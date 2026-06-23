Siamo abituati a pensare alla Cina come al regno degli stimoli infiniti, delle colate di cemento e dei cantieri aperti 24 ore su 24 per sostenere il PIL. Eppure, i numeri rilasciati dal Ministero delle Finanze cinese per i primi cinque mesi del 2026 ci raccontano una storia molto diversa. Per la prima volta da oltre due anni, il deficit pubblico del Dragone si sta restringendo.

Il disavanzo complessivo dei due bilanci principali dello Stato (quello generale e quello dei fondi di investimento) si è fermato a 3.160 miliardi di yuan, circa 466 miliardi di dollari. Un calo del 4,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Da dove nasce questa improvvisa “austerità” in un momento in cui i consumi interni cinesi non brillano certo per vivacità? La risposta si trova analizzando i flussi di cassa di Pechino.

Meno cantieri, più stato sociale

Il restringimento del deficit è una scelta precisa di politica economica, con un taglio netto. Nei primi cinque mesi dell’anno, la spesa è scesa dello 0,3%, con un picco negativo del 3,9% registrato nel solo mese di maggio (il terzo mese di fila in rosso).

Ma attenzione, non tutti i settori subiscono i tagli. Pechino sta applicando una strategia di “priorità selettive”. I dati mostrano un cambio di paradigma interessante:

Infrastrutture al palo: la spesa per grandi opere, storico motore dell’economia cinese, è crollata del 6,3%.

la spesa per grandi opere, storico motore dell’economia cinese, è crollata del 6,3%. Welfare in crescita: i fondi per la sanità sono balzati dell’11,3%, mentre quelli per previdenza e occupazione sono saliti del 6,3%.

In pratica, il governo cinese sta smettendo di costruire ponti nel deserto per concentrarsi sulla tenuta sociale. Un indicatore chiave, la disoccupazione giovanile, sembra al momento sotto controllo, e Pechino spende proprio per mantenere questa pace sociale.

Il mattone piange, le tasse ridono

Sul fronte delle entrate, che segnano un timido +0,8%, si nota una spaccatura netta. Da una parte c’è il buco nero dell’immobiliare: le entrate dalla concessione dei terreni, da sempre il bancomat dei governi locali cinesi, sono franate del 28,7%. Il settore del mattone è ancora in profonda crisi e non genera più cassa.

Dall’altra parte, le entrate tributarie tengono in piedi la baracca (+4,4%). L’IVA sale del 6,2% e le tasse sui redditi personali crescono del 12,2%. Ma il dato che fa sorridere (e un po’ riflettere) è il boom dell’imposta di bollo sui titoli azionari: +88,8%. In mancanza di alternative reali e solide, i volumi di scambio in borsa sono schizzati alle stelle, e lo Stato ringrazia e incassa. Questo segna un cambiamento sempre più profondo nelle politiche di risparmio delle famiglie che tsa passando sotto traccia.

Perché non stimolare l’economia?

Qui si entra nel vivo dell’analisi economica. Con una domanda interna debole, i manuali di macroeconomia suggerirebbero di aprire i cordoni della borsa statale per rilanciare i consumi. Perché Xi Jinping non lo fa, anzi quasi prae il rallentamento dei costumi cone una scusa per

Il motivo principale è oltre confine. Le esportazioni cinesi continuano a tirare fortissimo, trainate dalla fame globale di componenti per l’Intelligenza Artificiale. Finché l’estero compra, Pechino non sente l’urgenza di drogare il mercato interno.

Inoltre, c’è un calcolo molto freddo: pompare denaro pubblico ora, in una fase di rallentamento dell’economia mondiale, non farebbe altro che generare inflazione interna. La Cina non può più limitarsi a scaricare i propri eccessi produttivi all’estero come in passato; se stampasse e spendesse troppo oggi, i prezzi interni salirebbero rapidamente, danneggiando il potere d’acquisto delle famiglie.

Questo attendismo, però, ha un costo. Le grandi banche d’affari se ne sono accorte. Goldman Sachs ha già tagliato le stime di crescita del PIL cinese per il terzo trimestre, portandole dal 4,7% al 4,5%. Niente crolli drammatici, ma una lenta e costante frenata.

In sintesi, Pechino ha deciso di tenere la polvere da sparo asciutta. Il governo ha in rampa di lancio un piano di investimenti pubblici da 7.000 miliardi di yuan per il 2026. Al momento i fondi sono bloccati, ma se la locomotiva dell’export dovesse incepparsi nella seconda metà dell’anno, i rubinetti della spesa pubblica verranno riaperti. Fino ad allora, la parola d’ordine è: prudenza.