Gli Stati Uniti tagliano del 25% la propria flotta permanente di caccia in Giappone, riducendo da 48 a 36 il numero di velivoli stabilmente schierati nella strategica base aerea di Kadena, a Okinawa. Una sforbiciata netta che segna un parziale ritiro numerico delle forze americane nel Pacifico, proprio mentre l’amministrazione Trump spinge per ridurre i costi degli impegni militari all’estero, ma che si accompagna all’arrivo, il 15 novembre 2026, dei primi nuovissimi e letali caccia F-15EX Eagle II.

Apparentemente siamo di fronte a un controsenso: da un lato si ridimensiona il numero complessivo di uomini e mezzi fissi oltreconfine per contenere la spesa corrente, ma dall’altro si inietta liquidità colossale nel complesso militare-industriale interno per schierare macchine infinitamente più costose e armate al confine con la Cina.

La cura dimagrante a Okinawa e il compromesso di Washington

Per oltre quarant’anni, la base di Kadena — definita non a caso la “Chiave del Pacifico” — ha ospitato in pianta stabile 48 caccia F-15C e F-15D. Il ritiro definitivo di questi vecchi modelli si è concluso il 24 gennaio 2025, chiudendo un’era durata 45 anni e lasciando un vuoto operativo colmato per mesi solo da rischieramenti temporanei a rotazione di F-22, F-35A, F-16 e F-15E.

Il piano di ammodernamento del Pentagono prevede ora lo schieramento permanente di soli 36 F-15EX Eagle II, divisi equamente tra il 44° e il 67° Squadrone Caccia. Un quarto della flotta stabile sparisce dai piazzali giapponesi.

La logica dietro questa riduzione segue una direttrice economica e politica ben precisa:

Riduzione dei costi fissi all’estero: Mantenere quasi cinquanta caccia datati a migliaia di chilometri dalla madrepatria comportava costi di manutenzione e logistica ormai fuori controllo.

Mantenere quasi cinquanta caccia datati a migliaia di chilometri dalla madrepatria comportava costi di manutenzione e logistica ormai fuori controllo. Pressione sugli alleati asiatici: Sfoltire i ranghi americani costringe Tokyo ad accelerare il proprio riarmo e ad assumersi una quota maggiore della spesa per la difesa regionale, in perfetta sintonia con la dottrina di Trump.

Sfoltire i ranghi americani costringe Tokyo ad accelerare il proprio riarmo e ad assumersi una quota maggiore della spesa per la difesa regionale, in perfetta sintonia con la dottrina di Trump. Sostituzione della quantità con il capitale tecnologico: Meno piloti e meno cellule da manutenere all’estero, ma un concentrato di tecnologia prodotta negli stabilimenti statunitensi.

Bisogna dire che il Giappone attualmente è uno dei paesi che si sta maggiormente impegnando nella difesa del proprio territorio. Comunque questo ritiro è una spinta ulteriore di accelerazione per il progetto GCAP.

Meno aerei, ma molto più pesanti: il salto tecnologico dell’F-15EX

Se i numeri assoluti segnano un passo indietro nella presenza fisica americana in Giappone, le caratteristiche tecniche dei primi due esemplari appena atterrati a Kadena raccontano una storia diversa. Il generale di brigata John Gallemore, comandante del 18° Stormo (che nel 2027 celebrerà il suo centenario), ha definito l’arrivo dei velivoli una pietra miliare per scoraggiare le aggressioni e difendere il Giappone, ma il vero salto riguarda la capacità di fuoco e la longevità operativa.

I vecchi F-15 erano ormai logori, difficili da riparare e dotati di strumentazione in parte analogica. Il nuovo F-15EX è progettato per durare 20.000 ore di volo — un ciclo di vita enorme per un caccia — ed è dotato di un abitacolo interamente digitale con schermi ad alta risoluzione e computer ad architettura aperta, aggiornabili rapidamente con nuovi software e armamenti.

Caratteristica Vecchia flotta (F-15C/D Eagle) Nuova flotta (F-15EX Eagle II) Unità permanenti a Kadena 48 velivoli 36 velivoli (-25%) Sistema Radar Meccanico o elettronico di prima generazione Radar AESA AN/APG-82 a scansione elettronica attiva Guerra elettronica Sistemi legacy datati Sistema integrato EPAWSS contro radar ostili Capacità di carico bellico Standard (fino a 8 missili aria-aria) Fino a 12 missili aria-aria o carichi pesanti aria-suolo Vita operativa stimata Fine ciclo (ritirati dopo 45 anni) 20.000 ore di servizio programmato

Il tenente colonnello Ajay Dua, comandante del 67° Squadrone Caccia i cui piloti si sono addestrati nelle basi americane di Eglin in Florida e Portland in Oregon , ha chiarito che l’obiettivo immediato è integrare la nuova macchina nelle operazioni quotidiane . Grazie al radar AN/APG-82 AESA, l’aereo vede molto più lontano, traccia più bersagli contemporaneamente e resiste ai disturbi elettronici nemici, protetto anche dal sistema di sopravvivenza attivo e passivo EPAWSS.

Il vero obiettivo è Pechino (e il sostegno all’industria americana)

Dietro il riassetto militare si muove una partita economica e industriale di primo piano. Mentre si tagliano gli organici operativi in Giappone, il Congresso americano ha stanziato dal 2022 circa 12,48 miliardi di dollari per il programma F-15EX, spingendo per raddoppiare gli ordini complessivi fino a oltre 260 esemplari, con una recente commessa a Boeing da 2,38 miliardi di dollari per altri 22 velivoli.

È la dimostrazione pratica di come Washington utilizzi il bilancio della difesa come gigantesco volano per la propria manifattura ad alta tecnologia. L’arrivo dei caccia a Okinawa ha persino subito mesi di ritardo rispetto alla primavera proprio a causa degli scioperi dei lavoratori nello stabilimento Boeing di St. Louis a fine 2025: un promemoria di quanto la potenza militare dipenda, prima di tutto, dalle fabbriche e dagli operai in patria.

Sul piano geopolitico, il destinatario di questa mossa ha un nome preciso: la Cina. Come aveva già sottolineato il generale Nicholas Evans, questi caccia serviranno a contrastare l’influenza di Pechino e a sfidare le controverse zone di identificazione di difesa aerea (ADIZ) cinesi nel Mar Cinese Orientale e Meridionale. Inoltre, i 36 F-15EX opereranno in stretta sinergia sia con i caccia di quinta generazione F-35 e F-22, sia con gli F-15J delle forze di autodifesa giapponesi schierati nella vicina base di Naha.

In definitiva, l’America di Trump riduce l’ingombro estero e taglia del 25% gli aerei fissi in Giappone, ma lo fa piazzando veri e propri “camion portamissili” volanti davanti alle coste cinesi. Meno soldati in giro per il mondo, conti più stretti per gli alleati che devono pagarsi la sicurezza, ma portafogli ordini sempre pieni per le industrie nazionali americane.