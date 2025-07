Il progetto del caccia di sesta generazione USA, il NGAD, o F-47, ha dei problemi. Il progetto del prototipo del motore di nuova generazione dell’Air Force subirà un ritardo di due anni e non sarà completato prima dell’anno fiscale 2030.

Nell’ambito del programma Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP), i produttori di motori GE Aerospace e Pratt & Whitney, filiale di RTX, stanno attualmente realizzando due modelli di motore in competizione tra loro, un lavoro che, secondo i documenti di bilancio dell’anno fiscale 2025, avrebbe dovuto concludersi nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2027.

Nei documenti relativi all’anno fiscale 2026 pubblicati dall’amministrazione Trump a giugno, tale tempistica è stata posticipata di oltre due anni al secondo trimestre dell’anno fiscale 2030, per cui la cosa è ufficiale.

Alla domanda sul ritardo, un portavoce dell’Air Force ha dichiarato: “Il calendario aggiornato nei documenti di bilancio riflette le difficoltà incontrate dal programma nella catena di approvvigionamento”.

In una dichiarazione, un portavoce di GE Aerospace ha affermato che la società “sta eseguendo il programma del contratto NGAP come proposto”. GE ha anche espresso fiducia nella possibilità di accelerare il programma.

Un portavoce di Pratt ha affermato in modo simile: “Sebbene l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti sia nella posizione migliore per discutere il programma generale, possiamo confermare che Pratt & Whitney sta eseguendo con successo il programma NGAP, rispettando i nostri impegni in linea con il loro piano. Pratt & Whitney sta collaborando strettamente con la nostra catena di fornitura per migliorare le consegne implementando modelli di progettazione digitale avanzati che semplificheranno i processi di produzione e ispezione”.

A seguito di una nuova serie di contratti NGAP emessi dall’Air Force che hanno aumentato il tetto massimo totale per ciascun fornitore a 3,5 miliardi di dollari, sia GE che Pratt hanno annunciato a febbraio di aver completato una revisione dettagliata del progetto e di poter iniziare la fabbricazione dei prototipi dei motori. L’Air Force dovrebbe infine selezionare un solo concorrente NGAP per proseguire.

Secondo i funzionari dell’Air Force, le tecnologie “adattive” dei motori alla base del programma NGAP potrebbero rappresentare un salto di qualità nella propulsione militare, poiché consentono di modificare le caratteristiche di un motore a reazione durante il volo per ottenere prestazioni quali una maggiore efficienza nei consumi o una maggiore spinta. Il programma NGAP si basa sul lavoro precedentemente condotto nell’ambito dell’Adaptive Engine Transition Program dell’Air Force, che ha costruito un nuovo prototipo di motore per l’F-35, ma che alla fine è stato scartato a causa di vincoli di bilancio e altre preoccupazioni logistiche.

L’Air Force ha già affermato che il NGAP è progettato per essere indipendente dalla piattaforma, il che significa che l’architettura del motore potrebbe soddisfare varie esigenze di propulsione, ma il programma era stato concepito per fornire un propulsore per il caccia Next Generation Air Dominance dell’Air Force, ora noto come F-47. Considerando i tempi aggressivi che il Pentagono sta imponendo per far volare l’F-47 prima della fine del mandato del presidente Donald Trump, un motore di nuova generazione è probabilmente fuori portata per il caccia nel prossimo futuro.

I documenti di bilancio per l’anno fiscale 2026 riflettono anche una riduzione dei finanziamenti per il NGAP. Mentre i documenti di bilancio per l’anno fiscale 2025 prevedevano che l’Air Force avrebbe investito circa 439,9 milioni di dollari nel programma nell’anno fiscale 2026, il bilancio dell’amministrazione Trump richiede 330,3 milioni di dollari. Secondo l’aviazione questo calo in realtà viene a riflettere il passaggio dalla fase di progettazione dettagliata a quella di realizzazione prototipale, ma questa rischia di essere più una speranza che la realtà. Comunque le aziende del settore difesa americana stanno cercando di fare del proprio meglio con i soldi degli stanziamenti di Trump.