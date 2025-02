Arriva il carro armato turco: Ankara ordina i primi nuovi carri Altay

Con un significativo passo avanti verso il rafforzamento della sua potenza militare, la Turchia ha dato il via alla produzione dei suoi carri armati Altay, frutto dell’industria nazionale.

Le pubblicazioni commerciali turche hanno recentemente fatto luce sull’ambizioso calendario di consegna delle varianti Altay T1 e T2, un progetto che sottolinea la spinta della nazione verso l’autosufficienza nella produzione di difesa.

Durante una visita di alto profilo agli stabilimenti del Gruppo BMC, l’azienda incaricata di dare vita a questi colossi d’acciaio, il professor Haluk Görgün, capo dell’Agenzia per l’industria della difesa turca (SSB), ha illustrato la tabella di marcia di questa impresa trasformativa. Le sue parole hanno avuto il peso di una nazione desiderosa di vedere le sue prodezze ingegneristiche prendere forma sul campo di battaglia.

Il programma di produzione per l’Altay T1 è a dir poco meticoloso. Dal 2025 al 2028, BMC punta a lanciare questi carri armati in lotti accuratamente calibrati: tre unità per dare il via alle operazioni, seguite da 11, poi ben 41 e infine altre 30, per un totale di 85 carri armati.

Questa prima ondata non è solo una questione di numeri, ma è un banco di prova. Queste macchine serviranno come spina dorsale per l’addestramento degli equipaggi turchi, spingendo i carri armati al limite in condizioni reali e appianando eventuali problemi che potrebbero essere sfuggiti durante i test in fabbrica.

È un approccio pragmatico, che riconosce gli inevitabili problemi di crescita di un nuovo progetto, i cosiddetti “difetti iniziali” che solo il tempo e l’esperienza possono risolvere.

Guardando al futuro, l’Altay T2, che dovrebbe essere la versione definitiva di serie, promette di elevare ulteriormente il livello dei carri armati turchi. La produzione di questa versione aggiornata, il cui lancio è previsto per il 2028, prevede la sostituzione dell’attuale motore sudcoreano DV27K e della trasmissione EST15K con il propulsore BATU sviluppato internamente, una dichiarazione audace di indipendenza tecnologica.

Il T2 non è solo una rivisitazione, ma un ripensamento che incorpora le lezioni apprese dal suo predecessore. Tra i miglioramenti c’è un sistema di isolamento completo per le munizioni immagazzinate, una caratteristica progettata per aumentare la sicurezza dell’equipaggio e la capacità di sopravvivenza nel caos del combattimento.

Sono emerse anche voci su una variante T3, che anticipa un salto futuristico con una torretta senza pilota azionata a distanza, un’anteprima di dove gli ingegneri turchi sperano di portare questa piattaforma in futuro.

Per trasformare questa visione in realtà, BMC sta investendo risorse in un impianto all’avanguardia ad Ankara. La costruzione è in corso da tempo e l’impianto è sulla buona strada per iniziare a sfornare carri armati Altay T1 entro agosto 2025.

Non si tratta di una semplice fabbrica, ma di una fortezza dell’innovazione che si estende su 840.000 metri quadrati, con 63.000 metri quadrati dedicati esclusivamente alla linea di produzione.

La fabbrica all’avanguardia dovrebbe compiere quasi tutte le fasi del processo produttivo, dalla fusione degli scafi, alle saldaturo, all’assemblaggio completo.

Il carro, dedicato a un famoso generale della storia turca che sconfisse duramente i greci nella “Guerra d’Indipendenza”, pesa 65 tonnellate, ma ha un rapporto peso/potenza superiore ai 22 cv-tonnellata grazie al propulsore coreano da 1500 cv. Raggiunge i 65 km/h su strada e i 45 su terreni occidentali.

La corazzatura è composita, tri-strato, con anche la presenza di una corazzatura attiva. L’armamento principale è il classico calibro da 120 mm lungo 55 calibri, MKE 120, di derivazione sud coreana, ma costruito in Turchia

Il mezzo sta anche suscitando l’interesse di altri paesi dell’area, dall’Azerbaigian all’Arabia Saudita, che stanno cercando alternative ai carri russi o ai vecchi modelli americani.