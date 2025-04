Butti una molotov a un concessionario Tesla? Vai in prigione per 20 anni. Depositate le accuse federali per terrorismo negli USA

Chi ha attaccato le Tesla negli USA rischia di vedere il cielo a qudri per un lungo periodo di tempo. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha depositato le accuse federali contro un arrestato sospettato di aver lanciato delle bombe Molotov contro una concessionaria Tesla a Loveland, in Colorado.

Cooper Frederick, 24 anni, deve affrontare le accuse federali relative all’attacco del 7 marzo, secondo il procuratore generale Pamela Bondi, che ha annunciato le accuse lunedì.

“ Ho detto chiaramente che se prendete parte all’ondata di terrorismo domestico contro le proprietà Tesla, vi troveremo, vi arresteremo e vi metteremo dietro le sbarre”, ha dichiarato Bondi. “Oggi sono orgoglioso di annunciare che il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse federali contro un altro attentatore di Tesla”.

Frederick, residente a Fort Collins, è stato inizialmente arrestato dalla polizia di Loveland il 13 marzo con molteplici accuse statali, secondo un comunicato stampa della città di Loveland. Le accuse comprendevano possesso di esplosivi, incendio doloso di secondo grado, danneggiamento e tentativo di commettere un reato.

L’incendio è scoppiato dopo che un ordigno incendiario è stato lanciato contro l’edificio Tesla ed è finito tra due veicoli. Diverse persone all’interno dell’edificio stavano pulendo in quel momento e avrebbero potuto rimanere ferite, secondo il comunicato stampa, che afferma che un agente intervenuto ha rapidamente spento l’incendio.

I registri del carcere della contea di Larimer mostrano che Frederick è uscito di prigione il 14 marzo in libertà provvisoria, ma questa libertà è durata poco.

Bondi ha dichiarato nello stesso comunicato che, in seguito alle ultime accuse, Frederick è stato nuovamente arrestato a Plano, in Texas, a seguito di un’indagine dell’FBI.

L’arresto di Frederick arriva in mezzo a un’ondata di attacchi violenti contro le proprietà di Tesla da quando l’amministratore delegato Elon Musk è diventato capo del Department of Government Efficiency (DOGE) nell’amministrazione Trump.

Da gennaio si sono verificati incidenti in almeno nove Stati, con obiettivi come showroom, veicoli e stazioni di ricarica Tesla.

Secondo un articolo di The Epoch Times, il 18 marzo due Cybertrucks sono stati incendiati in un centro di riparazione di Las Vegas e “Resist” è stato scritto con lo spray sull’edificio.

Per questo incidente, il 27 marzo la polizia ha arrestato il 36enne Paul Hyon Kim, accusandolo di 15 reati, tra cui incendio doloso e violazione di armi da fuoco. L’assistente sceriffo del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Las Vegas, Dori Koren, ha dichiarato che Kim si è autoproclamato affiliato a organizzazioni di estrema sinistra, tra cui gruppi affiliati al Partito Comunista USA e altri movimenti.

A febbraio, un sospetto avrebbe lanciato otto bombe molotov contro uno showroom Tesla a Salem, in Oregon, mentre era armato di un fucile AR-15 soppresso.

Altri attacchi si sono verificati a Charleston, nella Carolina del Sud, e ad Austin, in Texas.

“Tutti questi casi rappresentano una grave minaccia per la sicurezza pubblica. Pertanto, non ci sarà alcun negoziato. Chiediamo 20 anni di carcere”, ha dichiarato Bondi.

In Canada, circa 80 veicoli Tesla sono stati vandalizzati anche a Hamilton, Ontario, il 19 marzo.

Il Presidente Donald Trump ha condannato gli attacchi alle proprietà Tesla, suggerendo che i responsabili dovranno affrontare lunghe pene per i loro crimini.

“Non vedo l’ora di vedere i criminali terroristi malati condannati a 20 anni di carcere per quello che stanno facendo a Elon Musk e a Tesla”, ha dichiarato in un post del 21 marzo su Truth Social.



Domenica, durante un evento cittadino a Green Bay, nel Wisconsin, Musk ha condannato gli attacchi.

“Bruciano le Tesla, sparano ai concessionari e invocano la morte del presidente e mia… È l’auto di qualcun altro. Lasciatela stare”, ha detto Musk durante l’ evento trasmesso in livestreaming .

Un gruppo chiamato Tesla Takedown ha organizzato proteste presso le concessionarie di tutto il Paese.

Sul suo sito web, il gruppo afferma che “Elon Musk sta distruggendo la nostra democrazia e sta usando la fortuna che ha costruito alla Tesla per farlo”. Il gruppo ha indetto una Giornata d’azione globale il 29 marzo, che ha visto proteste contro Tesla in tutti gli Stati Uniti e manifestazioni su scala ridotta in diverse località europee.

Intanto gli attacchi terroristici, o anarchici, si sono allargati anche all’Italia, dove un concessionario Tesla a Roma ha subito un attentato con numerose auto date alle fiamme. Un atto che Musk ha definito terrorismo.