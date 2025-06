Le autorità di Saint Vincent e Grenadine stanno indagando sul macabro ritrovamento di un’imbarcazione abbandonata con a bordo 11 cadaveri in decomposizione, rinvenuta nei pressi di Little Bay, sull’isola di Canouan, il 26 maggio 2025, secondo quanto riportato da ABC .

Secondo quanto riferito, l’imbarcazione di 45 piedi, poco più di 15 metri, trasportava persone con passaporti che indicavano una probabile provenienza dal Mali, un paese dell’Africa occidentale a oltre 6.000 chilometri di distanza.

La Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force ha definito l’incidente “profondamente preoccupante” e ha dichiarato che sta collaborando con partner regionali e internazionali per identificare le vittime e stabilire come l’imbarcazione sia finita lì.

Questa tragedia fa eco a casi precedenti che hanno coinvolto migranti dell’Africa occidentale che tentavano pericolose traversate dell’Atlantico.

Nel gennaio 2025, un’imbarcazione simile è stata trovata al largo di Saint Kitts e Nevis con 19 corpi, alcuni dei quali con documenti maliani. Nel maggio 2021, un’altra imbarcazione proveniente dalla Mauritania, con a bordo più di una dozzina di uomini deceduti, è stata scoperta vicino a Trinidad e Tobago. Gli investigatori ritengono che quegli uomini avessero cercato di raggiungere le Isole Canarie, in Spagna, ma fossero stati invece spinti fuori rotta.

ABC scrive che la rotta atlantica rimane altamente pericolosa, a causa di fattori quali l’instabilità politica e le difficoltà economiche in paesi come il Mali. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati osserva che i migranti spesso puntano alle Isole Canarie, ma le correnti oceaniche e le limitate capacità di navigazione possono spingerli lontano dalla loro destinazione prevista.

Le autorità continuano a indagare sul caso Canouan, determinate a capire come si è svolta questa tragedia.