazioni come fonte di reddito principale. Il motivo è chiaro: anche con una community piccola, se hai un rapporto autentico con chi ti segue e sai proporre contenuti utili e credibili, puoi trasformare ogni visualizzazione in una possibilità di guadagno.

Ecco qualche dritta utile:

Parla solo di prodotti che conosci e che usi davvero

Inseriscili in modo spontaneo nel tuo stile di comunicazione

Usa lo sticker con il link nelle storie per facilitare l’accesso

Crea contenuti di valore: reel, post, video, mini-guide

Un altro punto importante è la costanza. Le affiliazioni sono un gioco di strategia e pazienza. Non aspettarti di guadagnare cifre folli in una notte, ma se ogni mese pubblichi contenuti che ruotano attorno a determinati prodotti, se impari a raccontarli bene, a costruirci delle storie, dei reel, delle recensioni sincere, i risultati arrivano eccome.

E non dimenticare di utilizzare le storie con il link sticker, che sono perfette per guidare chi ti segue all’azione. Hai solo mille follower? Nessun problema! Se quei mille ti seguono davvero, cliccano, commentano e si fidano, allora sei già sulla strada giusta.

Ricorda:

– Promuovi prodotti tramite link affiliati per guadagnare commissioni

– Non servono molti follower, ma una community autentica

– Integra i prodotti nella tua comunicazione in modo naturale

– Usa link sticker nelle storie per facilitare gli acquisti

– Crea contenuti di valore e sii costante per ottenere risultati

– Abbina affiliazioni a nicchie di mercato per aumentare le opportunità

3. Monetizza con contenuti esclusivi

Una delle domande più comuni tra chi muove i primi passi nel mondo del content creator è: “Ma se non ho ancora tanti follower, posso davvero guadagnare?”. La risposta è sì. E una delle strade più interessanti è proprio quella dei contenuti esclusivi, pensati per il tuo pubblico più affezionato.

Instagram oggi ti offre diverse opzioni per monetizzare attraverso contenuti riservati. Uno degli strumenti principali è Instagram Subscription, che ti permette di offrire accesso premium a chi decide di abbonarsi al tuo profilo, pagando una cifra mensile.

Ti faccio un esempio pratico: immagina di essere un appassionato di cucina. Sul tuo profilo Instagram condividi ogni giorno ricette semplici, ma per chi si abbona puoi offrire tutorial video dettagliati, menù settimanali personalizzati o accesso a una live cooking settimanale. Ecco come guadagnare su Instagram con pochi follower: non serve arrivare a numeri da capogiro, basta costruire una community che ti ama e che è disposta a supportarti perché trova reale valore in ciò che fai.

Questo è il concetto fondamentale: offrire valore in modo genuino. Le persone non pagano solo per ottenere qualcosa in più, ma perché desiderano sentirsi più connesse a te, perché apprezzano il tuo stile, il tuo modo di comunicare e i tuoi contenuti. Se riesci a nutrire questa connessione nel tempo, può trasformarsi in una fonte di guadagno stabile.

Consiglio: Se hai una nicchia di pubblico affezionato, inizia a sperimentare con Instagram Subscription o contenuti esclusivi. Può sembrare piccolo all’inizio, ma con costanza e valore autentico, potrai costruire una fonte di guadagno stabile e crescere senza pressioni esterne.

4. Trasforma la tua passione in un guadagno: vendi prodotti o servizi direttamente dal tuo profilo

C’è un aspetto di Instagram che spesso passa in secondo piano, eppure è uno dei più potenti: puoi usarlo come una vera e propria vetrina personale. Non è necessario avere un negozio fisico né un sito e-commerce già avviato. Se hai qualcosa da offrire (che sia una tua idea, un prodotto fatto a mano, una consulenza, una competenza specifica ) puoi iniziare a venderlo direttamente dal tuo profilo.

