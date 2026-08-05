Colpo di scena a Ormuz: l’Iran apre ai cacciamine europei. L’Italia finisce in prima linea?

Quancosa potrebbe cambiare per l’Europa nello stretto di Ormuz, con conseguenze particolari, soprattutto per l’Italia. Secondo quanto riporta Bloomberg, l’Iran sta valutando la possibilità di consentire ai paesi europei di rimuovere le mine dallo Stretto di Hormuz, una potenziale marcia indietro che potrebbe rientrare in un accordo volto a normalizzare il traffico marittimo in quella via navigabile e a facilitare i negoziati di pace con gli Stati Uniti.

In pubblico, l’Iran ha ripetutamente affermato che non permetterà a paesi stranieri di partecipare alle operazioni di sminamento in questo punto di transito cruciale per il petrolio e il gas naturale liquefatto. Tuttavia, secondo diplomatici informati sulla questione, che hanno parlato in forma anonima per discutere di informazioni sensibili, nelle riunioni private delle ultime settimane Teheran ha ammorbidito tale posizione.

Questa mossa fornirebbe ai settori della navigazione e delle assicurazioni una garanzia da parte di terzi, di cui c’è grande bisogno, circa la sicurezza dello stretto dopo oltre cinque mesi di conflitto militare, e potrebbe contribuire a dare slancio a più ampi sforzi diplomatici volti a porre fine alla guerra. Nello stesso tempo lo sminamento non è la scorta armata, quindi non implica un’azione militare diretta per una o l’altra parte, ma semplicemente una bonifica della rotta.

Sia il Qatar che il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent hanno affermato martedì che è imminente un accordo di qualche tipo, probabilmente relativo allo Stretto di Ormuz. La via navigabile è emersa come il punto di partenza effettivo per qualsiasi ulteriore negoziazione, con una disputa sulla sua gestione in fase di stallo da mesi.

Qualsiasi missione europea di sminamento dipenderebbe dalla fornitura, da parte dell’Iran, di garanzie di sicurezza per le navi coinvolte e dalla sostenibilità di un eventuale cessate il fuoco, hanno affermato le fonti, aggiungendo che non vi è alcuna garanzia che il piano vada in porto. Richiederebbe inoltre l’assenso del potente Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniano, il ramo delle forze armate che ha guidato gli attacchi contro il traffico marittimo attraverso lo stretto.

C’è ancora disaccordo tra i leader iraniani, ha affermato una delle fonti. Alcuni membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche insistono sul fatto che sia la Repubblica Islamica, piuttosto che altri paesi, a doversi occupare della bonifica delle mine marine, hanno spiegato.

Anche la questione della governance dello stretto nel dopoguerra rimarrebbe un punto critico. L’Iran chiede il controllo sulla via navigabile e la riscossione dei diritti per il suo utilizzo — cosa a cui gli Stati Uniti si oppongono fermamente.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato lunedì che l’Iran ha un’«ultima possibilità» per raggiungere un accordo, minacciando di riprendere i raid aerei se non si giungesse a un’intesa. Un accordo dipende probabilmente dall’esito dei colloqui tra l’Iran e l’Oman, che controlla la costa meridionale dello stretto.

Un potenziale accordo per riavviare i colloqui tra Washington e Teheran è stato redatto e fatto circolare tra le parti, ha annunciato martedì il mediatore Qatar, in quella che potrebbe essere una soluzione a breve termine per allentare le tensioni. Bessent ha affermato che un accordo su Hormuz potrebbe arrivare già martedì.

I colloqui tra Iran e Oman si sono concentrati sulla creazione di un nuovo canale centrale attraverso lo stretto, ma secondo alcune fonti la rotta sarebbe minata, il che significa che il successo dell’iniziativa dipenderebbe dai successivi lavori di sminamento dell’area. Qui viene a subentrare l’attività dei paesi europei e, ricordiamo, in primis, dell’Italia, che opera la maggior flotta di cacciamine della NATO.

La nostra flotta ha in servizio ben otto navi del genere, per cui sarebbe semplice, ed è stato già discusso, collocarne un paio al servizio della sicurezza dell’area. Il problema è che in passato l’Iran si era opposto alla presenza di navi di paesi terzi anche europei. Sarebbe curioso che l’Italia, a sua volta ostile all’attività delle proprie navi nel Golfo, vi intervenisse su invito dell’Iran.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha sollecitato il Regno Unito e la Francia a ospitare una conferenza internazionale sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, ma ora non si prevede che questa abbia luogo finché non sarà in vigore un altro cessate il fuoco e non si sarà dimostrato che può reggere, ha affermato un alto funzionario. Gli europei hanno respinto la richiesta per il timore di poter essere percepiti come sostenitori dell’azione offensiva statunitense, ha aggiunto il funzionario. Il sostegno degli Stati Uniti alla missione di sminamento rappresenta inoltre un cambiamento di rotta, poiché in precedenza Trump si era mostrato scettico nei confronti del sostegno europeo.