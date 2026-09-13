Borsa USA sul filo del rasoio: la rottura di un ciclo record nasconde una trappola

Un’illusione di stabilità sta nascondendo una crepa profonda nei mercati finanziari globali. Mentre l’indice S&P 500 galleggia vicino ai massimi storici a quota 7.666 punti, i rendimenti dei titoli di Stato americani sfiorano il 5% e il petrolio ha registrato un balzo del 9% in soli quattro giorni e, con ogni probabilità, aprirà ancora al rialzo lunedì. Sotto questa superficie apparentemente solida, la maggior parte delle aziende quotate sta già scivolando verso il basso, lasciando la tenuta dell’intero sistema sulle spalle di una manciata di colossi tecnologici.

La situazione è più tesa di quanto appaia sui monitor delle grandi banche d’affari. Se il rialzo dei costi energetici dovesse persistere, la pressione sui tassi d’interesse potrebbe spezzare l’equilibrio precario su cui poggia l’intera impalcatura azionaria.

Perché questo settembre è diverso da tutti gli altri

Nel calendario della finanza, settembre porta con sé una fama poco rassicurante. Spesso è il mese dei ribassi e delle correzioni stagionali, ma quest’anno la dinamica in atto mostra radici molto più profonde e pericolose.

Due grafici recenti hanno gelato gli uffici studi più attenti. Il primo, elaborato da Ned Davis Research, mostra che i prezzi delle azioni americane hanno superato il limite superiore del loro canale di crescita secolare, toccando livelli visti solo prima della crisi del 2000.

Il secondo dato è ancora più straordinario: gli utili aziendali hanno infranto al rialzo una linea di tendenza che durava ininterrottamente da oltre novant’anni.

Molti investitori si sono convinti che “questa volta sia diverso”. La giustificazione usata nei salotti finanziari è l’esplosione dell’intelligenza artificiale, accompagnata da una crescita dei profitti aziendali che nel secondo trimestre ha segnato un +31% su base annua.

A differenza della bolla speculativa del 2000, questa fiammata non è nata solo dall’aria fritta o da moltiplicatori senza senso. Gli utili societari ci sono davvero come mostra il secondo grafico qui mostrato. Tre soli giganti tecnologici spiegano da soli quasi il 70% della crescita attesa per l’anno, spendendo oltre 700 miliardi di dollari in infrastrutture fisiche e chip.

Il problema economico, tuttavia, non è se questa spesa esista, ma cosa accadrà quando questi investimenti titanici dovranno essere ammortizzati nei bilanci reali. Se la domanda finale non genererà ricavi proporzionati, i margini operativi crolleranno.

Inoltre, l’inflazione alla produzione è risalita al 5,4%, spinta da un rincaro del gasolio del 24% in un solo mese. Non siamo di fronte a un’economia che corre troppo per eccesso di consumi popolari, ma a una fiammata dei costi energetici e delle materie prime.

Questa distinzione è vitale per le nostre tasche. Un’inflazione da costi strozza i margini delle imprese e riduce il potere d’acquisto dei lavoratori. Se la Federal Reserve decidesse di alzare ancora il costo del denaro per frenare un rincaro causato dal barile di greggio, la medicina rischierebbe di uccidere il paziente.

La grande frattura del mercato

La salute di un mercato si misura dalla quantità di aziende che partecipano alla crescita. Quando pochi giganti salgono e tutti gli altri scendono, la struttura diventa fragile come un tavolo con una sola gamba.

I numeri dell’ultima settimana parlano con estrema chiarezza:

L’indice S&P 500 tradizionale ha perso appena lo 0,68%.

Lo stesso indice, calcolato dando a ogni azienda identico peso, è sceso dell’1,87%.

L’indice delle piccole e medie imprese (Russell 2000) è crollato del 2,38%.

Il Dow Jones ha ceduto l’1,51%.

Il titolo medio è sceso con un’intensità tripla rispetto all’indice principale. Le fabbriche, le imprese manifatturiere e i settori sensibili ai tassi d’interesse stanno già pagando il conto del denaro caro. Solo la tecnologia a grandissima capitalizzazione tiene in piedi la vetrina.

