Auto elettriche in Germania: la corsa ai sussidi svuota i fondi e nasconde i veri problemi del mercato

Il conto alla rovescia è già iniziato e rischia di trasformarsi nell’ennesima doccia fredda per l’automotive europeo. In Germania, i 3 miliardi di euro stanziati dal governo federale per sostenere l’acquisto di auto elettriche fino al 2029 rischiano di evaporare con anni di anticipo. La corsa all’incentivo statale è ripartita a pieno ritmo, ma dietro i numeri apparentemente positivi si nasconde una realtà economica preoccupante: un mercato dopato dai contributi pubblici, incapace di reggersi sulle proprie gambe e zavorrato da costi energetici insostenibili.

I dati diffusi dall’Associazione tedesca dei commercianti e riparatori di auto (ZDK) parlano chiaro. Con bonus che arrivano fino a 6.000 euro per i privati, le vendite di veicoli a batteria sono schizzate verso l’alto.

La ZDK prevede oltre 370.000 nuove immatricolazioni private per l’anno in corso, il doppio rispetto all’anno precedente. Se si sommano le flotte aziendali, il totale stimato tocca circa 817.000 vetture.

La voragine nei conti pubblici

Il problema è matematico prima ancora che politico. Con questo ritmo di richieste, solo nel primo anno verrà speso quasi un miliardo di euro.

Se il trend proseguirà identico nei prossimi due anni, la cassa sarà completamente vuota già prima del 2029. La dotazione di 3 miliardi di euro, pensata per coprire l’acquisto di circa 800.000 veicoli lungo un intero quadriennio, rischia di esaurirsi a metà percorso. Un eccesso di successo che rischia di danneggiare la misura.

Quindi, nonostante l’iniezione di denaro abbondante, l’umore resta cupo tra concessionari e operatori per due ragioni fondamentali:

Nessuna crescita reale del mercato: l’aumento delle vendite elettriche non crea nuova domanda complessiva, ma sottrae semplicemente quote ai motori a combustione interna. Non si vendono più auto in generale, forse sarebbe stata più utile una forma di incentivo su tutte le auto, soprattutto quei modelli costruiti in Germania.

l’aumento delle vendite elettriche non crea nuova domanda complessiva, ma sottrae semplicemente quote ai motori a combustione interna. Non si vendono più auto in generale, forse sarebbe stata più utile una forma di incentivo su tutte le auto, soprattutto quei modelli costruiti in Germania. L’incubo dello stop improvviso: tutti ricordano il trauma di fine 2023, quando il vecchio “bonus ambientale” venne cancellato da un giorno all’altro dopo la sentenza della Corte Costituzionale, provocando un crollo immediato e drammatico degli ordini.

La situazione in sintesi

Parametro Dettaglio del programma tedesco Budget totale 3 miliardi di euro (Fondo per il Clima) Orizzonte previsto 2026 – fine 2029 Contributo massimo Fino a 6.000 euro a veicolo Stima immatricolazioni annue 817.000 elettriche pure (privati + flotte) Rischio concreto Esaurimento anticipato delle risorse entro il 2027-2028 Ostacoli strutturali principali Prezzo alto dell’elettricità e carenza di colonnine

Il vero ostacolo non è lo sconto, ma fare il pieno

Distribuire denaro pubblico serve a mascherare temporaneamente il divario di prezzo d’acquisto, ma non risolve le criticità operative della vita quotidiana. Secondo l’indagine condotta dalla ZDK tra i propri associati, il principale freno alla diffusione dell’elettromobilità in Germania non è il costo del listino, bensì l’elevato prezzo dell’energia elettrica.

Ricaricare l’auto in un Paese con bollette elettriche tra le più care al mondo vanifica gran parte del risparmio sui consumi. Nessuno compra l’auto per lasciarla in garage, e quindi valuta l’economicità complessiva dell’operazione, che è molto bassa. A questo si aggiunge la persistente carenza di colonnine pubbliche veloci e affidabili. Chi non possiede un garage con presa privata o un impianto fotovoltaico sul tetto resta di fatto escluso da una gestione comoda ed economica dell’auto a batteria.

Burocrazia, ritardi e la trappola cinese

A complicare il quadro c’è la lentezza amministrativa. L’ufficio federale BAFA ha approvato finora solo una frazione delle domande presentate, con decine di migliaia di pratiche ancora bloccate nei cassetti. Poiché il sussidio si richiede solo dopo l’immatricolazione effettiva, molti automobilisti ordinano la vettura senza sapere se e quando riceveranno i soldi promessi.

Nel frattempo, a Berlino si valuta di cambiare le regole in corsa:

Introdurre criteri di preferenza UE per escludere i modelli prodotti in Cina.

Rimodulare le quote per far durare più a lungo i fondi residui.

Evitare che i soldi dei contribuenti tedeschi finiscano per sostenere l’industria asiatica.

Perché, ovviamente, nessuno aveva valutato che Pechino avrebbe invaso il mercato europeo con ottime auto elettriche. Chi ha scritto la legge ha completamente ignorato il mercato.

La politica delle illusioni

La vicenda tedesca dimostra ancora una volta i limiti della pianificazione dirigista alla tedesca, basata su tanta ideologia e poco ragionamento. Quando lo Stato finanzia la domanda senza aver prima creato le condizioni di base — energia abbondante a basso costo e una rete capillare di ricarica — il risultato è una bolla temporanea e la vendita di tante auto destinate a restare nei garage, quindi, sostanzialmente, inutili.

I miliardi stanziati finiranno presto, lasciando intatti i nodi strutturali del settore. A quel punto, senza aiuti statali e con tariffe elettriche elevate, il mercato rischia di schiantarsi di nuovo contro la dura realtà economica.