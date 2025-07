Il mondo delle criptovalute è in fermento e Bitcoin sta ancora una volta catturando l’attenzione globale. Quella che per molti era una scommessa azzardata, si è trasformata in una realtà finanziaria inarrestabile, culminata con il raggiungimento di un nuovo massimo storico, che però non ha dato origine ad un crollo.

Lunedì 14 luglio, Bitcoin ha superato la soglia dei 122.000 dollari, un picco storico record, segnando un incremento di oltre il 25% dall’inizio dell’anno, dopo un breve calo sotto i 100.000 dollari a giugno. Quest’ultimo record appare particolare perché non è stato seguito da una caduta verticale, come possiamo vedere dal successivo grafico:

Dopo aver toccato il picco la quotazione si è quasi stabilizzata ad un livello particolarmente elevato, fra i 116.000 usd e i 120.000 usd, con una volatilità che, per Bitcoin, è particolarmente basa. Siamo di fronte, forse , ad un periodo di stabilità prolungata. Ma cosa c’è dietro questa ascesa vertiginosa?

L’Oro digitale: scarsità e adozione istituzionale

Uno dei fattori chiave di questa spettacolare crescita è la percezione di Bitcoin come un “oro digitale”. Proprio come il metallo prezioso, l’offerta di Bitcoin è limitata per sua natura. C’è un tetto massimo di 21 milioni di unità che potranno mai essere create, e oltre il 95% di queste sono già in circolazione. Questa scarsità intrinseca, unita alla sua natura decentralizzata e alla crescente accettazione, lo rende un rifugio di valore in tempi di incertezza economica. Questo paragone è rafforzato dal fatto che quasi la metà dell’offerta disponibile è rimasta ferma per più di tre anni e le riserve sugli exchange sono ai minimi dal 2018.

Ma non è solo la scarsità a guidare il prezzo. L’adozione istituzionale sta giocando un ruolo sempre più cruciale. Esperti del settore prevedono un’ulteriore acquisizione di Bitcoin come asset di riserva da parte delle aziende nella seconda metà del 2025. L’ingresso di grandi fondi di investimento e prodotti finanziari, come gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti, ha canalizzato miliardi di dollari nel mercato, con afflussi recenti che superano i 667 milioni di dollari solo nell’ultima settimana. La crescente legittimità delle criptovalute nel settore finanziario tradizionale, in parte spinta anche da decisioni governative, sta trasformando Bitcoin da asset speculativo a strumento strategico.

Mentre gli investitori retail continuano a seguire con passione le fluttuazioni di prezzo, l’interesse di banche, hedge fund e fondi pensione sta dimostrando una fiducia sempre maggiore nel potenziale a lungo termine di Bitcoin. Siamo di fronte a un asset che, nonostante la sua intrinseca volatilità, continua a stupire e a ridefinire il panorama finanziario globale.

Il mondo delle criptovalute ti affascina e hai deciso di farne parte, sia acquistando Bitcoin e altre monete digitali, sia cimentandoti nel trading? Molti si avvicinano a questo universo con un misto di curiosità e timore, spesso a causa di pregiudizi legati alla volatilità o alla presunta insicurezza. È vero, il mercato delle cripto può essere imprevedibile, ma piattaforme come Coinbase offrono un ambiente regolamentato e protetto per navigare in queste acque.

Per chi è alle prime armi, è fondamentale capire che, proprio come abbiamo visto, Bitcoin viene sempre più percepito come un “oro digitale”: un bene scarso e un potenziale rifugio di valore, sempre più adottato anche da grandi istituzioni finanziarie. Questo crescente interesse da parte di attori tradizionali contribuisce a conferire maggiore legittimità e stabilità all’intero ecosistema.

Quando si parla di investimenti digitali, la sicurezza è una priorità assoluta. Coinbase si distingue come un broker regolamentato, operante in conformità con normative stringenti come la licenza MiCA in Europa. Questo significa che la piattaforma opera sotto la supervisione delle autorità, garantendo un livello di trasparenza e protezione elevato. Un aspetto cruciale è la segregazione degli asset: le criptovalute che detieni su Coinbase sono protette e separate dal patrimonio aziendale della piattaforma. In caso di scenari avversi, come un’insolvenza di Coinbase, i tuoi fondi rimarrebbero al sicuro e non sarebbero intaccati dai debiti dell’azienda.

Per gli utenti più esperti che cercano strumenti avanzati e condizioni vantaggiose, Coinbase offre Coinbase Advanced. Questa piattaforma è pensata per i trader che desiderano massimizzare le proprie opportunità, offrendo funzionalità avanzate e un’interfaccia più professionale. Il vero punto di forza di Coinbase Advanced risiede nei costi di commissione incredibilmente competitivi: si possono ottenere fino all’80% in meno di fee rispetto alla piattaforma standard. Inoltre, Coinbase Advanced propone 0% commissioni per i “maker” (ovvero chi aggiunge liquidità al mercato con ordini limite) e, aspetto non meno importante, nessuno spread sugli scambi. Questi vantaggi rendono Coinbase Advanced una scelta estremamente conveniente per chi opera con volumi maggiori o con strategie di trading più sofisticate.