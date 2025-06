Una banca legata al miliardario di sinistra Tom Steyer sta concedendo prestiti a immigrati irregolari sfruttando una scappatoia finanziaria, sostenendo che si tratta di un modo per combattere il “razzismo sistemico”, secondo quanto riportato dal Daily Wire. Per curiosità: tom Steyer è di sinistra, ma non disdegna mosse speculative azzardate…

La Beneficial State Bank, con sede a Oakland, California, offre prestiti a immigrati senza status legale utilizzando i Numeri di Identificazione Fiscale Individuale (ITIN) al posto dei numeri di previdenza sociale.

La banca afferma che questo fa parte della sua missione di promuovere l’equità. “La Beneficial State Bank è impegnata a contrastare le disuguaglianze finanziarie che colpiscono sproporzionatamente le comunità di colore, risultato di secoli di razzismo sistemico”, ha dichiarato la banca nel suo rapporto sull’impatto del 2022.

“Un’iniziativa chiave è la concessione di prestiti a clienti immigrati che potrebbero non avere numeri di previdenza sociale ma possiedono Numeri di Identificazione Fiscale Individuale.” Nel 2022, ha erogato 25 milioni di dollari in prestiti auto a 707 mutuatari con ITIN.

Il Daily Wire scrive che nel 2023 la banca ha continuato a promuovere questa strategia. “Poiché molte istituzioni finanziarie richiedono numeri di previdenza sociale, le persone che ne sono sprovviste, come i recenti immigrati negli Stati Uniti, possono incontrare ostacoli per ottenere il prestito necessario per acquistare un’auto”, si legge nel rapporto.

“La banca concede prestiti a clienti con Numeri di Identificazione Fiscale Individuale, fornendo un accesso cruciale al credito e ampliando l’inclusione finanziaria.” Circa il 10% dei suoi 16.000 prestiti auto è concesso in questo modo.

La banca ha iniziato offrendo prestiti a immigrati irregolari attraverso negozi di mobili, secondo la Global Alliance for Banking on Values. Inoltre, concede prestiti a persone con patenti di guida AB 60 della California, disponibili per coloro che “non sono in grado di fornire prove di residenza legale negli Stati Uniti”.

La Beneficial State Bank non ha risposto alle domande su questo tema. Tuttavia, non è l’unica banca a offrire prestiti ITIN. Prysma Lending ha erogato oltre un miliardo di dollari in questi prestiti e ha ospitato incontri per aiutare gli immigrati a evitare la deportazione utilizzando un’intervista basata su “paura credibile”.

Questa tattica dei prestiti ITIN supporta anche sviluppi come Colony Ridge in Texas, che è stato collegato a immigrati irregolari, inclusi criminali.

Email trapelate da uno sviluppatore immobiliare del Texas mostrano che esiste un’intera industria del credito che si rivolge agli immigrati irregolari. Uno sviluppatore immobiliare ha ammesso: “non saremo in grado di vendere i nostri immobili se ogni nostro acquirente deve avere [numeri di previdenza sociale].”

Alla fine la beneficienza, l’aiuto agli immigrati irregolari, è più che altro il modo per acquisire una fetta di mercato in cui i controlli sono molto blandi e, soprattutto, molto difficilmente si rivolgeranno alle autorità per protestare per gli interessi troppo alti o mal calcolati.