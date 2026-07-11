Cancro al cervello: l’inganno dello zucchero che apre le porte alla cura del tumore più letale

Il glioblastoma è il tumore cerebrale più aggressivo e spietato. Oggi la sopravvivenza a cinque anni è inferiore al 5%. Il problema principale non è solo la forza del cancro, ma una barriera naturale del nostro corpo che impedisce ai farmaci di entrare nel cervello per colpirlo. In pratica, la stessa difesa che ci protegge dalle infezioni finisce per proteggere la malattia.

I ricercatori della Oregon State University hanno trovato una via d’uscita rivoluzionaria. Gli scienziati hanno sviluppato una strategia per ingannare questa blindatura biologica usando una sostanza comunissima: lo zucchero. Lo studio, pubblicato sul Journal of Controlled Release, apre una strada concreta per raddoppiare l’efficacia delle terapie attuali.

Il muro invalicabile: la barriera emato-encefalica

Il cervello umano è protetto dalla barriera emato-encefalica. Questa struttura seleziona in modo rigidissimo cosa può passare dal sangue ai tessuti cerebrali. Se da un lato blocca virus e tossine, dall’altro respinge quasi tutti i farmaci chemioterapici tradizionali.

Anche i rari trattamenti che riescono a superare questo sbarramento faticano a concentrarsi solo sulle cellule malate. Il rischio concreto è quello di distruggere il tessuto sano circostante, causando danni devastanti al paziente senza eliminare la massa tumorale.

Il meccanismo dell’inganno: come funziona la scoperta

La nuova tecnica utilizza nanoparticelle lipidiche, ovvero microscopiche sfere di grasso che fungono da “navette spaziali”. Il colpo di genio del team di ricerca guidato da Oleh e Olena Taratula è stato il rivestimento di queste sfere. Le hanno ricoperte di mannosio, un tipo di zucchero molto simile al glucosio, che è il carburante principale del cervello.

Il cervello ha un continuo bisogno di energia. Per richiamare lo zucchero dal sangue, le cellule dei vasi sanguigni cerebrali utilizzano una sorta di porta d’ingresso chiamata trasportatore GLUT1.

Elemento chiave Funzione nel meccanismo Mannosio Lo zucchero usato come esca per aprire la barriera. Trasportatore GLUT1 La porta biologica che fa entrare lo zucchero nel cervello. Nanoparticelle Le micro-navette di grasso che trasportano la cura. mRNA (PTEN) Le istruzioni genetiche che ordinano al tumore di fermarsi.

Il problema è che il sangue è già pieno di glucosio normale. Le nanoparticelle rischiavano di fare la fila senza mai riuscire a entrare. Gli scienziati hanno quindi legato chimicamente lo zucchero al colesterolo, un componente strutturale delle particelle. In questo modo hanno aumentato di sei volte la densità dello zucchero sulla superficie della navetta, sbaragliando la concorrenza del glucosio normale.

Il Cavallo di Troia dentro il tumore

Una volta superata la barriera, si presenta il secondo problema: come colpire solo il tumore? Il glioblastoma, nella sua fame distruttiva, consuma moltissima energia e presenta sulla sua superficie una quantità di porte GLUT1 tre volte superiore rispetto ai tessuti sani.

Le nanoparticelle vengono così letteralmente calamitate dal tumore. All’interno di queste sfere è nascosto un carico speciale: l’RNA messaggero (mRNA). Questo filamento genetico contiene le istruzioni per far produrre alle cellule una proteina chiamata PTEN.

Il ruolo della proteina PTEN: Questo elemento è un potente soppressore tumorale naturale che il glioblastoma di solito distrugge per poter crescere senza freni. Reinserendo l’mRNA, le cellule malate ricominciano a produrre PTEN, attivando un comando di autodistruzione e blocco della crescita.

I test effettuati sui topi hanno mostrato risultati straordinari. La terapia ha aumentato la sopravvivenza mediana del 50% rispetto ai soggetti non trattati. Inoltre, la massa tumorale si è ridotta progressivamente senza mostrare alcuna tossicità sugli altri organi sani.

Il futuro della terapia

Siamo ancora in una fase preclinica. Molte terapie che funzionano sugli animali non hanno lo stesso successo sugli esseri umani, e il passaggio richiede cautela. Tuttavia, l’impatto di questa terapia, se verrà confermata, potrebbe essere notevole.

La produzione di nanoparticelle lipidiche e mRNA è una tecnologia già ampiamente scalabile a livello industriale, come dimostrato durante la recente transizione della farmaceutica globale verso le terapie geniche. Se i test clinici confermeranno i dati, si aprirà un mercato multimiliardario per i trattamenti oncologici mirati.

Questa cura in via di sviluppo darebbe una notevole speranza ai malati e permetterebbe di migliorarne anche la qualità di vita durante la terapia, un aspetto assolutamente non secondario.