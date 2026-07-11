Apple contro OpenAI: la guerra segreta per l’hardware che fa tremare la Silicon Valley

Il gigante di Cupertino ha rotto gli indugi. Apple ha fatto causa a OpenAI nella corte federale della California del Nord. L’accusa è pesantissima: furto di segreti commerciali.

La partnership nata nel 2024 per portare ChatGPT sugli iPhone è ormai un lontano ricordo. Oggi siamo davanti a uno scontro totale. Apple accusa il laboratorio di Sam Altman di aver saccheggiato sistematicamente la sua proprietà intellettuale. L’obiettivo? Accelerare lo sviluppo di dispositivi fisici dotati di intelligenza artificiale.

I dettagli dell’accusa: spionaggio e prototipi

La denuncia descrive uno schema orchestrato per mesi. Al centro della vicenda ci sono due ex dipendenti chiave di Apple, passati poi alla concorrenza.

Tang Tan : ex vicepresidente del design di prodotto a Cupertino, oggi a capo della divisione hardware di OpenAI.

: ex vicepresidente del design di prodotto a Cupertino, oggi a capo della divisione hardware di OpenAI. Chang Liu: ex ingegnere senior di Apple.

Secondo gli avvocati di Apple, Tan avrebbe spinto i candidati durante i colloqui di lavoro a portare con sé veri e propri componenti fisici dei dispositivi non ancora usciti sul mercato. Una sorta di “mostra e racconta” per rubare dettagli su materiali e processi produttivi.

Liu, invece, avrebbe scaricato oltre mille pagine di file riservati su un computer portatile prima di lasciare l’azienda. C’è anche una questione legata a una tecnica di finitura dei metalli inventata da Apple. OpenAI avrebbe convinto i fornitori a usarla, mentendo sul fatto di avere l’autorizzazione da Cupertino.

Perché Apple fa causa proprio ora?

La mossa di Apple non è solo una reazione a un torto subito, ma una precisa strategia di difesa economica e industriale.

OpenAI ha acquisito l’anno scorso per 6,4 miliardi di dollari IO Products, la startup di Jony Ive (storico designer dei successi Apple). Da quel momento, le relazioni tra le due aziende si sono congelate. Altman ha confermato che i primi prototipi di dispositivi AI sono pronti.

Apple ha capito che il vero valore futuro non sarà solo il software di intelligenza artificiale, ma l’hardware dedicato. Se OpenAI lanciasse un dispositivo capace di sostituire lo smartphone usando la tecnologia sviluppata a Cupertino, il danno economico per Apple sarebbe incalcolabile.

I ricavi di Apple dipendono ancora fortemente dalla vendita di hardware. Proteggere i segreti di produzione significa proteggere i margini di profitto futuri. Inoltre, la nuova versione di Siri in arrivo utilizzerà i modelli Gemini di Google, segno che l’asse con OpenAI è saltato.

Le ricadute economiche per OpenAI e il mercato

Per OpenAI il tempismo di questa causa è un disastro finanziario. L’azienda si sta preparando a una storica quotazione in borsa (IPO). Un contenzioso legale di questa portata crea forte incertezza tra gli investitori.

Ecco un quadro dei rischi e delle tensioni in corso nel settore:

Azienda Ruolo nella vicenda / Situazione attuale Impatto economico potenziale Apple Difende i brevetti hardware e la catena di montaggio. Vuole bloccare i prodotti rivali e chiedere danni miliardari. OpenAI Accusata di furto; ha oltre 400 ex dipendenti Apple. Rischio di blocco dei prototipi e frenata sui piani di quotazione (IPO). Google Diventa il nuovo partner strategico di Apple per Siri. Guadagna quote di mercato e influenza nell’ecosistema iOS.

Se il tribunale dovesse concedere l’ingiunzione richiesta da Apple, OpenAI non potrebbe utilizzare le tecnologie contestate. Questo significherebbe buttare via milioni di dollari in ricerca e dover riprogettare i dispositivi da zero, accumulando anni di ritardo.

Quali sono le possibilità di vittoria di Apple?

Le possibilità di successo di Apple sono storicamente elevate in questo tipo di cause, soprattutto per la precisione delle prove presentate. I file scaricati da Liu e le testimonianze sui colloqui di Tan rappresentano prove documentali difficili da smentire.

Tuttavia, le cause sui segreti commerciali presentano sempre delle insidie giuridiche:

L’onere della prova : Apple deve dimostrare che quelle informazioni erano segreti protetti da misure di sicurezza adeguate.

: Apple deve dimostrare che quelle informazioni erano segreti protetti da misure di sicurezza adeguate. L’uso effettivo : Bisogna provare che OpenAI abbia già integrato quelle idee nei suoi prototipi.

: Bisogna provare che OpenAI abbia già integrato quelle idee nei suoi prototipi. I tempi della giustizia: OpenAI potrebbe tentare di allungare i tempi legali per arrivare sul mercato prima di una sentenza definitiva.

Inoltre, OpenAI ha dimostrato capacità di resistenza legale, avendo recentemente vinto una causa contro Elon Musk. Ma affrontare la macchina legale di Apple, dotata di risorse finanziarie quasi illimitate, è un’impresa molto più complessa. Il rischio di una sanzione economica o di un blocco della produzione è concreto.