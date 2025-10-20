AWS subisce un’interruzione del servizio e con lei migliaia di servizi, da Snapchat a Prime

Amazon Web Services ha subito un’interruzione diffusa lunedì mattina che ha interessato i servizi su altre piattaforme.

“Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi AWS nella regione US-EAST-1”, ha dichiarato Amazon.com Inc. s ul dashboard di stato di AWS. Le lamentele degli utenti hanno iniziato a crescere poco dopo le 7:30 del mattino, ora di Londra, con i dati di Down Detector che mostrano migliaia di segnalazioni da parte degli utenti.

L’azienda di intelligenza artificiale Perplexity ha affermato che l’interruzione del servizio AWS ha “influito sulla stabilità del sito web”.

Molti servizi online si appoggiano a AWS, uno dei maggiori fornitori di servizi web al mondo, dalla capaicità di calcolo ai server, quindi è quasi ovvio che un problema al cuore del sistema si sia tramutato in un problema per un gran numero delle maggiori aziende del settore. Se si è trattato di un attacco hacker, e non di un problema tecnico, è stato svolto nel modo più mirato possibile.