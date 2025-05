La cinese CATL, il più grande produttore di batterie per veicoli elettrici al mondo, ha in programma l’emissione di nuove azioni alla borsa di Hong Kong, con un ricavo di circa 4 miliardi di dollari. L’emissione sarà la più grande di quest’anno a Hong Kong, come riporta il Financial Times, citando un prospetto depositato presso la borsa.

Tra gli investitori che hanno già sottoscritto le azioni dell’emissione figurano la major petrolifera cinese CNOOC, la Kuwait Investment Authority e la società di investimento Hillhouse Capital. L’offerta potrebbe superare i 5 miliardi di dollari, come riporta il FT, se la domanda si rivelasse più robusta di quanto previsto dalla società.

I principali sottoscrittori dell’offerta sono i pesi massimi statunitensi JP Morgan e Bank of America, nonostante il senso di diffidenza degli investitori americani nei confronti dell’acquisto di azioni CATL a causa delle continue tensioni commerciali tra Pechino e Washington. Queste tensioni, che riguardano anche la sicurezza nazionale da parte del governo americano, hanno visto il Pentagono aggiungere CATL a una lista di aziende con legami con l’esercito cinese.

Il gigante delle batterie ha respinto la designazione, affermando di non essersi “mai impegnato in attività o business legati all’esercito”. Le preoccupazioni degli investitori negli Stati Uniti, tuttavia, rimangono.

CATL è impegnata in una massiccia espansione globale e utilizzerà la maggior parte del denaro raccolto nell’offerta per scopi di espansione. In particolare, circa 3,5 miliardi di dollari del ricavato previsto saranno destinati alla costruzione di un nuovo stabilimento in Ungheria, mentre l’azienda punta al mercato europeo.

Con i mandati dell’UE per i veicoli elettrici e l’assenza di un’industria locale delle batterie, è qui che si trovano i soldi per i produttori di veicoli elettrici delle dimensioni di CATL. Nel suo ultimo passo avanti rispetto ai concorrenti, l’azienda cinese di batterie per veicoli elettrici ha annunciato una batteria a ricarica superveloce in grado di raggiungere l’80% di carica in 10 minuti.