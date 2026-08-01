BP scappa dal Mare del Nord: la stangata fiscale del Regno Unito uccide l’energia di casa

Un addio clamoroso che scuote il mercato energetico e cancella sessant’anni di storia industriale. Il colosso petrolifero BP ha annunciato la messa in vendita di tutte le sue attività di estrazione nel Mare del Nord. La causa principale? Una stangata fiscale senza precedenti e la continua incertezza politica del governo britannico.

Per la prima volta da oltre mezzo secolo, il gigante energetico inglese non produrrà più un solo barile di greggio nel proprio Paese. Quando lo Stato scambia le tasse per una leva infinita e blocca le licenze, persino i campioni nazionali preferiscono impacchettare le valigie e spostare i capitali altrove.

Perché BP fugge da un mare ancora ricco di petrolio?

Il Mare del Nord non è affatto privo di risorse: contiene ancora giacimenti preziosi e molto redditizi, nonostante molti politici britannici lo ritengano quasi estinto. Si tratta semplicemente di effettuare nuove esplorazioni, come avviene per la parte norvegese, sempre in crescita. Le quotazioni elevate del greggio a livello globale renderebbero questi campi molto appetibili. Eppure, BP ha deciso di mollare le sue quote in circa 20 giacimenti. La spiegazione risiede tutta nei numeri e nei conti aziendali.

La decisione nasce da una combinazione di tre fattori tossici per qualsiasi investimento:

Tassazione punitiva: La tassa sugli extra-profitti (Energy Profits Levy) ha spinto il prelievo fiscale sulle aziende energetiche locali a livelli soffocanti.

La tassa sugli extra-profitti (Energy Profits Levy) ha spinto il prelievo fiscale sulle aziende energetiche locali a livelli soffocanti. Blocco dei permessi: Lo stop governativo alle nuove esplorazioni e trivellazioni azzera le prospettive di crescita a lungo termine. Senza nuove esplorazioni semplicemente si esauriranno i giacimenti esistenti in un paio d’anni.

Lo stop governativo alle nuove esplorazioni e trivellazioni azzera le prospettive di crescita a lungo termine. Senza nuove esplorazioni semplicemente si esauriranno i giacimenti esistenti in un paio d’anni. Incertezza delle regole: I continui cambi di linea politica riducono la fiducia delle imprese, rendendo il Regno Unito uno dei mercati meno attraenti al mondo per chi estrae idrocarburi.

La nuova guida dell’azienda, la manager Meg O’Neill, ha avviato una pesante ristrutturazione. L’obiettivo dichiarato è ridurre i debiti ed eliminare le attività meno profittevoli per concentrarsi solo sulle opportunità a più alto rendimento globale. Il petrolio e gas dalle acque britanniche è ormai più un peso che un vantaggio, soprattutto per l’atteggiamento del governo, e pesa solo per il 5% delle estrazioni del gruppo.

Parametro Dettaglio industriale di BP nel Mare del Nord Piattaforme e Hub 5 hub principali di produzione (Mare del Nord centrale e Shetland) Estrazione giornaliera 117.000 barili equivalenti (circa il 5% della produzione globale di BP) Occupazione diretta Circa 1.100 lavoratori impiegati nel settore nordico Valore stimato della vendita Tra 1,75 e 3 miliardi di dollari (£1,5 – £2 miliardi)

La mossa di BP non è isolata. Nei mesi scorsi il gruppo ha già venduto il marchio di lubrificanti Castrol e diversi impianti a gas secondari, puntando a raccogliere 20 miliardi di dollari in cessioni entro la fine dell’anno.

Le conseguenze concrete su lavoro ed economia

La fuga del colosso petrolifero non è solo una notizia per gli analisti della City di Londra, ma ha ricadute pratiche molto dolorose sull’economia reale:

Posti di lavoro a rischio: Oltre ai 1.100 dipendenti diretti, migliaia di contratti nell’indotto scozzese rischiano di saltare con il cambio di proprietà.

Oltre ai 1.100 dipendenti diretti, migliaia di contratti nell’indotto scozzese rischiano di saltare con il cambio di proprietà. Meno entrate per lo Stato: Tassare in modo eccessivo un settore industriale porta alla sua scomparsa. Quando le aziende fuggono, le tasse future scendono a zero.

Tassare in modo eccessivo un settore industriale porta alla sua scomparsa. Quando le aziende fuggono, le tasse future scendono a zero. Maggiore dipendenza estera: Rinunciare al greggio di casa costringerà il Regno Unito a importare più energia dall’estero, peggiorando la bilancia commerciale e lasciando le famiglie esposte alle impennate dei prezzi internazionali.

Le associazioni imprenditoriali della Scozia definiscono la vendita un vero e proprio “momento di svolta negativo” per l’industria energetica nazionale. Per la città di Aberdeen, considerata la capitale europea del petrolio, questa decisione rischia di trasformarsi in una crisi occupazionale devastante.

Questa vicenda insegna una lezione economica lampante: non si realizza la transizione energetica semplicemente soffocando i produttori nazionali con tasse e divieti. Il nuovo governo Burnham, che , a parole, si propone più vicino alle esigenze del “Nord” e meno sfavorevole all’economia dell’estrazione del gas e petrolio, troverà qui la sua prima sfida, per dimostrare di non essere solo una sorta di vestione estiva e in maniche corte del fallimentare governo Starmer.