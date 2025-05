Amazon investe 4 miliardi per consegnare i beni capillarmente nelle campagne USA

Amazon investirà 4 miliardi di dollari entro il 2026 per espandere la sua rete nelle zone rurali dell’America per consegnare più velocemente i pacchi nelle aree densamente popolate, ha dichiarato la società in un comunicato del 30 aprile.

“Questo investimento farà crescere l’impronta della nostra rete di consegne rurali fino a oltre 200 stazioni di consegna, e stimiamo che creerà oltre 100.000 nuovi posti di lavoro e opportunità di guida attraverso un’ampia gamma di posizioni a tempo pieno, part-time e flessibili nei nostri edifici e sulle strade”, ha dichiarato l’azienda. “Una volta completata l’espansione, la nostra rete sarà in grado di consegnare oltre un miliardo di pacchi in più all’anno ai clienti che vivono in oltre 13.000 codici di avviamento postale che si estendono su 1.200.000 miglia quadrate, un’area grande quanto l’Alaska, la California e il Texas messi insieme”.

Lo sforzo si concentra sulle piccole città degli Stati Uniti. Amazon intende espandersi in un momento in cui molti fornitori di logistica “hanno rinunciato a investire nei clienti e nelle comunità rurali”.

Secondo le stime di Amazon, entro la fine del prossimo anno la sua rete di consegne nelle zone rurali triplicherà e i tempi medi di consegna saranno dimezzati.

Per ogni nuova struttura aperta nell’ambito dell’espansione, si stima che verranno creati in media 170 nuovi posti di lavoro a livello di stazione di consegna, ha dichiarato Amazon, aggiungendo che si aggiungeranno altre opportunità di lavoro, come quelle create attraverso i programmi Delivery Service Partner (DSP) e Amazon Flex.

Il DSP è un programma in cui le piccole imprese creano servizi di consegna per trasportare le merci di Amazon. Il programma Flex si rivolge ai privati che vogliono guadagnare qualcosa in più consegnando i pacchi di Amazon con i propri veicoli.

Il programma Flex è stato coinvolto in conflitti legali riguardanti i contratti dei conducenti.

Nel giugno dello scorso anno, gli avvocati che rappresentano migliaia di autisti di Amazon Flex hanno annunciato di aver presentato un‘istanza legale sostenendo che l’azienda ha erroneamente classificato gli autisti come appaltatori indipendenti anziché come dipendenti, il che ha portato a privarli di vari benefici finanziari e di tutele per i lavoratori.

“Poiché Amazon esercita un notevole controllo sugli autisti Flex nelle loro consegne e le consegne fanno parte delle normali attività di Amazon, gli autisti si qualificano come dipendenti di Amazon, non come appaltatori indipendenti, e dovrebbero essere pagati di conseguenza”, ha dichiarato Joseph Sellers, partner di Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC e avvocato degli autisti.

In una dichiarazione inviata via e-mail a The Epoch Times, un portavoce di Amazon ha affermato che il programma Flex consente ai singoli di ottenere “una retribuzione competitiva” e di stabilire i propri orari e di essere il capo di se stessi.

“La maggior parte dei partner di Amazon Flex che effettuano consegne ci dicono che amano la flessibilità del programma e siamo orgogliosi del lavoro che svolgono ogni giorno per conto dei clienti ”, ha dichiarato il portavoce.

Nella sua dichiarazione del 30 aprile, Amazon ha affermato di essere il principale creatore di posti di lavoro negli Stati Uniti, avendo creato più di 500.000 posti di lavoro negli ultimi cinque anni.

L’azienda ha citato uno studio condotto da economisti di Amazon, dell’Università della Pennsylvania e della Wharton School, secondo cui “quando Amazon apre una struttura, i redditi mediani delle famiglie della contea aumentano di 1.225 dollari all’anno e i tassi di povertà diminuiscono in media del 3,3%”, si legge nel comunicato.

Tagli alle consegne di UPS

La decisione di Amazon di espandere le consegne nelle zone rurali arriva mentre United Parcel Service (UPS) ha recentemente dichiarato di voler tagliare metà delle sue attività su Amazon entro la seconda metà dell’anno.

Nel corso di una conferenza stampa del 30 gennaio, l’amministratore delegato di UPS Carol Tome ha dichiarato che l’azienda era preoccupata per la concentrazione di volumi e ricavi legati alle operazioni di consegna di Amazon.

“Il nostro contratto con Amazon è scaduto quest’anno e ci siamo detti che era giunto il momento di fare un passo indietro e di rivalutare il nostro rapporto perché, se non interveniamo, è probabile che i ritorni diminuiscano”, ha dichiarato.

In una conference call del 29 aprile con gli analisti di Wall Street, Tome ha dichiarato di essere soddisfatta degli sforzi in corso per ridurre la dipendenza dell’azienda dal business di Amazon.

“Questo volume non è adatto alla nostra rete. Il volume di Amazon che intendiamo mantenere è redditizio ed è un volume sano”, ha dichiarato, aggiungendo che attualmente Amazon rappresenta l’11,7% delle entrate di UPS.

Nel frattempo, Amazon ha recentemente risposto a una notizia secondo la quale stava progettando di mostrare il costo delle tariffe statunitensi accanto al prezzo dei prodotti sul suo sito web.

La notizia ha suscitato i commenti della Casa Bianca, con l’addetta stampa Karoline Leavitt che il 29 aprile ha dichiarato che una simile mossa sarebbe stata un “atto ostile e politico”.

“Perché Amazon non ha fatto questo quando l’amministrazione Biden ha portato l’inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni?”, ha detto.

Amazon ha negato di voler attuare il piano, affermando di non aver mai preso in considerazione l’idea di mostrare le informazioni sulle tariffe sul proprio sito web.

“Il team che gestisce il nostro negozio a bassissimo costo Amazon Haul ha preso in considerazione l’idea di elencare i costi di importazione di alcuni prodotti. Questo non è mai stato approvato e non avverrà”, ha dichiarato Tim Doyle, portavoce di Amazon, in una dichiarazione inviata via e-mail a The Epoch Times.