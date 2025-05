Business locali: come adattare il marketing al territorio

Come definire un’impresa locale nell’epoca dello shopping online, quando è così facile conquistare il mercato globale? Per azienda locale si intende un esercizio commerciale profondamente radicato nel territorio, che si rivolge a una clientela geolocalizzata; per esempio una macelleria, il salone di un parrucchiere, un’impresa di pulizie o un bar. Così come tutte le attività commerciali, anche l’impresa locale deve investire nel marketing per fidelizzare i clienti e tenere il passo con la concorrenza. Quali sono le strategie di marketing più adatte a un’impresa locale? Vediamone alcune.

Tra le strategie di marketing principali c’è il cosiddetto “visual branding”, ovvero l’immagine dell’azienda: in genere, un business locale dispone di una sede fisica dove accogliere la clientela, un negozio, un ufficio, un laboratorio o un’officina. La sede aziendale deve esprimere qualità e professionalità, riflettendo le caratteristiche dei servizi offerti. Ma attenzione: anche un servizio di taxi è un’attività locale, pur non detenendo un vero e proprio quartier generale.

Un’altra strategia utilizzata dalle imprese per fidelizzare i clienti è la promozione collegata ai materiali di stampa. I cataloghi, le brochure e i pieghevoli sono progettati per mostrare i servizi offerti nella migliore veste possibile, con una grafica coerente con l’immagine dell’azienda. Ogni strumento ha uno scopo preciso: il volantino è come un’esca, spesso usa e getta, creata per attrarre i clienti con una promozione o una novità in arrivo; il catalogo è progettato per durare, per essere conservato e consultato più e più volte. Dove conviene procurarsi questi materiali? La stampa cataloghi da Helloprint è pratica e veloce. Il design di brochure, cataloghi e volantini può essere realizzato direttamente online attraverso un’interfaccia semplice da utilizzare, anche per chi non è esperto di grafica. L’ampia scelta di materiali e formati garantisce un grado elevato di personalizzazione.

Le imprese possono inoltre sponsorizzare eventi locali, come sagre, concerti e festival folcloristici, installando banner pubblicitari e personalizzando il merchandising collegato all’evento. A questo scopo, si possono utilizzare materiali promozionali come striscioni e vele pubblicitarie, posizionati in modo che garantiscano la massima visibilità. Anche la realizzazione di programmi fedeltà e promozioni per i clienti abituali può aiutare a fidelizzare la clientela, rendendo il business più solido e remunerativo. Omaggi, premi per chi porta nuovi clienti e sconti personalizzati al raggiungimento di una certa soglia di spesa sono solo alcune idee per praticare il “marketing su misura” che tanto si addice a chi opera in un territorio circoscritto.