Questa è una delle risposte più concrete a chi si chiede come guadagnare su Instagram con pochi follower. Sì, perché i numeri contano, ma ancora di più conta la relazione che hai con le persone che ti seguono. Un pubblico anche piccolo, se coinvolto e interessato, può fare la differenza. Ecco perché è fondamentale imparare a raccontare ciò che fai in modo autentico. Le storie sono perfette per mostrare il dietro le quinte, i reel per creare curiosità, i post per approfondire e le dirette per rispondere alle domande in tempo reale. Ogni contenuto può avere uno scopo preciso e contribuire a far crescere interesse e fiducia intorno a ciò che proponi.

Non serve essere esperti di marketing per capire che a volte basta una semplice idea, raccontata bene, per cominciare a ricevere richieste o ordini. L’importante è partire, anche in piccolo. Se vendi un oggetto fatto a mano, mostra come lo realizzi. Se offri consulenze, parla dei risultati ottenuti da chi ti ha già scelto. Le persone non comprano solo il prodotto: comprano la tua storia.

Sono certo che ti sarà molto utile visionare le statistiche di Instagram marketing del 2025, per comprendere tutte le sfumature e possibilità del social media marketing su Instagram.

Un consiglio utile, coinvolgi i tuoi follower prima ancora che il tuo prodotto esista. Chiedi pareri, sondaggi, feedback. Falli sentire parte del progetto. Quando poi lancerai davvero, sentiranno che quel prodotto è anche un po’ loro. E sarà molto più probabile che lo acquistino o lo consiglino ad altri.

La chiave per guadagnare con pochi follower sta nella relazione autentica che costruisci con il tuo pubblico. Anche una community piccola, se ben coinvolta, può portarti ottimi risultati.

5. Approfitta dei bonus offerti da Instagram

Pochi ne parlano, ma Instagram da tempo sta testando delle iniziative di monetizzazione molto interessanti per chi crea contenuti in modo costante e coinvolgente. In alcuni Paesi, sono attivi dei veri e propri programmi di bonus economici che premiano i creator per i risultati ottenuti, in particolare con i reel.

Funziona così: se il tuo profilo rientra nei criteri, riceverai una notifica e potrai accettare l’invito a partecipare. Da lì, ogni visualizzazione, ogni interazione, può trasformarsi in un piccolo guadagno. Non si parla ancora di cifre da capogiro, ma è un modo concreto per iniziare a monetizzare semplicemente facendo quello che già fai: creare contenuti.

Questa è una delle risposte più interessanti a chi si domanda come guadagnare su Instagram con le visualizzazioni. Se riesci a realizzare contenuti che funzionano, che coinvolgono davvero, Instagram potrebbe iniziare a premiarti direttamente.

Ovviamente, questi bonus non sono disponibili per tutti, almeno per ora. Ma vale assolutamente la pena tenerli d’occhio. Anche perché ricevere un invito significa che sei sulla strada giusta: i tuoi contenuti stanno funzionando, piacciono, fanno numeri. E se ancora non sei stato selezionato, non scoraggiarti: spesso basta un solo reel virale, un picco di engagement, per attirare l’attenzione dell’algoritmo e sbloccare l’accesso a questi strumenti.

Nel frattempo, concentrati sulla costanza. Pubblica con regolarità, testa formati diversi, analizza ciò che funziona. Fai attenzione a quello che il tuo pubblico apprezza di più e costruisci su quello. La chiave è sempre lì: creare contenuti veri, utili o divertenti, capaci di creare connessione

6. Diventa ambassador di un brand

Quando pensi a come guadagnare con Instagram, è facile immaginare le classiche collaborazioni usa-e-getta: una foto, una storia, un tag, fine del discorso. Ma se ti dicessi che c’è un modo più stabile e redditizio per monetizzare il tuo profilo? Diventare ambassador di un brand significa costruire una collaborazione continuativa, dove tu diventi il volto e la voce di un’azienda in modo autentico e coerente.

Essere ambassador è diverso dal semplice influencer marketing. Non si tratta solo di “pubblicizzare un prodotto”, ma di rappresentare un marchio con cui condividere valori, visione e stile. E la parte migliore? Non serve avere milioni di follower per essere presi sul serio. Se ti stai chiedendo come guadagnare su Instagram con pochi follower, sappi che molti brand oggi cercano micro-influencer capaci di parlare in modo genuino a una community affiatata.

