B-21 Raider: Il nuovo bombardiere strategico USA effettua il primo rifornimento in volo

L’industria della difesa americana continua a correre e, fedele a un approccio di puro keynesismo militare che storicamente sostiene la base manifatturiera e tecnologica d’oltreoceano, il Pentagono sta pompando risorse ingenti per accelerare la produzione del suo nuovo assetto strategico. Il bombardiere stealth B-21 Raider sta infatti bruciando le tappe nella sua fase di test, puntando con inesorabile decisione all’entrata in servizio prevista per l’ormai vicino 2027. Oggi, per la prima volta, la rete ci regala le immagini del suo primo rifornimento in volo documentato, un traguardo tecnico e operativo di primaria grandezza.

La necessità di mantenere una supremazia tecnologica globale impone tempistiche strette, ma la US Air Force (USAF) sembra non voler lasciare nulla al caso. Attualmente, due esemplari del B-21 sono impegnati in rigorosi collaudi nei cieli americani. Le recenti fotografie apparse sui social network, catturate da attenti osservatori e fotografi aeronautici come Ian Recchio (su Instagram @Lookunderocks) e dall’utente X @Areamilitar, ci mostrano il bombardiere agganciato alla sonda di un KC-135R in volo sopra il deserto del Mojave. Quest’ultimo non è un’aerocisterna convenzionale di linea, ma un “Ghost Tanker” di stanza alla base aerea di Edwards, dedicato esclusivamente al supporto dei programmi di volo sperimentali del Ministero della Difesa.

Il velivolo immortalato presenta un vistoso sensore aerodinamico sul muso (noto come air-data boom), tipico dei prototipi durante le primissime fasi di valutazione. Tuttavia, l’aspetto forse più intrigante di questa serie di scatti non è il rifornimento in sé, ma il complesso ecosistema hi-tech che lo circonda e lo protegge.

Ecco i punti salienti dell’operazione evidenziati dall’analisi visiva:

L’aerocisterna strategica : L’utilizzo del KC-135R garantisce il prolungamento dell’autonomia operativa, un fattore essenziale per testare i sistemi di bordo su voli di lunghissima durata.

Il banco di prova volante : Sotto la formazione principale è stato avvistato un DC-9 della Raytheon (marche N879AD), dotato di un muso modulare intercambiabile. Questo jet funge da laboratorio volante per i sensori radar e per la gestione della firma elettromagnetica, un elemento letteralmente vitale per un velivolo low-observable (“invisibile”) come il Raider.

La scorta fidata: Come da rigida prassi per i voli sperimentali, un caccia F-16 ha svolto il ruolo di aereo “chase” per l’osservazione ravvicinata e il monitoraggio visivo della sicurezza.

Le immagini hanno inoltre permesso agli analisti di fare chiarezza su uno degli argomenti più dibattuti nei forum specializzati: le reali dimensioni del bombardiere. Fino a ieri, le stime diffuse in rete erano viziate da prospettive ingannevoli, che suggerivano un’apertura alare ridotta, stimata intorno ai 38 metri (125 piedi). I detrattori da tastiera lo volevano piccolo come un modesto aereo di linea regionale, ma la fisica e la logistica militare impongono regole ferree.

La comparazione diretta con l’aerocisterna smentisce queste ipotesi al ribasso, come riassunto nella seguente tabella:

Velivolo Apertura Alare (Metri) Apertura Alare (Piedi) Ruolo Operativo KC-135R ~ 39,9 ~ 131 Aerocisterna / Supporto test B-21 Raider 44,2 – 47,2 145 – 155 Bombardiere Strategico (Stima) B-2 Spirit 52,4 172 Bombardiere Strategico (Predecessore)

Risulta evidente che il B-21 sia una macchina imponente, significativamente più capiente di quanto i curiosi volessero far credere, pur mantenendo ingombri inferiori rispetto al suo costosissimo predecessore, il B-2 Spirit.

Il successo del rifornimento in volo rappresenta uno snodo cruciale per il Pentagono. Per un assetto progettato per eseguire missioni di deterrenza nucleare e attacco convenzionale ovunque nel globo, l’estensione del raggio d’azione tramite rifornimento aereo è la base stessa della sua ragion d’essere. È probabile che il Raider abbia già effettuato procedure simili lontano da occhi indiscreti, ma questa sortita pubblica documenta che la tabella di marcia procede spedita. In un’epoca di profonde tensioni geopolitiche, l’apparato industriale di Washington dimostra di saper ancora fare sistema, trasformando la massiccia spesa pubblica in un letale concentrato di pragmatismo tecnologico.