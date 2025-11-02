Biocarburanti dalla spazzatura: la svolta di Honeywell per decarbonizzare navi e aerei

Il trasporto marittimo e quello aereo sono considerati tra i settori più difficili da decarbonizzare. Insieme, questi due settori rappresentano ben il 10% delle emissioni globali di gas serra, e questa cifra è destinata ad aumentare con l’aumento delle merci trasportate e dei voli prenotati ogni anno. Ma una nuova svolta nel campo dei biocarburanti potrebbe fornire un’alternativa a lungo termine per il trasporto pesante e l’industria aeronautica.

Le emissioni del settore dell’aviazione sono quadruplicate dagli anni ’60, anche se l’efficienza energetica dei voli è più che raddoppiata. Con l’aumento dei redditi in tutto il mondo e il crescente numero di persone che volano, le emissioni continueranno a salire. Oggi solo il 10% della popolazione mondiale utilizza il trasporto aereo, ma la situazione è destinata a cambiare nel prossimo futuro con il continuo sviluppo delle economie globali.

Il trasporto marittimo, nel frattempo, rimane dipendente dal petrolio pesante, noto anche come olio combustibile, il secondo combustibile fossile più inquinante al mondo dopo il carbone. Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, se l’industria del trasporto marittimo fosse un paese, sarebbe al sesto posto tra i maggiori emettitori di gas serra al mondo.

Inoltre, il trasporto aereo e quello marittimo condividono una sfida comune in materia di decarbonizzazione: trasportano carichi estremamente pesanti e hanno possibilità molto limitate di rifornimento. Di conseguenza, hanno bisogno di combustibili ad altissima densità energetica. “la densità energetica dei combustibili a base di petrolio è particolarmente importante in questi settori”, secondo quanto riportato da Barron’s. Non c’è, in questo momento, alternativa ai combustibili

Fino ad ora, la biomassa non è stata un’opzione praticabile per la sua sostituzione, poiché “l’approvvigionamento di materie prime da oli usati non è sufficiente a soddisfare la domanda”. Tuttavia, Barron’s ha osservato nel suo rapporto del 2020 che “i biocarburanti derivati da colture cellulosiche e rifiuti agricoli sono una possibilità per il futuro”.

Ebbene, il futuro è adesso. Honeywell, un grande gruppo con sede negli Stati Uniti, ha presentato un nuovo sistema che, secondo quanto riferito, è in grado di convertire la biomassa in combustibili rinnovabili pronti all’uso. La nuova tecnologia di processo Biocrude Upgrading è progettata per funzionare con sottoprodotti dell’agricoltura e della silvicoltura, trasformando i rifiuti in una fonte di biomassa economica e abbondante. Il risultato è un’alternativa più sostenibile al combustibile marino, al combustibile sostenibile per l’aviazione (SAF) e alla benzina.

“Con una densità energetica superiore a quella di molte alternative attuali ai biocarburanti, questo carburante marino rinnovabile può estendere l’autonomia di una nave senza richiedere costosi aggiornamenti del motore”, ha affermato Honeywell in un comunicato stampa pubblicato all’inizio di questa settimana.

La possibilità di passare ai biocarburanti senza modificare l’infrastruttura dei motori è un punto di forza fondamentale del nuovo prodotto. Inoltre, Honeywell rende l’offerta ancora più allettante riducendo i rischi e semplificando l’implementazione della nuova tecnologia attraverso impianti modulari prefabbricati. Uno dei fattori che rendono così difficile ridurre le emissioni nel settore marittimo e aereo è che le infrastrutture e gli investimenti che sostengono il settore sono “bloccati in percorsi ad alto tenore di carbonio da decenni”. Pertanto, secondo un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Innovation and Societal Transitions nel settembre dello scorso anno, sono necessarie fonti di combustibile alternative, compresi i biocarburanti, “per rompere il blocco del carbonio e la dipendenza dal percorso”.

La produzione di un biocarburante facile da usare ed economico è quindi fondamentale per creare un cambiamento radicale e promuovere una vera trasformazione nei settori del trasporto marittimo e dell’aviazione. “Honeywell continua a promuovere l’innovazione nei settori in cui i nostri clienti ne hanno più bisogno”, ha dichiarato Ken West, presidente di Honeywell Energy and Sustainability Solutions, citato da Interesting Engineering. “Il settore marittimo ha un reale bisogno di combustibili rinnovabili immediatamente disponibili ed economici. La nostra tecnologia di lavorazione Biocrude Upgrading può essere fornita in forma modulare, offrendo risparmi dal punto di installazione fino alla raffinazione e all’uso”.

Il settore dei biocarburanti sta vivendo diversi anni di boom consecutivi, ma c’è qualche preoccupazione che i cambiamenti politici possano frenare il settore. Il mantenimento del libero scambio con il Canada sarà fondamentale per il successo di un’iniziativa come la tecnologia Biocrude Updating, poiché il Paese è una fonte cruciale di materie prime provenienti dai settori agricolo e forestale. L’amministrazione Trump ha avuto un inizio difficile in questo senso, e solo il tempo dirà come si evolveranno i futuri standard sui combustibili e le politiche commerciali.

Domande e risposte

Perché non si usano semplicemente le batterie elettriche per navi e aerei? Il problema è la densità energetica. Per trasportare carichi pesantissimi su lunghe distanze, come fanno navi e aerei, servono enormi quantità di energia. Le batterie attuali sono troppo pesanti e ingombranti per immagazzinare l’energia necessaria. Un combustibile liquido, come quello di Honeywell o il cherosene, contiene molta più energia a parità di peso. Per questo, l’aviazione e il trasporto marittimo pesante sono considerati “difficili da elettrificare” e necessitano di alternative liquide.

Cosa significa esattamente che questo carburante è “drop-in”? “Drop-in” significa che il carburante è chimicamente abbastanza simile a quello tradizionale (cherosene per aerei, olio combustibile per navi) da poter essere utilizzato negli stessi motori e nelle stesse infrastrutture esistenti senza modifiche. Questo è un vantaggio economico enorme. Le compagnie aeree e marittime non devono acquistare nuovi mezzi o aggiornare le flotte, eliminando il costo principale che finora ha frenato la transizione in questi settori.

Questi biocarburanti sono davvero “puliti”? Sono “rinnovabili”. A differenza dei combustibili fossili, che rilasciano CO2 immagazzinata milioni di anni fa, la biomassa (piante, scarti) assorbe CO2 dall’atmosfera durante la sua crescita. Quando il biocarburante viene bruciato, quella stessa CO2 viene rilasciata, chiudendo il ciclo. Non è una soluzione a “emissioni zero” se si considera l’intero ciclo vita (raccolta, trasporto, raffinazione), ma riduce drasticamente l’immissione netta di nuova CO2 fossile nell’atmosfera.