Gli investimenti più pericolosi in questa fase

In un contesto simile, commettere errori di valutazione può costare molto caro. Alcuni segmenti di mercato presentano oggi un profilo di rischio sproporzionato rispetto ai possibili guadagni:

Inseguire i titoli tecnologici sui massimi assoluti: comprare oggi le aziende legate all’intelligenza artificiale ai prezzi correnti significa pagare multipli storicamente insostenibili su utili che si trovano probabilmente al loro picco ciclico. Quando un parametro si allontana così tanto dalla sua media quasi centenaria, il ritorno verso il basso è una legge quasi matematica.

comprare oggi le aziende legate all’intelligenza artificiale ai prezzi correnti significa pagare multipli storicamente insostenibili su utili che si trovano probabilmente al loro picco ciclico. Quando un parametro si allontana così tanto dalla sua media quasi centenaria, il ritorno verso il basso è una legge quasi matematica. Piccole imprese molto indebitate: le società a bassa capitalizzazione che dipendono da prestiti bancari a tasso variabile soffrono drammaticamente un rendimento obbligazionario al 5%. Senza liquidità interna per finanziare le scorte e il lavoro, il rischio insolvenza aumenta sensibilmente.

le società che dipendono da prestiti bancari a tasso variabile soffrono drammaticamente un rendimento obbligazionario al 5%. Senza liquidità interna per finanziare le scorte e il lavoro, il rischio insolvenza aumenta sensibilmente. Obbligazioni societarie ad alto rendimento (Junk Bond): i titoli di debito emessi da aziende fragili offrono premi di rendimento troppo bassi rispetto al pericolo reale di ristrutturazione del debito in caso di rallentamento dell’economia. Il rischio non è ancora prezzato correttamente.

i titoli di debito emessi da aziende fragili offrono premi di rendimento troppo bassi rispetto al pericolo reale di ristrutturazione del debito in caso di rallentamento dell’economia. Il rischio non è ancora prezzato correttamente. Vendite allo scoperto aggressive: scommettere sul crollo immediato dei mercati è altrettanto rischioso. Il pessimismo tra gli investitori è già elevatissimo e ci sono 163 miliardi di dollari fermi sui conti in attesa di un ribasso. Un mercato in cui tutti sono posizionati al ribasso può innescare rimbalzi violenti, capaci di spazzare via chi vende allo scoperto senza adeguate protezioni. Inoltre il futuro è sempre incerto, la tensione potrebbe spingere a qualche mossa “Eccitante” ed ora imprevista.

Settore / Strumento Livello di Rischio Motivo Principale Big Tech / AI ai massimi Molto Alto Valutazioni estreme su utili ciclici di picco. Small Cap indebitate Alto Costo del debito insostenibile con tassi al 5%. Obbligazioni High Yield Alto Margini aziendali erosi dai costi dell’energia. Titoli di Stato a breve termine Basso Rendimenti elevati e protezione del capitale. Settori difensivi con dividendo Moderato Flussi di cassa stabili e bilanci poco esposti.

Quali scelte dovrebbero fare i risparmiatori,

Difendere il potere d’acquisto e il patrimonio accumulato richiede realismo e prudenza operativa, lasciando da parte i facili entusiasmi.

La prima mossa sensata è l’accumulo di liquidità e strumenti monetari. Con i tassi attuali, i titoli di Stato a breve scadenza (entro i 12-24 mesi) offrono un rendimento reale positivo senza esporre il capitale alla volatilità delle Borse. Mantenere riserve liquide permette di non subire le oscillazioni e di farsi trovare pronti quando i prezzi torneranno a livelli ragionevoli.

La seconda linea guida riguarda il ribilanciamento degli utili. Chi ha accumulato forti guadagni sui campioni della tecnologia farebbe bene a incassare una parte delle plusvalenze, riducendo il peso di queste azioni nei propri portafogli.

I capitali possono essere parzialmente riallocati su settori dell’economia reale con valutazioni contenute: servizi di pubblica utilità, beni di prima necessità e aziende industriali solide con debiti minimi e flussi di cassa costanti. Se si tolgono i colossi tecnologici e il settore petrolifero, le restanti 490 aziende dell’S&P 500 hanno comunque registrato una crescita degli utili del 14%. Esiste dunque una parte produttiva sana, purché venga acquistata a prezzi ragionevoli.

La vecchia regola dei mercati suggerisce di assecondare il trend finché dura, ma di prepararsi per tempo all’uscita. Quando le borse rompono record vecchi di novant’anni mentre l’energia rincara e le piccole imprese faticano, la prudenza smette di essere un difetto e diventa l’unico vero strumento di sopravvivenza.

Ovviamente questo è solo il mio personale parere e punto di vista, non un invito a fare o non fare investimenti.