Auto cinesi: il boom delle esportazioni maschera la frenata interna. L’Europa rischia l’invasione

L’industria automobilistica cinese, con in testa colossi come BYD, sta vivendo un paradosso che le fredde statistiche svelano in tutta la sua chiarezza: un’esplosione verticale delle esportazioni che maschera, in realtà, una preoccupante contrazione del mercato domestico.

I dati della China Passenger Car Association (CPCA) relativi a marzo 2026 parlano chiaro. Nel mercato interno cinese sono state vendute 1,67 milioni di autovetture, segnando un crollo del 15,2% su base annua. Osservando le serie storiche, emerge un quadro in cui, sebbene i veicoli a nuova energia (NEV) mantengano una loro consistenza strutturale, le vendite complessive languono. Il mercato domestico non cresce più in misura sufficiente da assorbire la gigantesca capacità produttiva installata negli anni del boom.

Di fronte a questa carenza di domanda aggregata interna – un problema squisitamente macroeconomico – la soluzione adottata da Pechino è quella classica: esportare l’eccesso di capacità. E i risultati sono impressionanti. Le vendite all’estero di auto cinesi si stanno avvicinando a tassi annualizzati di 10 milioni di veicoli, descrivendo una curva esponenziale che punta verso l’alto in modo quasi ininterrotto dal 2021. Eccoi un grafico che mostra le progressioni nell’export delle auto cinesi all’estero:

In sostanza, l’industria del Dragone sta riversando sui mercati esteri le vetture che non riesce più a piazzare in patria. Questo meccanismo garantisce, per ora, l’espansione globale dei marchi cinesi e mantiene in funzione le linee produttive, ma si tratta di un equilibrio estremamente fragile. Un sistema economico che scarica le proprie inefficienze di domanda sul resto del mondo non è al riparo da crisi sistemiche, specialmente quando i partner commerciali iniziano a reagire per tutelare la propria base industriale.

Le reazioni internazionali, infatti, non si sono fatte attendere. Gli Stati Uniti, adottando un approccio decisamente pragmatico, hanno già eretto severe barriere tariffarie, ben consapevoli che tollerare un tale dumping commerciale equivarrebbe a smantellare in via definitiva la propria industria nazionale.

In Europa, invece, la situazione assume contorni paradossali. Mentre Washington si difende, il Vecchio Continente subisce un’autentica invasione. L’incapacità dell’attuale Commissione Europea di gestire la bilancia commerciale bilaterale in modo proattivo lascia i porti dell’Unione spalancati. Incastrata tra i vecchi dogmi di un libero mercato ormai del tutto asimmetrico e l’ambizione di una transizione ecologica accelerata, Bruxelles permette che l’industria europea – un tempo fiore all’occhiello del continente – subisca il colpo fatale di una concorrenza che gode di enormi economie di scala ed evidenti sostegni statali.

Fino a quando potrà andare avanti questa situazione? La tolleranza dei paesi occidentali ha un limite oggettivo, dettato dalla tenuta sociale e occupazionale dei rispettivi settori manifatturieri. Nel medio termine, Pechino dovrà necessariamente stimolare i consumi interni o affrontare una drammatica saturazione dei mercati esteri. L’illusione di una crescita infinita trainata unicamente dall’export è destinata, inevitabilmente, a scontrarsi con la dura realtà del nuovo protezionismo globale.