Il punto chiave è la coerenza. Se parli spesso di skincare naturale e hai costruito una community attenta all’ecosostenibilità, un brand green troverà in te il testimonial perfetto. E quando la collaborazione è vera, le visualizzazioni diventano più che numeri: diventano fiducia. Ecco perché sapere come guadagnare su Instagram con le visualizzazioni vuol dire anche capire l’importanza di creare contenuti che rispecchino te stesso.

Un ambassador può ricevere compensi fissi mensili, prodotti in esclusiva, inviti a eventi e visibilità aggiuntiva. È un rapporto professionale a tutti gli effetti. Il consiglio? Inizia a menzionare spontaneamente i brand che ami, taggali nei tuoi contenuti e costruisci una relazione sincera. I risultati non arrivano in un giorno, ma se mantieni coerenza e passione, arriveranno eccome.

7. Usa le Instagram Live per vendere in diretta

Le dirette sono potenti. Creano connessione immediata, danno spazio all’interazione e possono trasformarsi in momenti perfetti per promuovere prodotti o servizi.

Se hai un pubblico attivo, le Live possono diventare uno strumento concreto per guadagnare con Instagram. Puoi lanciare un nuovo prodotto, offrire sconti speciali solo per chi è in diretta o rispondere a domande sui tuoi servizi.

Anche qui, non importa se hai pochi follower. Quello che conta è la qualità della relazione. Se sai come guadagnare su Instagram con pochi follower, le dirette possono diventare il tuo alleato migliore.

Idea:

Una delle modalità più efficaci per guadagnare con gli Instagram Live è creare un’esperienza unica per chi ti segue durante la diretta. Puoi, per esempio, lanciare un prodotto in anteprima, offrire sconti esclusivi o addirittura fare dei regali a chi partecipa. Immagina, ad esempio, di vendere un prodotto: potresti fare una diretta in cui mostri il processo di produzione, rispondi alle domande in tempo reale e, alla fine, offrire uno sconto speciale solo per chi ha assistito alla diretta.

8. Collabora con altri creator

Un’altra strategia spesso sottovalutata è la collaborazione tra creator. Unisci le forze con altri profili simili al tuo per creare contenuti congiunti, promozioni incrociate o persino prodotti digitali da vendere insieme.

È un modo per aumentare le visualizzazioni su Instagram e, di conseguenza, le possibilità di guadagno. Collaborare ti permette anche di attingere a una nuova audience e di rendere il tuo profilo più dinamico.

Le collaborazioni ben fatte dimostrano professionalità e spirito di iniziativa, due qualità che attraggono brand e pubblico.

9. Attiva i badge

Instagram ha introdotto anche i “badge”, che permettono ai follower di supportarti economicamente durante le dirette. Una sorta di “mancia virtuale” per dire: “Ehi, mi piacciono i tuoi contenuti, ecco un piccolo contributo”.

Per attivare i badge serve rispettare alcune condizioni (età, tipo di account, numero minimo di attività), ma se hai accesso, sfruttali.

È un modo diretto per monetizzare, senza filtri. Anche se guadagni pochi euro all’inizio, è un primo passo concreto se vuoi imparare come guadagnare su Instagram con le visualizzazioni e il supporto diretto della community.

10. Sfrutta i reel per aumentare portata e guadagni

Se oggi vuoi davvero guadagnare con Instagram, non puoi ignorare i reel. Sono il formato del momento, quello che Instagram spinge più di tutti. È come se ti stesse dicendo: “Ehi, se vuoi crescere, questo è il modo giusto”. E ha ragione. I reel hanno una portata organica pazzesca, arrivano anche a chi non ti segue ancora e possono portarti una valanga di visualizzazioni in poche ore.

Ora, ti starai chiedendo: “Ok, ma come guadagnare su Instagram con le visualizzazioni?”. Semplice: ogni reel che pubblichi è un’occasione per mostrare chi sei, creare connessioni e monetizzare. Puoi inserire call to action (CTA) intelligenti nei tuoi video, spingere un tuo prodotto, promuovere un link affiliato o semplicemente far conoscere il tuo servizio. Più visibilità significa più opportunità. Ma non basta pubblicare a caso: serve una strategia.

