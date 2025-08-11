Caso Epstein-Maxwell, un giudice blocca la trasparenza: perché le trascrizioni del gran giurì restano segrete?

Lunedì un giudice federale americano ha respinto la richiesta del Dipartimento di Giustizia di rendere pubbliche le trascrizioni del gran giurì nel caso di traffico sessuale a New York che vede coinvolti Ghislaine Maxwell, complice di Jeffrey Epstein.

Il giudice distrettuale Paul A. Engelmayer (nominato da Obama) ha scritto nella sua ordinanza che la premessa del governo secondo cui la divulgazione dei documenti avrebbe fatto luce su nuove informazioni significative era “dimostrabilmente falsa” e che “la divulgazione dei materiali del gran giurì non avrebbe rivelato nuove informazioni di alcuna rilevanza”.

“Contrariamente a quanto affermato dal governo, la testimonianza del gran giurì Maxwell non è una questione di significativo interesse storico o pubblico. Tutt’altro“, ha scritto. ”Si tratta di una testimonianza sommaria di due agenti delle forze dell’ordine. E le informazioni in essa contenute sono già quasi interamente di dominio pubblico da tempo.

“Il governo non ha citato alcun caso in cui tali materiali presentassero una ‘circostanza speciale’ che giustificasse la misura eccezionale di rendere pubblici i materiali del gran giurì”, ha continuato Engelmayer, aggiungendo: “Non ce n’è nessuna”.

Se sono notizie note da tempo, perché non rendere pubbliche le trascrizioni?

Il Dipartimento di Giustizia di Trump ha presentato una richiesta simile nel caso Epstein, che è ancora pendente davanti a un altro giudice.

Le richieste arrivano dopo mesi di polemiche su Jeffrey Epstein, in particolare sulla promessa elettorale di Trump di rendere pubblica la “lista Epstein” dei suoi amici e clienti, tutti personaggi di spicco accusati di reati sessuali.

Dopo che il procuratore generale Pam Bondi ha pubblicato all’inizio di quest’anno un fascicolo già pubblico contenente documenti su Epstein e Trump ha iniziato a comportarsi in modo davvero strano riguardo all’intera vicenda, il Dipartimento di Giustizia ha deciso il mese scorso di rendere pubblici i documenti del gran giurì relativi a Maxwell ed Epstein, con alcune omissioni per proteggere l’identità delle vittime.

Maxwell si è opposta alla divulgazione, mentre i rappresentanti dell’eredità di Epstein non hanno preso posizione. Anche molte delle vittime hanno generalmente sostenuto la divulgazione, ma hanno sollevato preoccupazioni sulle motivazioni del governo.

Engelmayer è il secondo giudice a respingere le richieste di divulgazione del governo: il primo è stato un giudice della Florida che ha rifiutato di rendere pubblici i materiali del gran giurì relativi a un’indagine degli anni 2000. Perché i giudici si oppongono alla diffusione di queste deposizioni, anche a distanza di tempo? Cosa nascondono?