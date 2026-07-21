Borsa di Londra attiva 24 ore su 24: la disperata mossa della City per non finire fuori dal mercato

Una mossa geopolitica nel cuore della notte, una decisione improvvisa di una banca centrale asiatica o una bolla improvvisa sui mercati digitali. Fino a ieri, l’investitore europeo doveva attendere l’apertura dei mercati la mattina seguente, subendo passivamente le perdite.

Ora la Borsa di Londra rompe i canoni tradizionali. Per evitare l’irrilevanza finanziaria di fronte alla spinta aggressiva di Wall Street, degli exchange asiatici e del mondo delle criptovalute, il London Stock Exchange (LSE) ha annunciato la nascita di LSE 24.

Le ragioni economiche di una scelta drammatica

Negli ultimi anni la piazza finanziaria di Londra ha perso quota. L’assenza di grandi quotazioni azionarie e la fuga dei capitali verso New York hanno ridotto il peso della City.

A questo si aggiunge la concorrenza spietata dei mercati di criptovalute e dei derivati over-the-counter. Questi strumenti permettono già ai risparmiatori di operare a qualsiasi ora, senza interruzioni.

Estendere l’orario di contrattazione non è un semplice sfizio tecnico. Rappresenta il tentativo di attrarre nuova liquidità globale, soprattutto dagli operatori americani e asiatici, permettendo loro di scambiare titoli europei nei propri orari locali.

Le innovazioni tecnologiche di LSE 24

LSE 24 non sostituisce la borsa tradizionale, ma lavora al suo fianco come mercato indipendente. Le novità principali riguardano tre aspetti fondamentali:

Integrazione con la finanza digitale: La piattaforma userà il nuovo Digital Securities Depository (DSD) per digitalizzare le fasi di emissione, regolamento e gestione dei titoli.

La piattaforma userà il nuovo Digital Securities Depository (DSD) per digitalizzare le fasi di emissione, regolamento e gestione dei titoli. Supporto al trading algoritmico e IA: Il sistema è progettato per far interagire direttamente software e agenti intelligenti per l’esecuzione automatica degli ordini.

Il sistema è progettato per far interagire direttamente software e agenti intelligenti per l’esecuzione automatica degli ordini. Prodotti finanziari dedicati: Si partirà con gli ETP (Exchange Traded Products) nella prima metà del 2027, per poi passare al mercato azionario vero e proprio.

Quali sono le ricadute pratiche sui risparmiatori?

Per gli investitori e per il sistema economico, la negoziazione continua cambia radicalmente le regole del gioco.

Da un lato, aumenta la flessibilità. Gli operatori possono coprire i propri rischi finanziari in tempo reale, senza accumulare perdite enormi durante la notte in attesa della riapertura della borsa.

Dall’altro, la liquidità notturna rischia di essere più sottile rispetto alle ore diurne. Questo significa che pochi grandi ordini potrebbero causare forti sbalzi di prezzo e sbalzi improvvisi di volatilità.

Sotto il profilo dei costi strutturali, gli intermediari dovranno adeguare i propri sistemi di gestione del rischio, con un potenziale aumento delle spese operative.

Una corsa globale verso il trading 24/7

Londra non è sola in questa trasformazione. Anche Wall Street, con piattaforme come Nasdaq e Cboe, sta studiando opzioni simili per estendere gli orari. Perfino la Borsa di Hong Kong valuta sessioni notturne per intercettare l’apertura dei mercati americani.

Il modello della borsa chiusa che scandisce la giornata lavorativa sta scomparendo. La finanza tradizionale si piega alla logica della rete: operatività senza sosta, automazione e reattività immediata agli eventi del mondo reale.