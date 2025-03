COMAC presenta il concetto del C949, jet supersonico silenzioso del futuro

La cinese Comac punta a ridefinire i viaggi supersonici con il suo aereo di linea C949, un progetto da 1,6 Mach che promette una maggiore autonomia e un rumore significativamente ridotto rispetto al Concorde.

In un recente documento accademico, gli ingegneri di Comac hanno illustrato il progetto dell’aereo di linea in grado di volare più lontano e più silenziosamente del Concorde, ormai in pensione, facendo potenzialmente avanzare il ruolo della Cina nella moderna aviazione supersonica.

Estendere il raggio d’azione dei jet supersonici riducendo il rumore

Guidato da Wu Dawei, pluripremiato aerodinamico del Comac, un team ha illustrato in un articolo pubblicato il 14 marzo su Acta Aeronautica Sinica l’obiettivo di ottenere un aumento del 50% dell’autonomia rispetto al Concorde, passando da 4.500 miglia a 6.800 miglia. Il progetto mira anche a ridurre i boati sonici a 83,9 decibel percepiti (PLdB), equivalenti all’incirca al suono di un asciugacapelli, come riporta il South China Morning Post.

Riducendo il rumore a un ventesimo del fragoroso boom del Concorde, questo progresso mira a superare le barriere normative che storicamente hanno proibito i voli supersonici via terra. I

l C949 competerà con progetti simili di organizzazioni come la NASA e Lockheed Martin, tra cui l’X-59, e i ricercatori suggeriscono che il vincitore potrebbe ridefinire l’aviazione globale.

Inoltre, il progetto del C949 comprende una fusoliera che cambia forma, con una sezione centrale curva a “camera d’aria inversa” che riduce le onde d’urto, impedendo che si trasformino in boom dirompenti. Una lunga estensione del muso, simile a un ago, divide l’onda d’urto principale in tre impulsi più morbidi, mentre i rigonfiamenti aerodinamici vicino ai motori aiutano a disperdere la turbolenza dei gas di scarico, smorzando così il boom di coda.

Secondo Wu e i suoi colleghi, il velivolo richiederebbe un sistema fly-by-wire alimentato dall’intelligenza artificiale con accesso completo al controllo per gestire l’estrema non-linearità aerodinamica e contrastare la perdita di stabilità ad elevati angoli di sideslip. Inoltre, il progetto prevede diverse regolazioni chiave, come un sistema di carburante mobile che sposta dinamicamente 93.000 libbre di carburante tra sette serbatoi per mantenere l’equilibrio e ottimizzare il centro di gravità durante il volo.

Il C949 punta a 45 milioni di passeggeri supersonici

Mentre l’X-59 QueSST della NASA punta a 75 PLdB entro il 2027 e le startup come Boom Supersonic si concentrano su mercati di nicchia, il C949 è stato progettato per essere utilizzato a livello mainstream. Secondo le stime industriali, i viaggi supersonici potrebbero raggiungere i 45 milioni di passeggeri all’anno, ovvero circa l’1% del totale dei passeggeri aerei globali.

Il team ha progettato il C949 per ospitare da 28 a 48 passeggeri in una cabina in stile business-class, significativamente più snella rispetto alla capacità di 100 posti del Concorde. Grazie alla sua maggiore autonomia, il jet potrebbe volare senza scalo da Shanghai a Los Angeles in circa cinque ore. Inizialmente, l’aereo di linea si concentrerà sulle rotte trans-pacifiche lungo i corridoi oceanici per ridurre al minimo le lamentele sul rumore.

In un’ambiziosa tabella di marcia rivelata lo scorso anno, Comac ha delineato i suoi piani per diversi progetti chiave. L’azienda punta a lanciare il C929 a doppio corridoio per competere con il 787 della Boeing entro il 2027, a introdurre il C939 da 400 posti, un aereo da 300 tonnellate destinato al mercato del Boeing 777X, entro il 2039, e a far entrare in servizio il C949 entro il 2049 per celebrare il 100° anniversario della Repubblica Popolare.

Il calendario include anche piani per “veicoli ibridi spazio-aria”, in quanto l’azienda cinese mira a esplorare nuove possibilità nei viaggi aerei e spaziali.