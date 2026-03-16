Archeologia d’alta quota: come il LiDAR svela la logistica militare romana sulle Alpi svizzere

Roma non badava a spese quando si trattava di espandere e mettere in sicurezza i propri confini, e la macchina logistica delle legioni imperiali continua a stupirci ancora oggi. Da diversi anni l’archeologia accademica ha puntato gli occhi sulla regione dell’Oberhalbstein, in Svizzera, noto teatro di antichi scontri. Oggi, a ben 2200 metri di altitudine, nella zona di Colm la Runga, è riemerso un accampamento militare romano fino a ieri del tutto ignorato, situato ben al di sopra del campo di battaglia già noto.

L’aspetto più interessante della vicenda, al di là dell’indubbio valore storico, è la sinergia tra volontariato, ricerca accademica e infrastrutture di dati forniti dallo Stato. La scoperta, avvenuta nell’autunno del 2023, non è frutto di fortuiti scavi a casaccio, ma di una meticolosa analisi dei modelli digitali del terreno ad alta risoluzione. Uno dei volontari dell’Associazione Svizzera di Prospezione ha infatti utilizzato i dati LiDAR (Light Detection and Ranging) forniti da Swisstopo, resi disponibili al pubblico dall’estate precedente, per “vedere” letteralmente sotto la superficie.

Questa tecnologia, che utilizza la scansione laser per creare modelli tridimensionali del suolo, sta rivoluzionando l’archeologia globale. Se nelle remote regioni dell’America Centrale svela città sepolte dalla giungla, nei Grigioni ha permesso di individuare un’articolata fortificazione artificiale, erosa dal tempo, ma ben visibile ai sensori sulla sommità della collina.

I rilievi sul campo hanno confermato in pieno quanto suggerito dai pixel dello schermo:

Datazione: I ritrovamenti inquadrano il sito nel III o II decennio a.C.

Difese: L’accampamento era pesantemente fortificato da ben tre fossati e un solido terrapieno.

Reperti balistici: Sono stati rinvenuti chiodi da roccia e, soprattutto, proiettili da fionda.

Il legame tattico: I proiettili recano il marchio della III Legione, la medesima impegnata nella battaglia di Crap Ses, situata a circa 900 metri più a valle.

Ecco dove si trova il campo romano d’alta quota:

Per comprendere meglio l’imponenza di questa campagna militare, e lo sforzo logistico richiesto, possiamo sintetizzare le coordinate tattiche:

Aspetto Strategico Dettaglio Operativo Altitudine e Posizione Colm la Runga (2200 m s.l.m.) Dominio Visivo Valli del Landwasser, dell’Albula, Domleschg e Surses Obiettivo Logistico Controllo del passaggio di Lenzerheide Estensione dell’avanzata Dal Bergell, via Septimer, verso la valle alpina del Reno

Mantenere e muovere migliaia di uomini in un ambiente alpino ostile richiedeva un impegno organizzativo ed economico che, in termini moderni, definiremmo una massiccia iniezione di spesa pubblica a fini di sicurezza e infrastruttura. La scelta del sito sul Colm la Runga non fu certamente dettata dal caso, ma da precise necessità strategiche. Da quella posizione i romani godevano di un dominio visivo assoluto sulle valli più importanti, dimostrando un’eccellente comprensione tattica del territorio. I centurioni di duemila anni fa non disponevano di droni da ricognizione, ma sapevano perfettamente dove posizionare le proprie truppe per massimizzare l’efficacia del controllo territoriale.

Questa scoperta, di indubbia rilevanza internazionale, permette di mappare con precisione l’avanzata delle forze di Roma. La “Svizzera romana” continua a regalarci pezzi di un puzzle storico affascinante, ricordandoci come l’efficienza logistica e il controllo infrastrutturale siano, da sempre, i veri motori delle grandi potenze.