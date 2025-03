Aramco contro Agenzia per L’Energia sul futuro del Petrolio e dell’Energia

Con la conferenza CERAWeek 2025 a Houston che si sta concludendo, i dirigenti ai vertici delle società, i ministri e gli alti funzionari si sono espressi sulla traiettoria del settore petrolifero e del gas a livello globale, con gli esperti che hanno discusso se le tariffe, il commercio e la concorrenza sostituiranno la sicurezza, l’accessibilità economica e la sostenibilità nella definizione dei mercati e delle politiche energetiche.

Tuttavia, uno dei momenti più importanti della conferenza è stato il confronto tra l’amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, e il direttore esecutivo dell’AIE, l’Agenzia Internazionale per l’Energia, Fatih Birol, e le loro opinioni estremamente divergenti sul futuro dell’industria petrolifera globale.

Ancora una volta, l’amministratore delegato di Aramco ha ribadito l’esistenza di “difetti intrinseci” nella transizione energetica dai combustibili convenzionali, affermando: “Quindi presto poca attenzione alle previsioni che affermano che l’anno prossimo ci sarà il picco di questo o di quello”, con una frecciatina velata all’AIE che ha previsto il picco della domanda di petrolio entro la fine del decennio in corso.

In sua difesa, l’AIE afferma che un picco della domanda di petrolio non significa necessariamente che sia imminente un rapido crollo del consumo di combustibili fossili, aggiungendo che probabilmente sarà seguito da “un altopiano ondulato che durerà per molti anni”. In effetti, Fatih Birol ha ribadito questa posizione nelle sue osservazioni alla conferenza di Houston, dove ha affermato che gli investimenti nei giacimenti di petrolio e gas esistenti sono ancora necessari per contrastare i forti cali naturali. Mentre alcuni analisti hanno interpretato questa affermazione come una svolta, pensata per assecondare Trump e il suo programma “drill baby drill”, in realtà l’AIE non ha mai sostenuto la necessità di porre fine agli investimenti in petrolio e gas a monte, o meglio lo ha fatto con moderazione…

“Anche se la domanda di combustibili fossili diminuisce, le sfide per la sicurezza energetica rimarranno, poiché il processo di adattamento al cambiamento dei modelli di domanda non sarà necessariamente facile o agevole. Ad esempio, i picchi di domanda che vediamo sulla base delle politiche odierne non eliminano la necessità di investire nell’approvvigionamento di petrolio e gas, dato che spesso il declino naturale dei giacimenti esistenti è molto forte”, ha dichiarato l’AIE nel suo World Energy Outlook 2023 .

I legislatori repubblicani hanno minacciato di rivedere i finanziamenti all’AIE, accusandola di essere diventata una “cheerleader della transizione energetica”. Forse anche questo ha influeto sulla decisione di Birol e il suo cambio di posizione.

Tagliare le emissioni, non il petrolio

Con la transizione energetica globale che sta prendendo piede, centinaia di aziende hanno definito piani per ridurre le proprie emissioni di gas serra e le più ambiziose si sono impegnate a raggiungere emissioni nette pari a zero . In questo contesto, le grandi compagnie petrolifere si trovano di fronte a un dilemma: sono sottoposte a pressioni per unirsi alla lotta contro il cambiamento climatico in un momento in cui la domanda delle materie prime energetiche che producono rimane elevata. Non sorprende che molte di esse stiano escogitando modi innovativi per ripulirsi senza rinunciare alle loro attività tradizionali.

Saudi Aramco non è da meno. La più grande compagnia petrolifera e del gas del mondo ha presentato un piano per raggiungere l’azzeramento netto entro il 2050 senza sacrificare la produzione di petrolio e gas.

Durante una rara visita di due giorni effettuata da Fortune lo scorso maggio, la più grande compagnia di combustibili fossili del mondo ha alzato il velo su decine di progetti di ricerca in corso presso la sua sede centrale di Dhahran, nell’Arabia Saudita orientale, che l’azienda ritiene possano aiutarla ad affrontare il cambiamento climatico, anche pompando un’ enorme quantità di petrolio pari a circa 9 milioni di barili al giorno. Aramco sostiene che le sue innovazioni tecnologiche hanno il potenziale di ridurre le emissioni di carbonio di ogni barile di petrolio prodotto del 15% entro il 2035, pari a 51,1 milioni di tonnellate di carbonio all’anno.

