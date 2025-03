BYD vuole raccogliere 5,2 miliardi di Usd in nuovi capitali, per sviluppare la rete commerciale in Europa

Il produttore cinese di veicoli elettrici (EV) BYD prevede di raccogliere 5,2 miliardi di dollari in una nuova vendita di azioni che sarebbe la più grande offerta di questo tipo a Hong Kong negli ultimi quattro anni, ha riferito lunedì Bloomberg News, citando i termini del collocamento.

La vendita di azioni sarà anche la più grande raccolta di fondi di BYD da quando la società è stata quotata alla Borsa di Hong Kong nel 2002, come riporta il South China Morning Post.

BYD intende utilizzare i proventi dell’ultimo collocamento di azioni per contribuire alla sua espansione all’estero e per incrementare gli sforzi di ricerca e sviluppo.

Il produttore cinese di veicoli elettrici sta cercando di espandere le sue fabbriche di produzione nei luoghi in cui vende le sue auto, poiché i dazi dell’UE sui veicoli elettrici prodotti in Cina stanno incidendo sui margini di profitto.

BYD, che continua a dipendere eccessivamente dal mercato cinese, cerca di aumentare la produzione e la quota di mercato in Europa. L’azienda cinese sta costruendo uno stabilimento a Szeged, in Ungheria , e uno a Izmir, in Turchia.

Queste due fabbriche avranno una capacità combinata di produrre 500.000 veicoli all’anno.

La produzione localizzata mira ad aggirare i dazi UE sui veicoli elettrici prodotti in Cina, che il blocco ha imposto l’anno scorso per proteggere l’industria manifatturiera europea da quello che la Commissione europea ha ritenuto essere un sostegno ingiusto ai veicoli elettrici in Cina.

Per BYD, i dazi per i suoi veicoli prodotti in Cina sono del 17% oltre al 10% dell’UE. Per altri produttori cinesi i dazi all’importazione nell’UE sono più elevati: la tariffa di Geely è del 18,8% e quella di SAIC del 35,3%.

BYD ha in programma di espandersi in Europa sia nella produzione che nelle reti di vendita al dettaglio, ha dichiarato la scorsa settimana Maria Grazia Davino, uno dei massimi dirigenti europei di BYD, in occasione di una conferenza a Monaco di Baviera organizzata dalla pubblicazione sorella di Automotive News Europe, Automobilwoche.

“Dobbiamo mettere radici qui”, ha detto Davino, riferendosi al mercato europeo.

Secondo Statista, BYD è stato il produttore di veicoli elettrici più venduto al mondo dopo aver venduto oltre 4 milioni di unità nel 2024.