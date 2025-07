Case vacanza: il rincaro dei prezzi non frena le prenotazioni

Il rincaro dei prezzi non sembra frenare la richiesta di case vacanza in Italia per la stagione estiva 2025, caratterizzata da un aumento della domanda stando a quanto annunciato dagli stessi host.

Secondo gli esiti di un sondaggio condotto da Holidu, la piattaforma di prenotazione di case e appartamenti vacanza, il 76% dei proprietari di case vacanza ha previsto un incremento delle prenotazioni già nei mesi scorsi, mentre un buon 66% ha dichiarato di essere soddisfatto riguardo alla stagione 2024.

Un trend positivo, quindi, che non sembra subire ripercussioni a causa dell’aumento dei prezzi deciso dal 53% dei proprietari, a fronte di maggiori costi di gestione, di investimenti in ristrutturazione e di imposte più salate. Per quanto riguarda l’estate 2025, in particolare, il prezzo medio per notte stimato ammonta a 179 €.

Inflazione, burocrazia e pressione stagionale

Analizzando le sfide che gli host sono chiamati ad affrontare, l’indagine di Holidu sottolinea come a destare preoccupazione siano soprattutto l’inflazione e l’incremento dei costi, citati dal 55% degli interpellati.

Non manca chi teme gli eccessivi adempimenti burocratici e i nuovi requisiti normativi che portano a un aumento degli oneri amministrativi (rispettivamente il 39% e il 26% degli interpellati), ma anche chi mette in evidenza i disagi causati dal sovraffollamento stagionale (18%).

“Le case vacanza restano un’opportunità importante per host ed economie locali – ha commentato Giorgia Gallazzi, Responsabile Italia ed Est Mediterraneo di Holidu. – Nonostante le sfide, la maggior parte degli host prevede stabilità o crescita. Il loro ottimismo dimostra la resilienza del settore e l’importanza del supporto locale, della tecnologia e della consulenza professionale.”

Più soggiorni brevi e prenotazioni last minute

Nella stagione calda 2025 cresce il fenomeno delle prenotazioni dell’ultimo minuto, spesso per soggiorni brevi. Allo stesso tempo, gli host segnalano come gli ospiti siano più attenti ai costi rispetto al passato.

A pernottare sono spesso le famiglie con bambini (64%) e le coppie (57%), ma crescono anche il segmento gruppi (15%) e quello dei senior (15%). Rispetto agli anni precedenti, inoltre, i proprietari di alloggi per le vacanze sono maggiormente chiamati ad adattare l’offerta alle richieste di chi viaggia con animali al seguito.

Destinazioni più gettonate dell’estate

Focalizzando l’attenzione sulle destinazioni più gettonate dell’estate, infine, Holidu ha identificato una rosa di mete popolari sulla base della ricerca all’interno della piattaforma:

San Teodoro , in Sardegna (prezzo medio per notte è di 236 €);

, in Sardegna (prezzo medio per notte è di 236 €); Bibione , in Veneto 8 (192 € per notte),

, in Veneto 8 (192 € per notte), Lido di Jesolo , sempre in Veneto (274 € per notte),

, sempre in Veneto (274 € per notte), Lignano Sabbiadoro , in Friuli-Venezia Giulia (214 € per notte);

, in Friuli-Venezia Giulia (214 € per notte); Villasimius, sempre in Sardegna (230 € per notte).