“Non vediamo alcuna contraddizione. Combattere le emissioni di queste fonti energetiche convenzionali è un’opzione molto valida”, afferma Ashraf Al-Ghazzawi, vicepresidente esecutivo per la strategia e lo sviluppo aziendale.

“Abbiamo bisogno di tutte le fonti di energia per soddisfare la crescita della domanda, che è davvero enorme nei Paesi in via di sviluppo. Il pilastro principale della nostra strategia e tecnologia è l’efficienza e l’ottimizzazione della produzione esistente”, ha dichiarato a Fortune Ahmad Al-Khowaiter, vicepresidente esecutivo di Aramaco per la tecnologia e l’innovazione. Secondo Khowaiter, dal 2010 la società ha triplicato il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo e ha registrato 1.033 brevetti presso l’ufficio brevetti statunitense. Aramco spende circa 800 milioni di dollari all’anno in ricerca e sviluppo, il 60% dei quali è incentrato sulla “sostenibilità”.

La cattura del carbonio è una delle tecnologie adottate da Aramco per ridurre le emissioni. Presso il suo impianto di gas di Hawiyah, l’azienda cattura il carbonio emesso durante la produzione di petrolio e gas, lo trasporta a 50 miglia di distanza e lo inietta in un pozzo petrolifero per aumentare il recupero del greggio e per immagazzinare il carbonio. Khowaiter ha rivelato che l’azienda mira a ridurre il costo della cattura del carbonio del 50%, rendendola commercialmente conveniente.

A dicembre, Saudi Aramco ha firmato un accordo parasociale con Linde Plc (e Schlumberger Limited per lo sviluppo di un hub CCS da 9 milioni di tonnellate all’anno a Jubail. In base all’accordo, Aramco deterrà il 60%, mentre Linde e SLB avranno il 20% ciascuna. L’impianto di prima fase da 9 milioni di tonnellate/anno dovrebbe essere operativo entro la fine del 2027.

Aramco mira anche a produrre 11 milioni di tonnellate di ammoniaca blu dal suo giacimento di gas naturale di Jafurah entro il 2030. Per oltre un decennio, l’azienda ha esplorato potenziali tecnologie per produrre idrogeno a basse emissioni di carbonio dagli idrocarburi, tra cui il Thermo-Neutral Reforming (TNR) con l’obiettivo di produrre idrogeno “blu” da circa due milioni di tonnellate di idrogeno blu – catturando le emissioni di CO2 dalla produzione.

Tuttavia, è probabile che Aramco fatichi a trovare un acquirente per la sua ammoniaca blu, se non nel settore della chimica: l’amministratore delegato Amin Nasser ha rivelato che l’idrogeno blu costa l’equivalente di circa 250 dollari al barile di petrolio, tre volte di più dell’attuale prezzo spot del Brent. Chi ha fatto l’investimento non ha fatto bene i conti dal punto di vista economico.

“È molto difficile trovare un accordo di off-take in Europa [per l’idrogeno blu]… e ci hanno spiegato che è a causa del costo elevato. Anche i clienti in Giappone e Corea [che stanno pianificando massicce economie di H2] stanno aspettando gli incentivi governativi. Finché non otterranno questi incentivi, sarà costoso per loro perseguire l’idrogeno blu“, hadetto Nasser in una telefonata con gli analisti. La produzione di idrogeno e derivati non è economicamente conveniente , almento allo stato attuale, quindi tutti aspettano i soldi dei governi.

Per capire quale delle molteplici linee di ricerca e sviluppo funzionerà, Aramco potrebbe impiegare anni e il tempo non è dalla sua parte. L’azienda ha comunque respinto l’idea di dover ridurre la produzione di combustibili fossili: “Non siamo mai stati un’azienda che fa o l’uno o l’altro. Aramco è un ottimo esempio di come le emissioni possano essere affrontate e gestite”, ha dichiarato Ghazzawi, responsabile della strategia di Aramco.