Crea contenuti che rispondano a un bisogno, che risolvano un problema o che strappino un sorriso. I reel che funzionano sono quelli che le persone salvano, condividono, commentano. E sai qual è la cosa più bella? Non hai bisogno di attrezzature costose. Basta il tuo smartphone, un po’ di creatività e il coraggio di metterti in gioco.

Non pensare che tu debba essere un esperto per iniziare. Se ti stai ancora chiedendo come guadagnare su Instagram con pochi follower, i reel sono la tua corsia preferenziale. Prendi il telefono, registra qualcosa di autentico e premi “pubblica”. Il resto verrà da sé.

Conclusione

Ora hai davanti a te 10 strategie concrete per capire come guadagnare con Instagram, anche se stai iniziando da zero. Sì, è possibile guadagnare su Instagram con pochi follower. Sì, puoi trasformare le visualizzazioni in denaro reale.

Ma nulla accade per caso. Serve costanza, pazienza e voglia di imparare. I risultati non arrivano subito, ma arrivano. E quando comincerai a vedere le prime collaborazioni, le prime vendite, i primi messaggi di follower entusiasti, capirai che ne è valsa la pena.

Il tuo profilo è il tuo progetto. Trattalo con cura, costruisci valore ogni giorno e ricorda: non è mai troppo tardi per iniziare. Basta solo volerlo davvero.

FAQ

1. Posso guadagnare con Instagram anche se ho pochi follower?

Sì, assolutamente! Non è necessario avere milioni di follower per guadagnare con Instagram. La qualità della tua community è molto più importante della quantità. Con un pubblico autentico e coinvolto, puoi guadagnare attraverso collaborazioni con brand, marketing di affiliazione, contenuti esclusivi, e altre strategie. L’importante è costruire una relazione solida con i tuoi follower e offrire contenuti di valore.

2. Come posso iniziare a collaborare con i brand su Instagram?

Anche con pochi follower, puoi iniziare a collaborare con i brand. La chiave è l’autenticità e il coinvolgimento della tua community. Inizia a taggare i prodotti che già usi e che ti piacciono, poi invia messaggi professionali alle aziende che ti interessano, proponendo una collaborazione. Non preoccuparti se non ricevi una risposta immediata: la perseveranza e la costruzione di una reputazione autentica sono fondamentali.

3. Come funziona il marketing di affiliazione su Instagram?

Il marketing di affiliazione consiste nel promuovere prodotti o servizi tramite link affiliati. Ogni volta che qualcuno acquista tramite il tuo link, guadagni una commissione. Anche con pochi follower, se hai una community che ti segue con interesse, puoi guadagnare attraverso le affiliazioni. Il segreto è integrare i prodotti in modo naturale nei tuoi contenuti e proporli a chi ti segue in modo genuino.

4. Cosa sono i contenuti esclusivi e come posso monetizzarli su Instagram?

Instagram offre la possibilità di monetizzare i contenuti esclusivi attraverso strumenti come Instagram Subscription, che consente ai tuoi follower di abbonarsi per avere accesso a contenuti riservati. Non serve avere un grande numero di follower, ma una community fedele. Offrire contenuti speciali, come tutorial, consigli esclusivi o sessioni live, ti permette di creare una connessione più profonda con il tuo pubblico e guadagnare in modo stabile.

5. Esistono bonus o premi offerti da Instagram per i creatori di contenuti?

Sì, Instagram ha introdotto programmi di bonus economici per i creatori di contenuti che raggiungono determinate performance, in particolare con i reel. Questi bonus ti permettono di guadagnare per ogni visualizzazione o interazione, senza necessità di collaborazioni sponsorizzate. Per essere selezionato, i tuoi contenuti devono rispondere ai criteri dell’algoritmo di Instagram, ma anche con pochi follower, se produci contenuti di qualità, hai buone possibilità di accedere a questi premi.