Borse chiuse e scudi aerei: gli Emirati “congelano” i mercati dopo l’attacco dell’Iran

Non c’è nulla che spaventi i capitali più dell’incertezza, specialmente quando questa assume la forma tangibile di droni e missili balistici. In seguito al massiccio attacco sferrato dall’Iran contro gli Emirati Arabi Uniti e Israele, le autorità finanziarie del Golfo hanno deciso che la miglior difesa per i listini, al momento, è staccare la spina.

La Securities and Commodities Authority (SCA) degli Emirati ha infatti ordinato la chiusura totale delle contrattazioni per le piazze di Abu Dhabi (ADX) e Dubai (DFM) per le giornate di lunedì 2 e martedì 3 marzo. Una scelta drastica, ma necessaria per evitare che l’emotività e il panico distruggano miliardi di capitalizzazione in poche ore, mentre il Paese valuta i danni reali alle proprie infrastrutture.

La geopolitica irrompe sui mercati

Il fine settimana ha visto una drammatica escalation. Le difese aeree emiratine sono entrate in azione per intercettare gli sciami in arrivo, ma non sono riuscite a neutralizzare completamente la minaccia. L’impatto sul suolo ha costretto alla chiusura precauzionale e operativa di snodi logistici fondamentali, tra cui gli aeroporti internazionali di Dubai e Abu Dhabi, oltre a colpire aree portuali e residenziali. Contemporaneamente, le sirene antiaeree suonavano su Gerusalemme e Tel Aviv, confermando la portata regionale della rappresaglia di Teheran.

In un contesto in cui gli “animal spirits” degli investitori rischiano di trasformarsi in puro terrore irrazionale, l’intervento dell’Autorità di vigilanza rappresenta una classica mossa di stabilizzazione. Congelare il mercato significa impedire che la speculazione al ribasso si alimenti da sola, dando tempo agli operatori di razionalizzare l’accaduto.

L’effetto domino nel Golfo

La saggezza della decisione emiratina è confermata da ciò che è accaduto nei mercati vicini che, incautamente o per regolamento, hanno aperto i battenti nella giornata di domenica. Il quadro è stato quello di una fuga generale dal rischio:

Panico generalizzato: Gli investitori hanno liquidato in massa le posizioni sui mercati aperti, temendo un allargamento del conflitto.

Gli investitori hanno liquidato in massa le posizioni sui mercati aperti, temendo un allargamento del conflitto. Fuga verso la liquidità: Le incertezze sulla sicurezza delle infrastrutture petrolifere e logistiche hanno spinto alla vendita indiscriminata di asset azionari.

Di seguito, la reazione immediata delle principali piazze finanziarie dell’area:

Mercato Variazione all’apertura Stato delle contrattazioni Arabia Saudita (Tadawul) -4,00% Aperto in forte calo Egitto (EGX) -5,44% Aperto in forte calo Oman (MSX) -3,00% Aperto in calo Kuwait (Boursa Kuwait) N/A Totalmente sospeso Emirati (ADX e DFM) N/A Chiuso per decreto (2-3 marzo)

Le autorità emiratine hanno raccomandato agli operatori di seguire esclusivamente i canali ufficiali per gli aggiornamenti sulla ripresa delle attività. La finanza globale, per ora, resta col fiato sospeso: in attesa di capire se la diplomazia o le armi detteranno l’agenda delle prossime settimane, i tabelloni luminosi di Dubai resteranno spenti.