BP in Crisi perde un terzo di valore in un anno e Torna a petrolio e redditività

Stando alle metriche a breve termine, il gigante energetico BP ha subito un preoccupante crollo del prezzo delle azioni da livelli già in calo rispetto ai suoi concorrenti, una posizione in cui nessuna azienda vorrebbe trovarsi.

Tanto per essere chiari, BP ha perso quasi il 18% alla borsa di Londra:

Nell’anno fino al 17 aprile, il prezzo delle azioni BP è sceso del 32,42%. Da inizio anno è attualmente in calo del 12,41% e negli ultimi cinque anni è cresciuto solo del 14,42%. Contrastiamo questa performance con quella della sua concorrente quotata nel Regno Unito Shell , che ha registrato un calo del 16,2% su base annua e del 3,59% da inizio anno per lo stesso periodo, ma è cresciuta del 76,64% negli ultimi cinque anni.

Non solo la performance a lungo termine del titolo Shell mette in ombra BP, ma anche quella del titolo della multinazionale statunitense ExxonMobil, che ha registrato un aumento del 144,45% negli ultimi cinque anni, la fa sembrare assolutamente sclerotica.

Anche i livelli di apprezzamento del prezzo delle azioni di Chevron (58,45%) e TotalEnergies (61,09%) su cinque anni superano di gran lunga quelli di BP. Non sorprende che i mercati e gli investitori stiano perdendo la pazienza con BP.

Un investitore attivista e la rivolta degli azionisti

Il 13 febbraio è arrivata una scossa molto necessaria, quando l’investitore attivista Elliott Investment Management ha acquisito una partecipazione di quasi il 5% in BP. Noto per scuotere i suoi obiettivi di investimento, la mossa di Elliot ha suscitato una risposta rapida da parte di BP, proprio come gli azionisti avrebbero potuto sperare.

Il CEO di BP Murray Auchincloss, che era già impegnato in un processo di ritorno alle attività tradizionali dell’azienda nel settore petrolifero e del gas, ha annunciato il 26 febbraio un piano di riorganizzazione che promette di fare “meno cose con rendimenti più elevati”.

Ha citato due regioni chiave per la crescita del settore petrolifero e del gas: gli Stati Uniti e il Medio Oriente. Il CEO di BP ha inoltre ribadito il suo piano di aumentare la produzione di idrocarburi fino a raggiungere un range compreso tra 2,3 e 2,5 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno entro il 2030, dopo aver abbandonato il precedente obiettivo di ridurre la produzione nel corso del decennio. Addio obiettivi “Green”, benvenuto realismo e perseguimento dell’utile aziendale, fatto per cui esistono le aziende.

BP sta cercando di cambiare le cose già da tempo, sotto la guida di Auchincloss, che ha assunto la carica di amministratore delegato nel settembre 2023. Ha ereditato i risultati deludenti dell’azienda dal suo predecessore Bernard Looney, nonché le turbolenze causate dall’uscita improvvisa e senza cerimonie di quest’ultimo.

A gennaio, BP ha annunciato 8.000 licenziamenti, seguiti da piani per tagliare gli investimenti nelle energie rinnovabili e aumentare la spesa annuale per petrolio e gas a 10 miliardi di dollari, nel tentativo di migliorare la fiducia degli investitori.

Per rispondere all’insoddisfazione degli azionisti nei confronti della leadership di BP, il presidente Helge Lund, considerato uno degli artefici della costosa agenda verde dell’azienda, ha offerto le sue dimissioni per aprile 2026.

Tuttavia, nulla sembra funzionare e il prezzo delle azioni BP continua a deludere. E mentre le azioni della società continuano a deludere, cresce la pressione su Auchincloss.

L’ira degli azionisti è emersa durante l’assemblea generale annuale della società giovedì, quando quasi un quarto di loro ha votato contro la rielezione di Lund. La rivolta è stata la più grande protesta degli azionisti contro un presidente di una società del FTSE 100, l’indice blue chip del Regno Unito, negli ultimi cinque anni.

Cosa potrebbe succedere ora?

Elliott Investment Management non è nota per stare a guardare quando prende una posizione in una società target. Si prevede che spingerà BP a vendere attività e a rafforzare il proprio bilancio, il che potrebbe avere un effetto positivo sul prezzo delle azioni. Sono anche emerse voci di una potenziale acquisizione o fusione con Shell.

Queste voci non sono nuove. Sono piene di sfide e preoccupazioni in materia di concorrenza e sono in realtà un’imbarazzante accusa di quanto BP sia caduta in basso. Inoltre, è dubbio che Shell sia interessata a un accordo del genere.

Gli azionisti di maggioranza di BP cercheranno probabilmente un’offerta che rappresenti almeno il doppio del prezzo attuale della società, cosa che gli azionisti di Shell potrebbero non essere disposti ad accettare. Si dice anche che Elliott sia favorevole all’indipendenza di BP e non a una fusione.

Una riorganizzazione del portafoglio con una rinnovata fiducia a medio termine nelle attività petrolifere e del gas sarà probabilmente, e per molti versi già lo è, all’ordine del giorno. Naturalmente, come ha già sottolineato Auchincloss, le energie rinnovabili rimarranno “importanti” per BP, poiché la sua gigantesca attività commerciale necessita di un approvvigionamento costante di elettricità.

Tuttavia, secondo il CEO, la società sarà “intelligente” e reindirizzerà strategicamente il capitale verso iniziative nel settore del petrolio e del gas che potrebbero offrire tassi di rendimento più elevati. Resta da vedere se ciò darà i suoi frutti in termini di apprezzamento del prezzo delle azioni e di tranquillizzazione degli azionisti di BP.