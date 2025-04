ARAMCO si accorda con BYD pr sviluppare veicoli elettrici in Arabia Saudita

Saudi Aramco e BYD, il principale produttore cinese di veicoli elettrici, esploreranno una più stretta collaborazione nello sviluppo di nuove tecnologie per veicoli a energia pulita, ha dichiarato lunedì il gigante petrolifero statale saudita.

La controllata al 100% di Aramco, Saudi Aramco Technologies Company (SATC), e BYD hanno firmato un accordo di sviluppo congiunto per esplorare tecnologie innovative per veicoli elettrici che migliorino l’efficienza e il profilo ambientale dei veicoli a nuova energia.

“Aramco sta esplorando una serie di modi per ottimizzare l’efficienza dei trasporti, dai combustibili innovativi a basse emissioni di carbonio ai concetti avanzati di propulsione”, ha dichiarato Ali A. Al-Meshari, Vicepresidente senior di Aramco per la supervisione e il coordinamento tecnologico.

Il vicepresidente senior di BYD, Luo Hongbin, ha commentato l’accordo: “Ci aspettiamo che SATC e le nostre capacità di ricerca e sviluppo all’avanguardia nel campo dei veicoli a nuova energia superino i confini geografici e mentali per incubare soluzioni che combinino prestazioni altamente efficienti con un’impronta di carbonio ridotta”.

L’accordo di collaborazione con il principale produttore cinese di veicoli elettrici è l’ultimo accordo di Aramco con un’azienda cinese.

Negli ultimi anni, il gigante petrolifero saudita ha firmato una serie di accordi con raffinerie e produttori petrolchimici cinesi per fornire petrolio greggio alle loro raffinerie o acquisire partecipazioni di minoranza in complessi petrolchimici e di raffinazione.

All’inizio di questo mese, Aramco e Sinopec, la principale raffineria cinese, hanno concordato di espandere un complesso petrolchimico in joint venture in Arabia Saudita. Le società hanno firmato un cosiddetto Venture Framework Agreement (VFA), che aprirà la strada a un’importante espansione petrolchimica a Yasref.

Negli ultimi anni, il gigante petrolifero saudita ha perseguito accordi per espandere la propria presenza internazionale nel settore downstream, in particolare nei centri di domanda come l’Asia. Aramco ha firmato accordi con le cinesi Rongsheng Petrochemical e Hengli Group per portare avanti i colloqui sulla cooperazione nei settori della raffinazione e della petrolchimica in Cina e Arabia Saudita.

Ora, Aramco sta espandendo la cooperazione energetica con la Cina con un accordo di collaborazione per sviluppare nuove tecnologie per veicoli a energia alternativa.