Nel marzo 2024, l’allora ministro delle risorse del Canada, Jonathan Wilkinson, aveva dichiarato: “Non siamo interessati a investire in impianti di GNL”, ma le cose cambiano rapidamente!

Questo mese, LNG Canada, il primo terminale di esportazione del combustibile operativo nel Paese, ha spedito il suo primo carico. Molti ritengono che questo sia l’inizio di una proficua collaborazione tra le risorse energetiche del Canada e i mercati mondiali, e che sia l’ennesima parola che i politici ambientalisti devono rimangiarsi.

Gli ultimi due governi federali canadesi si sono opposti apertamente all’industria petrolifera e del gas in un Paese che ospita alcune delle risorse di idrocarburi più abbondanti al mondo. Per due mandati, l’amministrazione guidata da Justin Trudeau ha lavorato duramente per rendere la vita il più difficile possibile alle aziende che sfruttano queste risorse, aumentando la burocrazia per l’espansione e inasprendo al massimo i requisiti relativi alle emissioni.

È in questo contesto che Jonathan Wilkinson ha fatto la sua dichiarazione, aggiungendo che “il governo è contrario all’uso di denaro pubblico per finanziare sussidi inefficienti ai combustibili fossili”.

Il governo ha invece scelto di puntare sulle tasse sul carbonio e su sussidi apparentemente efficienti per cose come le batterie per veicoli elettrici e gli stessi veicoli elettrici, un settore in cui uno dei principali beneficiari dei sussidi canadesi ha dichiarato fallimento all’inizio di quest’anno e altri stanno riconsiderando i loro piani di crescita in Canada. Alla fine il governo ha sbagliato tutto, come buona parte dei paesi occidentali.

I privati hanno fatto le giuste scelte

Un gruppo di grandi aziende energetiche guidate da Shell e comprendente anche la malese Petrobas, la giapponese Mitsubishi, la coreana Kogas e PetroChina, si è riunito e ha costruito LNG Canada, il primo impianto di esportazione di GNL del Paese destinato specificamente al mercato energetico asiatico. Ha fatto una scelta contro corrente, che ora sta pagando.

Due sono le ragioni principali alla base di questa scelta di mercato. La prima, e più semplice, è che la costa occidentale del Canada è vicina all’Asia. La vicinanza geografica comporta costi di trasporto inferiori, con conseguente riduzione del prezzo finale.

In secondo luogo, il gas naturale canadese è attualmente più economico di quello statunitense, il che aumenta il vantaggio in termini di costi, nonostante le precedenti affermazioni secondo cui il gas canadese era troppo costoso per poter essere esportato.

Mitsubishi Corporation “crede fermamente che l’ulteriore sviluppo di LNG Canada sia un’opzione ottimale da esplorare”, ha dichiarato un alto dirigente della società al Financial Times dopo la notizia della prima spedizione di GNL da Kitimat. Il FT ha riportato la citazione in un articolo che descrive l’obiettivo dichiarato dal primo ministro Mark Carney di trasformare il Canada in una superpotenza energetica, in netto contrasto con l’amministrazione Trudeau, la cui prima, seconda e terza priorità era la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, a qualsiasi costo.

Carney ha pubblicamente abbracciato tutte le forme di energia e ha presentato il proprio allontanamento dalla precedente fissazione sulle emissioni di CO2 come una risposta all’offensiva tariffaria del presidente degli Stati Uniti Trump, che ora offre al Canada la possibilità di sviluppare le proprie risorse energetiche.

Come affermato dal ministro dell’Energia di Carney, “le tariffe del presidente Trump stanno perturbando il commercio, minacciando i posti di lavoro e le industrie canadesi e riscrivendo le regole del gioco”.

Inoltre, “Questi progetti [GNL] fanno parte della nostra strategia più ampia per proteggere la sicurezza energetica del Canada, diversificare il nostro commercio e migliorare la nostra competitività a lungo termine, il tutto costruendo l’energia più affidabile e a basse emissioni di carbonio possibile”, ha affermato Tim Hodgson, come riportato dal FT.

Questo sembra un netto allontanamento dalle posizioni passate di un uomo che ha creato tutte le alleanze finanziarie a zero emissioni per cui ha avuto tempo e che, a tutti gli effetti, si è costruito una reputazione di campione più attivo non solo in Canada ma a livello globale. Eppure, Carney ha sospeso la tassa sul carbonio che molti canadesi ritengono responsabile del calo del tenore di vita, ha abbracciato il gas e sembra persino non essere contrario a nuovi oleodotti.

Carney, a parole , si dice impegnato a raggiungere obbiettivi climatici, ma, intanto, ha liberato enorme risorse derivanti dai combustibili fossili e ha cancellato le tasse sul carbonio per le famiglie. Le aziende la pagano ancora e sono in difficoltà, ma se proseguirà la guerra commerciale con gli USA siamo piuttosto sicure che anche queste tasse salteranno, e il Canada, come gli USA, tornerà a guadagnare potentemente dal fossile.