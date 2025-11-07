Chi ha l’energia a basso costo vincerà la gara sull’Intelligenza artificiali (quindi abbiamo già perso)

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha dichiarato pubblicamente che la Cina è posizionata per vincere la corsa globale all’intelligenza artificiale grazie ai suoi costi energetici significativamente inferiori e alle normative meno severe rispetto agli Stati Uniti e all’Europa.

Non molto tempo fa, il primo ministro britannico ha dichiarato che il suo governo avrebbe trasformato il paese in una “superpotenza dell’intelligenza artificiale”. La leadership dell’UE ha piani simili per il blocco, mentre Cina e Stati Uniti corrono avanti senza voltarsi indietro. Né il Regno Unito né l’UE riusciranno a recuperare il ritardo in tempi brevi, anzi probabilmente non lo faranno mai. La loro energia è troppo costosa. Ora, il capo di Nvidia avverte che anche i costi energetici degli Stati Uniti potrebbero essere troppo elevati per aiutarli a vincere la corsa.

“La Cina vincerà la corsa all’intelligenza artificiale”. Jensen Huang ha fatto questa schietta dichiarazione al Future of AI Summit del Financial Times questa settimana, elencando come ragioni di questa previsione il fatto che la Cina gode di costi energetici inferiori e, forse in modo un po’ sorprendente, di una regolamentazione minore rispetto agli Stati Uniti. Ha poi accusato l’Occidente collettivo di “cinismo” riguardo alla ricerca sull’IA, invitando invece a un po’ di ottimismo. “L’energia è gratuita” in Cina, ha detto, riferendosi ai generosi sussidi statali per l’industria e probabilmente al fatto che la Cina dispone di molta energia idrocarburica a basso costo, a differenza, in particolare, del Regno Unito e dell’UE.

In tutta onestà, l’amministratore delegato di Nvidia ha ottimi motivi per essere arrabbiato con la leadership statunitense. Questa settimana Pechino ha vietato l’ uso di microchip stranieri nei data center di IA che ricevono finanziamenti statali. Secondo la nuova normativa, i nuovi data center potranno utilizzare solo chip di produzione cinese, ha riferito Reuters, citando fonti anonime. Dal rapporto non è chiaro se la normativa abbia portata nazionale o locale, ma in entrambi i casi le vendite di chip Nvidia alla Cina ne sarebbero influenzate.

A parte i motivi personali di malcontento, le critiche di Huang alle politiche energetiche e alla regolamentazione in generale sono piuttosto pertinenti. L’Unione Europea è un esempio perfetto: per anni ha utilizzato la regolamentazione come mezzo per stimolare l’innovazione e la competitività, ottenendo però il risultato completamente opposto e suscitando forti critiche da parte delle industrie.

Il Regno Unito, nel frattempo, è un esempio perfetto per quanto riguarda i costi energetici. Il Paese ha alcuni dei prezzi dell’elettricità più alti al mondo a causa della spinta verso lo zero netto da parte di diversi governi che si sono succeduti. Lo sviluppo dell’IA, tuttavia, dipende dai bassi costi dell’elettricità. In altre parole, il sogno di diventare una superpotenza nell’IA del Regno Unito rimarrà probabilmente un sogno a meno che il gabinetto Starmer non trovi un modo per ridurre i costi, anche se Nvidia ha recentemente annunciato piani per investire 2 miliardi di dollari nella promozione di una cultura delle startup nell’IA nel Regno Unito.

Tuttavia, anche negli Stati Uniti, che sono molto più autosufficienti in termini di energia a prezzi accessibili rispetto al Regno Unito o all’UE, la corsa all’intelligenza artificiale sta facendo aumentare i prezzi dell’elettricità, il che potrebbe compromettere il successo del Paese in tale corsa. All’inizio di quest’anno, la più grande asta di capacità del Paese, che copre un quinto degli americani, si è conclusa con un prezzo record di 329,14 dollari per megawatt-giorno. Il prezzo era superiore del 22% rispetto al prezzo finale dell’asta dello scorso anno e rifletteva l’aumento della domanda di elettricità trainato dal settore dei data center. Gli Stati con un’alta concentrazione di data center stanno assistendo a un aumento vertiginoso dei prezzi dell’elettricità, che alcune famiglie faticano a pagare.

