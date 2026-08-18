Asse Indo-Pacifico nel caos: Trump taglia le manovre con Seul mentre gli USA finiscono risucchiati in Medio Oriente

Gli alleati asiatici di Washington si sono svegliati con ua bella grana geopolitica che si materializza. Donald Trump ha annunciato un taglio netto alla presenza militare statunitense nelle storiche esercitazioni congiunte con la Corea del Sud.

Una mossa improvvisa che apre una falla pericolosa nella deterrenza asiatica, proprio nel momento in cui Pechino e Pyongyang mostrano i muscoli.

La decisione è arrivata a ridosso dell’avvio delle manovre annuali Ulchi Freedom Shield. Con un messaggio diretto su Truth Social, Trump ha liquidato le esercitazioni definendole “provocatorie” e contrarie ai suoi buoni rapporti personali con Kim Jong Un.

Dietro la diplomazia personale e le consuete lamentele sui costi a carico dei contribuenti americani, emerge però una realtà operativa drammatica: le forze armate statunitensi sono a corto di risorse e uomini.

Il Pentagono ha dovuto spostare la portaerei USS George Washington dal Pacifico verso il teatro mediorientale. L’allargamento del conflitto contro l’Iran e le operazioni nel Golfo stanno prosciugando le scorte di munizioni, missili e assetti navali strategici della superpotenza.

Gli Stati Uniti non possono più presidiare ogni scacchiere con la stessa intensità. La coperta è diventata cortissima.

Il disimpegno parziale lascia l’Asia orientale senza una presenza navale di primo piano a sole poche settimane dall’incontro bilaterale tra Trump e Xi Jinping. Il segnale inviato al presidente cinese è di evidente vulnerabilità.

A Seul e Tokyo cresce il panico. Funzionari ed esperti descrivono i rapporti con l’attuale Casa Bianca come una missione ad alto rischio, dove ogni accordo può saltare da un momento all’altro. L’ombrello difensivo americano, per decenni pilastro della stabilità regionale, non viene più percepito come una garanzia automatica.

La contraddizione interna a Washington è evidente: mentre il Dipartimento della Difesa promuove alleanze allargate nell’area (come i formati AUKUS+) per arginare la Cina, la presidenza agisce in senso opposto con decisioni unilaterali.

Trump rimprovera a Seul anche la mancata disponibilità a supportare le operazioni militari americane in Medio Oriente. La logica applicata è puramente transazionale: la sicurezza non è un trattato permanente, ma un servizio da pagare e ricambiare sul campo.

Questa strategia rischia di spingere gli alleati verso scelte estreme per garantire la propria sopravvivenza.

Corsa al riarmo autonomo: La Corea del Sud accelera lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare indipendenti.

La Corea del Sud accelera lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare indipendenti. Svolta dottrinale in Giappone: Tokyo mette in discussione i suoi storici vincoli costituzionali pacifisti.

Tokyo mette in discussione i suoi storici vincoli costituzionali pacifisti. Spazio di manovra per Pechino: La Cina ottiene margini operativi inediti per aumentare la pressione militare su Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.

La Cina ottiene margini operativi inediti per aumentare la pressione militare su Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. Asse orientale rafforzato: Pyongyang consolida la propria posizione negoziale forte del legame militare con Mosca.

L’idea di Trump di riaprire un dialogo diretto con Kim Jong Un per accreditarsi come negoziatore di pace serve anche a distogliere l’attenzione dal logorante impegno bellico in Medio Oriente. Però, come nota l’analista Andrey Korybko. allentare la pressione militare senza concessioni tangibili sul fronte nucleare regala un vantaggio tattico enorme alla Corea del Nord. Allo stato attuale non c’è nessun vantaggio da questa mossa per gli USA, se non distrarre dalla situazione mediorientale.

Ci può essere una seconda finalità: mostrare un eccesso di attenzione verso il Pacifico può servire a cementare, e formalizzare, l’asse Corea del Nord – Cina – Russia. Questo non farebbe sicuramente piacere a Trump, per cui questa mossa deve essere letta come il tentativo di “Spacchettare” questo asse. In questa ottica dovrebbero essere letti sia i tentativi d’approccio con la Russia e la prossima visita di Xi Jinping negli USA.