Qualcosa non sta funzionando nella diffusione delle auto elettriche negli USA. Secondo ’ultimo sondaggio AAA del 2025, solo il 16% dei conducenti americani è propenso ad acquistare un veicolo elettrico (EV) come prossima auto, il dato più basso dal 2019.

I principali ostacoli rimangono i costi elevati di manutenzione delle batterie (62%), i prezzi d’acquisto (59%), l’ansia da autonomia (57%), la scarsità di stazioni di ricarica pubbliche (56%) e il timore di rimanere senza carica (55%). Continuano quindi gli stessi dubbi che hanno fermato la diffusione della mobilità elettrica fino ad oggi, solo che, con l’eliminazione di molti contributi, non c’è più niente che li controbilanci.

Quest’anno inolte tre nuovi fattori hanno contribuito al calo: i prezzi della benzina al minimo da quattro anni (circa 60 dollari al barile), l’incertezza sugli incentivi fiscali per gli EV (solo il 39% li considera un motivo per l’acquisto, contro il 60% del 2023) e preoccupazioni politiche. Il 63% degli intervistati si è detto “improbabile” o “molto improbabile” all’acquisto di un EV, rispetto al 51% dello scorso anno. Un bel problema per chi ha investito in questo tipo di mobilità.

“Nonostante l’industria automobilistica punti sull’elettrificazione, i consumatori restano cauti,” ha dichiarato Greg Brannon, direttore dell’ingegneria automobilistica di AAA. Il 77% di chi considera un EV lo fa per risparmiare sulla benzina, ma solo il 23% crede che le auto elettriche domineranno entro il 2035, rispetto al 40% nel 2022. Quindi l’elettrico negli USA sta convincendo sempre meno utenti.