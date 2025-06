Durante un incontro con i dirigenti del settore petrolifero e del gas nella provincia canadese dell’Alberta, ricca di giacimenti petroliferi, il primo ministro canadese Mark Carney ha promesso che il governo federale si impegnerà ad accelerare i grandi progetti per rendere il Canada una superpotenza energetica.

“Oggi a Calgary abbiamo incontrato i leader del settore dell’energia pulita e convenzionale. Siamo tutti d’accordo: è ora di costruire“, ha scritto Carney su X dopo l’incontro. ”Il nuovo governo canadese è pronto ad accelerare i grandi progetti in tutto il Paese che renderanno il Canada una superpotenza energetica”, ha affermato il primo ministro.

The premiers and I want to make Canada a global energy superpower and build the strongest economy in the G7.

We’re working together to break down trade barriers across the country and get big, nation-building projects off the ground faster. pic.twitter.com/3x6GYBBGCH