Nel frattempo, la Cina sta sovvenzionando il proprio settore dell’intelligenza artificiale e costruendo nuove centrali a carbone per garantire un approvvigionamento elettrico stabile, affidabile e conveniente, pur rimanendo il più grande installatore di impianti eolici e solari al mondo. Dal 2021, lo Stato cinese ha versato circa 100 miliardi di dollari in sussidi al settore dell’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato questa settimana da Reuters, dopo aver esaminato le gare d’appalto governative in quel settore. Il CEO di Nvidia ha criticato apertamente l’amministrazione Trump per le restrizioni alle esportazioni di chip, affermando che sarebbe stato intelligente mantenere gli sviluppatori cinesi di IA dipendenti dai chip statunitensi, il che, ovviamente, aumenterebbe anche i profitti di Nvidia, ma l’amministrazione Trump ha rifiutato di ascoltare, concentrandosi su quello che considera un rischio che il governo cinese utilizzi i chip statunitensi nella tecnologia militare.

A parte gli interessi aziendali, tuttavia, è vero che i costi energetici determineranno il vincitore della corsa all’intelligenza artificiale. La sfida per l’Occidente è scegliere tra ridurre tali costi e subire una sconfitta nell’intelligenza artificiale, poiché rimane concentrato sulle ambizioni di zero emissioni nette. Ormai l’Unione Europea è già completamente fuori corsa: cambiare le assurde norme sul Net Zero richiede, nella follia politica di Bruxelles, tempi talmente lunghi da consegnare la vittoria alla Cina o agli USA.

Domande e risposte

Perché il CEO di Nvidia pensa che la Cina vincerà la corsa all’IA? Secondo Jensen Huang, la Cina ha due vantaggi strategici: costi energetici drasticamente inferiori e una regolamentazione meno stringente. L’energia a basso costo, sostenuta da sussidi statali e da una massiccia produzione da idrocarburi, permette di alimentare gli enormi e costosissimi data center necessari per l’IA. L’Europa, al contrario, è zavorrata da prezzi dell’elettricità altissimi, spesso a causa delle politiche “Net Zero”, che rendono le sue ambizioni da “superpotenza IA” poco realistiche.

In che modo la Cina sovvenziona la sua energia per l’IA? Pechino sta adottando una politica industriale molto aggressiva. Offre sussidi che possono arrivare a dimezzare le bollette energetiche dei grandi data center. Tuttavia, c’è una condizione chiave: questi sussidi sono spesso vincolati all’utilizzo di microchip di produzione nazionale, anche se questi sono (per ora) più energivori di quelli occidentali. In questo modo, la Cina alimenta la sua industria interna di semiconduttori e garantisce energia stabile, costruendo nuove centrali a carbone per sostenere la domanda.

Perché Huang ha prima criticato l’Occidente e poi “corretto” le sue dichiarazioni? La posizione di Huang è complessa e riflette i suoi interessi commerciali. La sua dichiarazione iniziale (“Vincerà la Cina”) è un avvertimento realistico sui costi energetici. Tuttavia, Nvidia è presa tra due fuochi: da un lato, la Cina sta bloccando i suoi chip nei data center statali; dall’altro, l’amministrazione USA limita l’esportazione di chip Nvidia verso la Cina. La sua successiva “correzione” (dicendo che la Cina è “nanosecondi indietro”) è probabilmente un tentativo diplomatico per non inimicarsi Washington, da cui dipende politicamente, pur avendo lanciato un chiaro allarme.