Cattivi dati sulle vendite auto nella UE rispetto al 2024. Le immatricolazioni di autovetture nell’Unione Europea sono diminuite di un bel 7,3% su base annua a 1,01 milioni di unità nel giugno 2025, invertendo l’aumento dell’1,6% registrato a maggio.

Si tratta del primo calo delle immatricolazioni di autovetture dall’aprile scorso, con vendite in calo in tutti e quattro i principali mercati dell’UE: Belgio (-16,4%), Germania (-13,8%), Spagna (-45,2%) e Italia (-34,4%). Impressionante il calo dell’Italia, con una diminuzione di immatricolazioni di un terzo rispetto all’anno precedente.

Nel segmento dei veicoli elettrici a batteria, le immatricolazioni sono cresciute del 7,8%, trainate in particolare da un’impennata in Spagna (103,2%). Aumenti significativi sono stati registrati anche in Germania (8,6%) e nei Paesi Bassi (6,4%).

Per contro, le immatricolazioni sono diminuite in Belgio (-6,9%) e in Italia (-40,4%), che ha visto quasi un dimezzamento nelle immatricolazioni di auto EV.

Ecco il grafico delle immatricolazioni su base mensile:

Nel primo semestre del 2025, le immatricolazioni complessive di autovetture nell’UEgiugno era un mese sono diminuite dell’1,9% su base annua.

Le vendite di autovetture elettriche a batteria sono aumentate del 12,5%, raggiungendo 869.271 unità e conquistando il 15,6% della quota di mercato totale dell’UE.

Tre dei quattro maggiori mercati di veicoli elettrici a batteria nell’UE – Germania (35,1%), Belgio (19,5%) e Paesi Bassi (6,1%) – hanno rappresentato il 60% di tutte le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria. Al contrario, la Francia ha registrato un calo del 6,4%.

Appare evidente che gli incentivi per le vendite sono l’unico fattore che può portare all’aumento delle immatricolazioni delle auto elettriche o EV, e per questo ci sono delle variazioni fortissime nella vendita , che seguono le campagne promozionali.

Il calo semestrale delle immatricolazioni rende molto complessa una ripresa nell’industria dell’auto europea, stratta fra calo delle immatricolazioni, aumento dell’import cinese e calo dell’export negli USA.