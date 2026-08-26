Berlino senza guardie: il 40% degli aspiranti poliziotti non sa il tedesco. Il collasso educativo travolge la sicurezza pubblica

A Berlino, quattro aspiranti agenti su dieci non sanno scrivere né comprendere adeguatamente la lingua tedesca. Nella capitale della prima economia europea, la prova di dettato è diventata una barriera insormontabile per centinaia di candidati, lasciando sguarniti i commissariati e mettendo a rischio la tenuta della sicurezza pubblica.

La presidente della polizia berlinese, Barbara Slowik Meisel, ha lanciato l’allarme ai microfoni dell’emittente RBB. Non si tratta di mancanza di domande di lavoro, ma della mancanza delle capaicità e competenze minime, proprio essenziali, per poter svolgere il proprio lavoro. Ecco i dati:

Posti disponibili: 1.224 nell’ultimo anno

Posti effettivamente coperti: 936

Cattedre vacanti: quasi il 25% dell’organico previsto

Tasso di bocciatura al test di lingua: circa il 40%

Ovviamente questi agenti non possono essere operativi: un agente di polizia deve redigere verbali, motivare arresti e comprendere codici giuridici complessi. Se mancano grammatica e comprensione del testo, l’intero apparato della giustizia rischia di incepparsi al primo ricorso in tribunale. Come fa ad applicare la legge se non la capisce?

Il comando generale ha tentato la strada del marketing digitale, investendo cifre rilevanti sui social media per attirare giovani.L a pubblicità su Instagram non può compensare i vuoti lasciati da anni di istruzione permissiva e politiche di integrazione superficiali. Il fallimento riguarda candidati di ogni provenienza, segnale chiaro di un declino generalizzato della scuola pubblica.

Quindi anche se la città di Berlino volesse spendere di più in sicurezza, semplicemente non potrebbe assumere più poliziotti, perché i candidati non sono adeguati. Manca il materiale umano adeguato, e questo avrà ricadute pesanti sulla sicurezza della città

La scelta della Germania di puntare su una scuola “inclusiva” ma priva di rigore sta presentando il conto. Senza una formazione che torni a pretendere competenze reali, lo Stato rischia di non avere più nemmeno il personale per garantire le sue funzioni elementari. Non osiamo pensare a cosa succederà in attività più complesse rispetto a quelle semplici e manuali. Come si può pensare di integrare l’immigrazione senza neanche insegnare la lingua del paese?