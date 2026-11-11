Bill Gates invoca una catastrofe finanziaria per fermare l’intelligenza artificiale libera: fondi pensione nel mirino o paura della concorrenza?

Un attacco informatico devastante contro i grandi fondi pensione, capace di mettere in dubbio i risparmi di una vita di milioni di lavoratori, potrebbe essere l’unico modo per convincere il mondo a imporre controlli severi sull’intelligenza artificiale. Questa è la prospettiva inquietante tracciata da Bill Gates durante una recente intervista televisiva alla rete americana CBS.

Secondo il co-fondatore di Microsoft, l’umanità dovrà probabilmente subire qualche grave danno concreto prima che i governi si decidano a intervenire con la durezza necessaria. Gates ha citato esplicitamente il rischio di un colpo informatico ai danni di colossi del risparmio gestito come Fidelity o Vanguard, dove sono custodite le pensioni di milioni di famiglie. Un evento non in grado di distruggere la civiltà, ha precisato con invidiabile flemma, ma sufficiente a generare il panico necessario per cambiare le regole.

Viene però spontaneo porsi una domanda molto semplice: come mai tanta improvvisa paura per l’intelligenza artificiale proprio adesso che Microsoft ci ha investito decine di miliardi di dollari?

La crociata contro i modelli aperti

Nelle sue ultime apparizioni pubbliche, tra cui interviste ad ABC, CNN e al programma Meet the Press, Gates ha alzato progressivamente i toni. A settembre è arrivato a sostenere che questa tecnologia, se messa nelle mani sbagliate, avrebbe il potenziale per causare eventi da un miliardo di morti.

Tuttavia, leggendo con attenzione le sue parole alla CBS con il giornalista Tony Dokoupil, emerge il vero bersaglio della sua preoccupazione:

Il pericolo principale non sarebbe la ribellione delle macchine, ma l’uso di strumenti avanzati da parte di malintenzionati.

Sotto accusa finiscono soprattutto i modelli da cui è possibile rimuovere i blocchi di sicurezza preimpostati.

L’autoregolamentazione delle aziende private viene definita del tutto insufficiente, richiedendo l’intervento diretto di politici, forze dell’ordine e trattati internazionali simili a quelli per le armi nucleari.

In parole povere, il bersaglio non è l’intelligenza artificiale chiusa e controllata dai grandi gruppi di Seattle o della Silicon Valley, ma quella aperta, scaricabile e modificabile dagli sviluppatori indipendenti.

Bill Gates and CBS News suggest a Global Catastrophe or maybe an Attack on everyone’s 401k (their “Nest Egg) might be what it takes to regulate AI “It may be that we have to suffer a few of the negatives uhh before we respond fully as we should.” Why is Bill Gates still here?… pic.twitter.com/z1EBXp7yml — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) November 10, 2026

Il sospetto del fossato normativo

Qui casca l’asino dell’economia industriale. Quando un gigante tecnologico spende cifre astronomiche per costruire enormi centri di calcolo e modelli proprietari, il suo incubo peggiore non è l’hacker cattivo, ma il concorrente più agile. Negli ultimi mesi abbiamo visto nascere modelli di intelligenza artificiale molto più leggeri, economici e liberi, capaci di girare con costi ridotti e di fare concorrenza diretta ai colossi. La società ha previsto d’investire 1,2 miliardi di dollari nel 2027 e 1,4 nel 2028, ma i ritorno sono incerti senza delle salvaguardie legislative.

Se chiunque può addestrare o utilizzare un modello aperto senza pagare pedaggi milionari a Microsoft e ai suoi alleati, il ritorno sugli enormi investimenti fatti finora rischia di evaporare rapidamente. Ed ecco che la richiesta di regole severissime, licenze governative e controlli preventivi assume tutta un’altra luce.

In economia si chiama cattura del regolatore: chi è già al comando chiede allo Stato di alzare barriere all’ingresso così alte e costose che nessuna piccola azienda innovativa potrà mai permettersi di superarle. Si invoca la sicurezza pubblica, paragonando il software alle cinture di sicurezza o ai farmaci controllati dalle autorità sanitarie, ma il risultato pratico è soffocare sul nascere il mercato libero e blindare un oligopolio.

La narrazione ufficiale di Gates La realtà economica del mercato Servono regole statali per evitare attacchi ai risparmi e catastrofi. Le regole complesse hanno costi fissi enormi che solo i giganti possono pagare. I modelli senza filtri preimpostati sono un’arma pericolosa. I modelli aperti e gratuiti distruggono i margini di profitto dei sistemi a pagamento. La politica si muove troppo lentamente rispetto alla tecnologia. Bisogna bloccare il mercato prima che la concorrenza leggera spazzi via gli investimenti miliardari.

Quali sono le ricadute della politica della paura?

L’aspetto più paradossale di tutta la vicenda resta l’ambiguità di fondo. Mentre da un lato dipinge scenari apocalittici e prevede vent’anni di forti scossoni per l’occupazione prima di vedere un vero benessere diffuso, dall’altro la sua fondazione continua a stanziare fondi ingenti per diffondere la stessa intelligenza artificiale nella sanità, nella scuola e nell’agricoltura.

Ancora più allarmante per i cittadini è l’idea che i risparmi previdenziali vengano usati come esempio di “danno utile” a educare l’opinione pubblica. I lavoratori e le imprese considerano queste tecnologie uno strumento concreto per aumentare la produttività e ridurre i costi, non un pretesto per creare nuovi enti di controllo sovranazionali.

Se il prezzo per proteggere i bilanci delle grandi multinazionali del software è rallentare l’innovazione dal basso e augurarsi una scossa sui fondi pensione per giustificare il pugno di ferro, forse il vero rischio per l’economia reale non viene dal codice informatico, ma da chi vorrebbe scriverne le regole in esclusiva