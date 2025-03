Candidato Primo Ministro canadese vuole la copertura nucleare del Regno Unito per difendersi dagli USA!

Stiamo raggiungendo posizioni assolutamente paradossali. Il Canada dovrebbe cercare di stringere legami più stretti con la Gran Bretagna perché le sue armi nucleari possono aiutare il Paese a proteggersi da Donald Trump, ha dichiarato una leader del partito liberale in corsa per sostituire Justin Trudeau riportata da Telegraph.

Chrystia Freeland , ex vice primo ministro di Trudeau, ha detto che il presidente degli Stati Uniti sta “chiaramente minacciando la nostra sovranità” con la sua campagna per assorbire il Canada come il 51° Stato dell’America .

Per “garantire la nostra sicurezza”, la signora Freeland ha detto che costruirà partenariati di sicurezza più stretti con gli alleati europei della Nato e “mi assicurerei che Francia e Gran Bretagna, che possiedono armi nucleari. siano presenti“,

“Lavorerei con urgenza con questi partner per costruire un rapporto di sicurezza più stretto… in un momento in cui gli Stati Uniti possono essere una minaccia”, ha detto l’ex ministro degli Esteri e ministro delle Finanze durante l’ultimo dibattito sulla leadership liberale la scorsa settimana.

Il partito liberale ha superato i conservatori nei sondaggi per la prima volta dal 2021, grazie al ritorno di Trump e alla sua presa in giro di Trudeau come semplice “governatore” del Canada.

La signora Freeland è seconda nella corsa alla leadership dei liberali dopo Mark Carney, ex governatore della Banca d’Inghilterra. Secondo un sondaggio di Mainstreet Research della scorsa settimana, la Freeland ha ottenuto il 31% degli elettori contro il 43% di Carney. I risultati sono previsti per il 9 marzo.

Ovvie Critiche

Il suggerimento che il Canada dovrebbe cercare di avvalersi dell’ombrello nucleare britannico contro gli Stati Uniti è stato criticato dagli avversari politici della signora Freeland.

“Penso che sia una cosa folle da dire”, ha detto Danielle Smith, premier conservatore dell’Alberta, la provincia più ricca del Canada.

“Come se in qualche modo dovessimo avere una minaccia nucleare dagli Stati Uniti o contrastare qualche tipo di minaccia nucleare”, ha detto la Smith al Telegraph.

“Gli Stati Uniti sono nostri amici e partner alleati per la sicurezza”, ha detto, citando l’alleanza del Comando di difesa aerospaziale del Nord America (Norad), in cui Canada e Stati Uniti condividono la difesa aerea del continente.

“Durante l’11 settembre è stato un comandante canadese a dare indicazioni sullo spazio aereo nordamericano su dove dovevano atterrare quegli aerei [ha reindirizzato il traffico aereo statunitense verso le basi canadesi]. Ecco quanto siamo integrati sul fronte della sicurezza”.

“Quindi chiunque suggerisca il contrario è solo uno sciocco”.

Sarebbe un’ipotesi fattibile?

I sottomarini nucleari Trident della Gran Bretagna si basano su missili e testate progettate dagli Stati Uniti, con i quali il Regno Unito condivide materiali nucleari, ricerca e addestramento in base all’accordo di mutua difesa USA-Regno Unito del 1958.

A dicembre, la signora Freeland si è drammaticamente dimessa dal governo di Trudeau, rivelando in una lettera aperta di aver resistito a “costosi espedienti politici” come ministro delle Finanze per affrontare la sfida delle incombenti tariffe statunitensi . Le sue dimissioni hanno portato a una crisi nel governo Trudeau e alle sue dimissioni.

Pensare che il regno Unito possa offrire un’ombrello nucleare al Canada, con i pochi sottomarini lanciamissili disponibili , è più fantasia che realtà. Con la Francia la copertura sarebbe leggermente più realistica, ma, comunque, sarebbe necessario investire per rafforzare la componente nucleare franco britannica.

La scorsa settimana Trump aveva definito la Freeland una “Pazza” in un’intevista allo Spectator.