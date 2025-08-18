Angola: il petrolio cala, ma una scoperta di Eni e BP scatena la corsa al gas. La nuova strategia energetica dell’Africa.

L’Angola sta puntando molto sullo sviluppo del gas naturale , poiché non si prevede che l’aumento a breve termine della produzione di petrolio duri a lungo, nonostante il Paese dell’Africa occidentale abbia lasciato l’OPEC a causa dei limiti imposti alla produzione.

Le società che operano in Angola hanno recentemente avviato due progetti petroliferi, ma hanno anche iniziato a puntare sui giacimenti di gas offshore non associati, nella speranza che vi siano enormi risorse di gas ancora da sfruttare.

Nonostante il recente avvio dei progetti petroliferi, la produzione di petrolio dell’Angola dovrebbe scendere a circa 1 milione di barili al giorno (bpd) nel 2027, dagli attuali 1,1 milioni di bpd, secondo quanto dichiarato da funzionari dell’agenzia nazionale per il petrolio e il gas ANPG a Reuters .

Allo stesso tempo, secondo le stime dell’ANPG, la produzione di gas naturale è destinata ad aumentare entro il 2030.

L’aumento della produzione di gas farà crescere le esportazioni di GNL dell’Angola, poiché gli sviluppatori offshore africani puntano molto sul gas naturale da esportare in Europa e in Asia.

La recente scoperta di un grande giacimento di gas potrebbe essere solo uno dei tanti giacimenti che potrebbero sostenere un aumento delle esportazioni di GNL e delle entrate statali derivanti dal gas.

Il mese scorso, Azule Energy, una joint venture tra le major internazionali BP ed Eni, ha scoperto un importante giacimento di gas naturale al largo delle coste dell’Angola nel primo pozzo di esplorazione mirato al gas in questo Paese produttore di petrolio.

Le prime stime indicano che i volumi di gas potrebbero superare i 1.000 miliardi di piedi cubi, con fino a 100 milioni di barili di condensato associato, ha affermato Azule Energy, aggiungendo che questi risultati “confermano la presenza di un sistema di idrocarburi funzionante e aprono nuove opportunità di esplorazione nella zona”.

Adriano Mongini, CEO di Azule Energy, ha commentato:

“Questo è un momento storico per l’esplorazione del gas in Angola. Gajajeira-01 è il primo pozzo di esplorazione dedicato al gas nel Paese e il suo successo rafforza la nostra fiducia nel potenziale del Bacino del Basso Congo”.

Più recentemente, Mongini ha dichiarato a Reuters che “dato che l’Angola ha un paio di bacini prolifici, posso immaginare che saremo in grado di trovare molte più riserve di gas”.

Gordon Birrell, vicepresidente esecutivo della produzione e delle operazioni di BP, ha sottolineato la scoperta in Angola e il suo potenziale durante la conferenza sui risultati del secondo trimestre .

“Con il marchio Azule, abbiamo fatto una scoperta a Gajajeira nel blocco 1/14, abbastanza vicino alla costa e molto sviluppabile. Quindi l’Africa occidentale rimane un’area interessante per noi in termini di esplorazione”, ha detto Birrell agli analisti.

L’entusiasmante scoperta di gas arriva mentre l’Angola fatica ad aumentare in modo significativo la produzione di petrolio anche dopo l’ uscita dall’OPEC nel gennaio 2024, a seguito di una disputa con i membri dell’OPEC e dell’OPEC+ sulle quote di produzione.

La produzione petrolifera dell’Angola ha raggiunto il picco nel 2008 con circa 2 milioni di barili al giorno. Negli ultimi anni la produzione è diminuita a causa degli scarsi investimenti nelle risorse offshore dovuti ai costi di sviluppo più elevati, che hanno spinto molte aziende a trascurare il produttore africano di petrolio come destinazione per gli investimenti.

Azule Energy e TotalEnergies hanno avviato nuovi progetti petroliferi il mese scorso, ma questi potrebbero non essere sufficienti a compensare il calo dei giacimenti in fase di maturazione.

Azule Energy ha annunciato alla fine di luglio il successo dell’avvio e della prima produzione di petrolio dalla FPSO Agogo. Complessivamente, i giacimenti di Agogo e Ndungu hanno riserve stimate in circa 450 milioni di barili, con una produzione massima prevista di 175.000 barili al giorno, prodotti tramite due FPSO (Agogo e Ngoma).

Sempre alla fine di luglio, TotalEnergies ha avviato la produzione di petrolio dai progetti offshore BEGONIA e CLOV Fase 3 tramite collegamenti sottomarini a FPSO, aggiungendo un totale di 60.000 barili al giorno di nuova produzione.

Tuttavia, le entrate petrolifere dell’Angola sono diminuite quest’anno a causa del calo dei prezzi del petrolio. Secondo i dati governativi , le entrate derivanti dal petrolio sono diminuite del 4% dal primo trimestre, attestandosi a 5,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Le esportazioni di GNL e gas, invece, hanno fruttato 755 milioni di dollari nel secondo trimestre.

Ora la joint venture BP-Eni Azule è vicina al lancio del primo gas dal progetto New Gas Consortium (NGC) dopo aver completato all’inizio di quest’anno le piattaforme offshore Quiluma e Maboqueiro, compiendo “un passo avanti significativo nello sviluppo del primo gas non associato in Angola”.

Il progetto NGC è una joint venture tra Azule Energy, Sonangol E&P, Chevron e TotalEnergies.

“Lo sviluppo dei giacimenti Quiluma e Maboqueiro (di NGC), il cui avvio è previsto per la fine del 2025, è il vero banco di prova per la monetizzazione del gas in Angola”, ha dichiarato Jimmy Boulter, analista di Enverus, a Reuters.