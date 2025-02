Calano nuovamente le immatricolazioni di auto nella UE. Non si esce dalla crisi

Anche a Gennaio pessime notizie per l’economia europea. Le immatricolazioni di autovetture nell’Unione Europea sono diminuite del 2,6% su base annua, raggiungendo il minimo degli ultimi quattro mesi con 831.201 unità nel gennaio 2025, invertendo la crescita del 5,1% registrata nel dicembre 2024.

La Francia ha guidato il calo, con una diminuzione del 6,2%, seguita da Italia (-5,8%) e Germania (-2,8%). Al contrario, la Spagna ha registrato un aumento del 5,3%, mostrando come questo Paese sia l’unico a mostrare un’economia in miglioramento in tutta la UE.

Nel segmento dei veicoli elettrici a batteria (BEV), le vendite sono cresciute del 34% raggiungendo le 124.341 unità, con una quota di mercato del 15%, grazie a un aumento significativo delle immatricolazioni in Germania (53,5%), Belgio (37,2%) e Paesi Bassi (28,3%). I tre paesi insieme hanno rappresentato il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, ma questo mostra come le vendite siano locali e strettamente legate agli incentivi.

Nel 2024, le immatricolazioni complessive di auto sono aumentate dello 0,8% su base annua, raggiungendo circa 10,6 milioni di unità, con una quota di mercato delle auto elettriche a batteria del 13,6%.

Ecco il grafico sulle vendite:

Quindi il settore auto inizia male il 2025, sia rispetto al mese precedente, sia rispetto ad un anno fa. Il calo nell’immatricolazione delle auto colpisce un po’ tutti i paesi europei, ma, in questo caso, soprattutto Italia, Francia e Germania. Nello stesso tempo non si può alimentare un settore a furia di contributi. Bisogna calare i costi industriali, ma come?