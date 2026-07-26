Caos nella CDU: il rimpasto di Friedrich Merz fa tremare il governo tedesco

Un disastro politico rischia di travolgere la Cancelleria di Berlino. Quello che doveva essere un semplice rimpasto di governo per rilanciare l’azione dell’esecutivo si è trasformato in una farsa grottesca, sottolineata perfino dai giornali conservatori come Die Welt. Friedrich Merz si trova ora sotto l’attacco incrociato del suo stesso partito, la CDU, tra accuse di gestione feudale, licenziamenti improvvisati via SMS e clamorosi gran rifiuti giunti nel cuore della notte.

La tensione all’interno dell’unione cristiano-democratica ha ormai superato il livello di guardia. L’immagine di un governo autorevole e coeso si è sbriciolata nel giro di poche ore. Al suo posto resta un contenzioso aperto tra il Cancelliere, i vertici del partito e la base territoriale.

La girandola dei ministri: chi cambia e perché

Il piano preparato da Friedrich Merz prevedeva una riorganizzazione strategica dei ruoli chiave nel governo e nel gruppo parlamentare. Tuttavia, la scelta dei nomi e le modalità dei cambi hanno sollevato forti perplessità e malumori diffusi tra le correnti interne.

I passaggi principali che hanno scatenato le contestazioni riguardano figure di primissimo piano, che vi riassumiamo, per semplicità, nella seguente tabella:

Ruolo / Ministero Esponente politico Situazione e motivo delle polemiche Capogruppo CDU/CSU Thomas Frei Nominato alla guida dei deputati dopo l’uscita del precedente capogruppo. Viene criticato per una gestione considerata debole durante la sua precedente esperienza alla Cancelleria. Ministra della Cancelleria Nina Warken Lascia il Ministero della Salute per prendere il controllo della Cancelleria. La scelta fa discutere perché considerata una manovra per proteggerla dai malumori sulla gestione della sanità. Relazioni Stato-Regioni Philipp Amthor Promosso da Segretario al Digitale a Ministro di Stato. La nuova carica viene giudicata da molti del tutto superflua e premiante la sola fedeltà personale a Merz. Ministro dei Trasporti Patrick Schnieder Individuato come capro espiatorio per i gravi disservizi ferroviari e destinato al licenziamento, sfociato poi in una clamorosa figuraccia politica.

I cambiamenti sembrano più frutto di una sorta di ammuina politica che il reale risultato di una vera strategia politica, e nel partito iniziano a notarlo.

Il caso Schnieder: la farsa delle quattro del mattino

L’episodio più clamoroso riguarda il tentativo di estromettere Patrick Schnieder dal Ministero dei Trasporti. Il Cancelliere intendeva scaricare su di lui il peso politico dei problemi della rete ferroviaria per offrire una risposta rapida all’opinione pubblica.

Nella serata di giovedì, Merz era riuscito a convincere l’esperto finanziario della CDU, Fritz Güntzler, ad accettare l’incarico. Convinto che il proprio destino fosse ormai segnato, Schnieder aveva già salutato collaboratori e parlamentari con un commosso messaggio inviato via SMS.

La svolta surreale è arrivata poche ore dopo:

Alle quattro del mattino di venerdì, Güntzler ha cambiato idea e ha inviato un messaggio a Merz per ritirare la propria disponibilità per motivi professionali. Probabilmente non vuole diventare il prossimo capro espiatorio dei fallimenti ferroviari tedeschi.

Il Cancelliere si è presentato alla successiva conferenza stampa senza avere il sostituto pronto e senza poter annunciare il licenziamento.

Schnieder si è ritrovato in una posizione surreale: sfiduciato pubblicamente dal suo leader, ma ancora formalmente al suo posto. Una sorta di fallimentare ministro a interim.

La rivolta nel partito: “Non si governa come in un regno feudale”

Le modalità con cui è stato gestito il rimpasto hanno sollevato una tempesta di proteste da parte degli esponenti locali e storici della CDU. Il malcontento non riguarda solo la tattica politica, ma tocca il rispetto umano e la correttezza dei metodi.

Gerhard Kauth, presidente della sezione locale di Arzfeld, ha espresso lo sconcerto della base parlando di un comportamento “scandaloso e deplorevole” nei confronti di Schnieder. L’eco della protesta ha subito raggiunto i vertici nazionali.

Peter Altmaier, figura di spicco della CDU ed ex braccio destro di Angela Merkel, è intervenuto direttamente sui social network. Altmaier non ha nascosto la propria rabbia per il trattamento riservato al compagno di partito, definendo inaccettabile un simile approccio.

Ich kenne & schätze @PSchnieder seit anderthalb Jahrzehnten. Er ist ein erfahrener Fachmann, harter Arbeiter und großartiger Mensch & Freund. Der Umgang mit ihm macht mich betroffen & wütend und weder seiner Person noch seiner Leistung gerecht. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) July 24, 2026

Ancora più duro è stato l’affondo arrivato da Christian Bäumler, vicepresidente dell’associazione dei lavoratori cristiano-democratici (CDA):

“Un governo federale non si gestisce come un regno feudale. Questo modo di fare arbitrario mina la fiducia stessa dei cittadini nelle istituzioni democratiche.”

Il contraccolpo per la leadership di Merz

Invece di trasmettere un segnale di forza e stabilità, la manovra si è trasformata in un pauroso boomerang per Friedrich Merz. Il Cancelliere si ritrova indebolito di fronte all’opinione pubblica e contestato apertamente all’interno della propria casa politica.

La sensazione diffusa nella CDU è che la leadership abbia agito con improvvisazione, priva di una visione strategica e mossa solo da logiche di fedeltà personale. In un momento delicato per il Paese, la scommessa di Merz rischia di costare cara alla stabilità dell’esecutivo tedesco. Le voci dissidenti si fanno sempre più forti nel Partito e una vittoria di AfD alle prossime elezioni amministrative di settembre potrebbe portare a una rivolta interna e anche alle dimissioni del Cancelliere.