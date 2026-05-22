Arabia Saudita: incassi record dal petrolio nonostante la crisi e la chiusura di Hormuz, grazie a Yanbu

Nonostante i volumi di produzione ed esportazione più bassi mai registrat i , l’Arabia Saudita ha visto il valore delle proprie esportazioni petrolifere aumentare del 37,4% a marzo, raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre anni e mezzo, come evidenziano i dati dell’Autorità Generale per le Statistiche dell’Arabia Saudita.

Il valore delle esportazioni totali di merci del Regno è aumentato del 21,5% nel marzo 2026 rispetto all’anno precedente, con le esportazioni di petrolio in forte aumento del 37,4%, poiché l’impennata dei prezzi del petrolio e il reindirizzamento delle esportazioni di greggio verso il porto di Yanbu sul Mar Rosso hanno aiutato il principale esportatore mondiale di greggio a compensare gran parte delle interruzioni del traffico e del caos nello Stretto di Hormuz.

La quota delle esportazioni di petrolio sul totale delle esportazioni saudite è balzata dal 71,0% nel marzo 2025 all’80,3% nel marzo 2026, secondo i dati delle statistiche commerciali, poiché i prezzi internazionali del petrolio hanno raggiunto i 100 dollari e oltre per la prima volta dal 2022 sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il valore delle esportazioni petrolifere saudite a marzo, stimato a 24,7 miliardi di dollari, è balzato al livello più alto dall’ottobre 2022, secondo le stime di Bloomberg .

Goldman Sachs ha dichiarato ad aprile che le entrate petrolifere settimanali dell’Arabia Saudita sono aumentate del 10% dall’inizio della guerra, poiché il Paese è stato in grado di reindirizzare la maggior parte delle sue spedizioni verso i porti sul Mar Rosso, aggirando così lo Stretto di Hormuz bloccato.

Il gigante petrolifero saudita Aramco ha dichiarato nei suoi risultati del primo trimestre all’inizio di questo mese che la capacità dell’oleodotto est-ovest verso il porto di Yanbu ha raggiunto il suo massimo di 7 milioni di barili al giorno.

“Il nostro oleodotto est-ovest, che ha raggiunto la sua capacità massima di 7,0 milioni di barili di petrolio al giorno, si è dimostrato un’arteria di approvvigionamento fondamentale, contribuendo a mitigare l’impatto di uno shock energetico globale e fornendo sollievo ai clienti colpiti dai vincoli di trasporto nello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser.

Il problema è che questo enorme successo da un lato non può essere allargato in modo significativo, perché non possono esere aumentate le esportazioni petrolifere senza aprire lo stretto di Hormuz, e che questi prezzi elevati stanno invitando tutti i paesi con un minimo di riserve petrolifere a sfruttarle, ponendo le basi per un eccesso produttivo non appena la crisi iraniana sarà o risolta o normalizzata.