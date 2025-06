Gli analisti energetici di Goldman, guidati da Adam Wijaya, stanno seguendo da vicino gli incendi boschivi in Alberta, dove sono a rischio oltre mezzo milione di barili al giorno di produzione di greggio.

“Buongiorno e buon venerdì! Stamattina il Brent è a 64 dollari al barile e il WTI a 61 dollari al barile… Il fronte macroeconomico è piuttosto tranquillo, con l’attenzione concentrata principalmente sul monitoraggio dell’evoluzione degli incendi boschivi in Alberta (il numero è ora superiore a 50… 28 sono considerati fuori controllo rispetto ai 24 precedenti, mentre 19 sono sotto controllo)”, ha dichiarato Wijaya ai clienti.

Gli ultimi dati di Bloomberg mostrano che 29 incendi fuori controllo stanno divampando a 12 miglia dai grandi giacimenti di sabbie bituminose che producono 459.000 barili di petrolio al giorno.

Gli incendi si stanno ora propagando pericolosamente vicino alle principali operazioni di estrazione delle sabbie bituminose:

Contesto importante da ricordare: il Canada è il principale fornitore estero di petrolio degli Stati Uniti, con circa il 60% delle importazioni totali di greggio, la maggior parte delle quali proviene dalle sabbie bituminose dell’Alberta.

Secondo una persona informata sui prezzi, lo sconto del greggio pesante canadese rispetto al WTI si è ridotto a 8,70 dollari al barile, riflettendo le preoccupazioni sull’offerta. Giovedì lo sconto era di 9,70 dollari al barile.

Il pericolo di incendi rimane estremo nella maggior parte dell’Alberta, ma potrebbe attenuarsi nei prossimi giorni grazie al previsto raffreddamento delle temperature e alle piogge. Nel frattempo, i forti venti in Saskatchewan e Manitoba dovrebbero aggravare le condizioni degli incendi.

Come si può vedere in questo messaggio X la situazione è talmente grave che ormai il fumo degli incendi boschivi ha raggiunto gli USA:

Lots of smoke on satellite this evening in Canada as dozens of wildfires burn out of control, particularly in Alberta where pyrocumulus clouds can be seen. Around 17,000 people are under evacuations in Manitoba and a 30 day provincial emergency has been declared in Saskatchewan. pic.twitter.com/YGAPCkKUS4

— Collin Gross (@CollinGrossWx) May 30, 2025